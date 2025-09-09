España

Un abogado explica si puedes viajar mientras cobras el paro: “Podrías perderlo si no sabes esto”

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada explica los límites que marca el SEPE y advierte de las sanciones que pueden aplicarse si no se comunican los desplazamientos al organismo público

Naroa Caro

Por Naroa Caro

Guardar
Los parados que no informen a Trabajo de viajes al extranjero perderán su prestación por desempleo.

Para muchos trabajadores que se han quedado sin empleo, el cobro del subsidio por paro supone un alivio económico que les permite hacer frente a sus gastos en periodos en los que no reciben una nómina. Por ello, los beneficiarios de esta prestación deben estar atentos a los requisitos que se deben cumplir para no sufrir una suspensión de la misma, ya que en algunas ocasiones decisiones como disfrutar de unas vacaciones en el extranjero pueden tener consecuencias inesperadas para el contribuyente.

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, ha publicado un video en sus redes sociales explicando cuáles son los casos en los que el beneficiario del paro debe tener cuidado y cómo debe proceder si no quiere perder el subsidio. En sus declaraciones, el letrado subrayó que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) establece parámetros muy definidos que determinan si el beneficiario puede conservar la ayuda. “Sí, se puede viajar si cobras el paro ahora. Hay ciertos límites y cosas que tienes que cumplir con el SEPE porque te pueden pasar factura”, advirtió, destacando la importancia de informar correctamente cada desplazamiento.

Qué pasa con los viajes cortos

De la Calzada, conocido en TikTok y otras plataformas como Un Tío Legal (@laboral_tips) identifica cuatro escenarios principales según la duración del viaje. Para desplazamientos de menos de quince días, el abogado aclaró que “puedes salir de España, tienes que comunicárselo al SEPE y no se pierde la prestación, la continuarás cobrando”. Es decir, la actividad debe notificarse al organismo pertinente, pero no conlleva sanción alguna ni suspensión del cobro.

El SEPE gestiona el subsidio
El SEPE gestiona el subsidio para mayores de 52 años. (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

La situación cambia cuando el periodo en el extranjero se extiende entre quince y noventa días. En este caso, “se suspende (la prestación). Tienes que comunicarlo al SEPE y pedir autorización. Durante ese tiempo, se paraliza la prestación y cuando vuelvas, vas a seguir cobrándola. Hay un parón”, explicó De la Calzada. Por lo tanto, el proceso implica una interrupción temporal de los pagos, que se reactivan al regresar y comunicar el retorno.

Cuándo se pierde la prestación

En el caso de estancias entre noventa días y un año, la prestación queda suspendida obligatoriamente y solo es posible su reanudación si la salida responde a motivos admitidos por el organismo. Según De la Calzada, esto se aplica únicamente si la ausencia responde a “formación, cooperación o búsqueda de empleo en el extranjero, que son programas reconocidos por el SEPE”. Finalmente, si el desplazamiento supera los doce meses, la legislación interpreta que el beneficiario “no va a residir en España y, por lo tanto, no tiene derecho” a seguir percibiendo la ayuda.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 1.357 personas en julio en relación con el mes anterior (-0,06%) hasta situarse en un total de 2.404.606, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social (Fuente: Europa Press).

El abogado incidió en que el cumplimiento de los requisitos es estricto. En caso de no comunicar la salida o no ajustarse a los plazos y motivos estipulados, el SEPE podrá exigir la devolución de las cantidades indebidamente percibidas. “Puedes salir de España y si no cumples alguno de estos requisitos, lo que va a hacer el SEPE es, cuando se entere, porque se entera, te lo va a reclamar y vas a tener que devolvérselo. Así que más vale que cumplas con la ley y, sobre todo, que no te engañen”, concluyó Ignacio de la Calzada según sus declaraciones.

Temas Relacionados

SEPEParo EspañaDesempleo EspañaSubsidios y AyudasTikTok EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Mauro Mineli, inmunólogo clínico y profesor de Nutrición Humana, comparte las 10 reglas para bajar de peso tras las vacaciones

Algunos consejos para depurar el organismo, recuperar la figura y retomar una alimentación saludable tras los excesos del verano

Mauro Mineli, inmunólogo clínico y

Una famosa cadena multinacional española cierra más de 60 locales: este es el motivo

La empresa ha decidido apostar por renovar su modelo de negocio y priorizar una experiencia del cliente adaptada a las necesidades actuales

Una famosa cadena multinacional española

Qué son las verrugas y cómo pueden tratarse, según los dermatólogos

No existe un tratamiento universalmente eficaz para las verrugas, por lo que todavía son un reto para la dermatología

Qué son las verrugas y

Un tiburón muerde a una niña de ocho años mientras chapoteaba en la orilla del agua: “Pensamos que era una raya”

La joven tuvo que volver al hospital unos días más tarde por una infección en la herida

Un tiburón muerde a una

Los mejores alimentos para retrasar el envejecimiento, según una doctora: “En nuestras células suceden alteraciones que llevan a que se desgasten”

La doctora Isabel Viña aclara que el tipo de dieta puede retrasar el envejecimiento celular

Los mejores alimentos para retrasar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico explica si es

Un mecánico explica si es mejor la tracción trasera o la delantera para tu coche: “Es más económica”

Un especialista advierte sobre los errores que más dinero cuestan a los conductores: “Estás vaciando tu cartera en el taller y ni te estás dando cuenta”

La parcela que ha subastado Hacienda para que una empresa construya una gasolinera junto a unas viviendas y que provoca 400 alegaciones de los vecinos en su contra

Marine Le Pen, entre la Justicia y el poder: la extrema derecha francesa gana terreno tras la caída de Bayrou

Cómo funciona la Unidad Central de Identificación, el equipo de la Policía Nacional encargado de reconocer a las personas

ECONOMÍA

Una famosa cadena multinacional española

Una famosa cadena multinacional española cierra más de 60 locales: este es el motivo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de septiembre

Así es la nueva casa de dos plantas de Amazon: cuesta menos de 40.000 euros

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 9 de septiembre

“Los accionistas de Sabadell no deberían acudir a la opa de BBVA en las actuales condiciones”, advierten los analistas

DEPORTES

El dinero que se llevará

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari

Vingegaard, líder de la Vuelta a España, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”