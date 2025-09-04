España

Estas son las acciones que demuestran una actitud comprensiva y empática, según la psicología

Aplicar estrategias como el interés genuino, la paciencia y la reflexión sobre el impacto de nuestras acciones, favorece una comunicación más saludable y relaciones personales más sólidas

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Un abrazo entre amigas
En muchas ocasiones, la sensación de no haber sido escuchado o comprendido surge por la ausencia de retroalimentación, apoyo o entendimiento en la interacción con los demás. Esta experiencia, según el portal recoge un artículo del portal especializado Psicología y Mente, puede llevar a cuestionarse cómo mejorar la capacidad de empatía en la vida cotidiana y qué acciones concretas permiten atender de manera más adecuada el estado emocional de quienes nos rodean.

La empatía es la aptitud que nos permite comprender la vida emocional de otra persona en casi toda su complejidad, sin que esto implique necesariamente compartir sus opiniones o coincidir con la interpretación que hace de sus experiencias afectivas. De acuerdo con el artículo, la empatía abarca la escucha activa, la comprensión y el apoyo emocional, así como la habilidad para distinguir entre los propios estados afectivos y los ajenos, y para adoptar una perspectiva tanto cognitiva como emocional respecto al interlocutor.

La capacidad de ser comprensivos constituye una de las facultades psicológicas que han permitido a los seres humanos convivir en sociedad. Dado que cada individuo posee una personalidad única, resulta imprescindible esforzarse por adaptarse a los puntos de vista de los demás para lograr una conexión genuina. Este proceso exige un cierto grado de sacrificio, pero puede traducirse en relaciones más sólidas y satisfactorias si se aborda de manera consciente y práctica.

Cómo ser más comprensivo

Para quienes buscan desarrollar una actitud más comprensiva, psicología y Mente propone ocho recomendaciones aplicables en la vida diaria. En primer lugar, se sugiere considerar las prioridades del otro, es decir, tener en cuenta la escala de valores y necesidades que guían a la persona con la que se interactúa. Aunque no se comparta esa jerarquía, comprender su perspectiva facilita el diálogo y el consenso.

La paciencia constituye otro pilar fundamental. La comunicación entre personas con diferentes formas de pensar requiere tiempo y disposición para acercar posiciones y alcanzar un entendimiento mutuo, proceso que no puede resolverse de manera instantánea.

La práctica de la escucha activa resulta esencial. Implicarse en la conversación mediante comentarios breves, contacto visual y gestos de asentimiento contribuye a demostrar interés y a fomentar la colaboración. Estos pequeños detalles marcan una diferencia significativa en la calidad del intercambio.

La soledad, una pandemia silenciosa que genera monstruos: "Es un factor de riesgo enorme para la depresión"

Evitar la ridiculización del interlocutor es igualmente importante. Según el portal, recurrir a la burla en situaciones de desacuerdo puede proporcionar un alivio momentáneo a quien lo hace, pero dificulta gravemente el entendimiento y deteriora la relación.

Mostrar interés por las emociones ajenas permite acceder a una comprensión más profunda del otro. Muchas personas no comparten fácilmente sus sentimientos, por lo que es necesario crear un ambiente de respeto y confianza donde puedan expresarse sin temor a ser juzgadas.

Ofrecer oportunidades para la redención también favorece la comprensión. En ocasiones, la distancia entre dos personas se debe a sentimientos de culpa que llevan a una de ellas a mantener una actitud defensiva. Brindar la posibilidad de reparar el daño, incluso mediante gestos sutiles como asumir parcialmente la responsabilidad de un conflicto, puede ayudar a aliviar esa carga y restablecer el vínculo, siempre cuidando de no establecer precedentes que faciliten la resolución superficial de los agravios.

Reflexionar sobre las consecuencias de las propias acciones es otro aspecto clave. Antes de actuar, conviene considerar cómo las decisiones afectan a los demás y si pueden empeorar su situación, especialmente cuando no se ha evaluado previamente el impacto de esos cambios.

La tendencia a pensar que cada persona es únicamente el resultado de sus elecciones ignora el peso de las circunstancias. La teoría del mundo justo ilustra este sesgo, pero la realidad es que el entorno condiciona en gran medida el comportamiento individual. Por ello, ser comprensivo implica reconocer que cada individuo es producto tanto de sus decisiones como de las circunstancias que le han tocado vivir.

