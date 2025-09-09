España

Ni en la sartén ni en una olla: tan solo necesitas esto para poder cocinar unos huevos

Una forma fácil y rápida de preparar una tortilla sin necesidad de manchar muchos utensilios

Sofia Avendaño

Sofia Avendaño

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Si estás en un apuro y no te apetece sacar una sartén ni una olla para prepararte unos huevos por la mañana, existe otra forma fácil, rápida y nutritiva. Para ello, tan solo vas a necesitar una taza, donde vas a crear una tortilla que nada tiene que envidiar a las que te haces en la sartén.

Preparar una tortilla de huevo en microondas se ha consolidado como una alternativa eficiente para quienes buscan una comida rápida y saludable sin recurrir a la sartén ni a la olla. Este método, que requiere únicamente una taza y un microondas, permite obtener una tortilla esponjosa y sabrosa en cuestión de minutos, facilitando la rutina matutina y reduciendo el tiempo de limpieza.

Cinco recetas aptas para táper y saludables para llevar a la oficina esta semana

Cómo preparar tortilla a la taza

El proceso comienza al batir los huevos en un bol junto con un poco de agua fría o leche. La elección entre estos líquidos influye en la textura final: la leche aporta ligereza y esponjosidad, mientras que el agua reduce el contenido calórico y simplifica la preparación. Añadir una pizca de sal favorece una cocción uniforme. Es fundamental batir la mezcla con energía durante aproximadamente 45 segundos para lograr una consistencia homogénea.

El siguiente paso consiste en incorporar queso al gusto. Quesos blandos como el feta o el parmesano rallado se integran bien, distribuyéndose de manera uniforme en la mezcla. Una vez lista, la preparación se vierte en un recipiente apto para microondas, que puede ser un tazón sencillo o una cazuela pequeña, sin necesidad de formas especiales.

La cocción se realiza a potencia media-alta, entre 800 y 900 vatios, durante 50 segundos. Al finalizar este tiempo, los bordes de la tortilla deben despegarse del recipiente, mientras que el centro permanece ligeramente húmedo. Dejar reposar la tortilla durante un minuto permite que el calor residual complete la cocción, logrando una textura tierna. Si se prefiere una cocción más avanzada, se puede volver a calentar en intervalos de 10 a 15 segundos hasta alcanzar el punto deseado.

Las ventajas de este plato

Tortilla a la taza- VisualesIA
Tortilla a la taza- VisualesIA

Entre las ventajas de este método destaca la reducción de utensilios sucios, ya que solo se utiliza un recipiente. Además, al prescindir de aceite o mantequilla, la tortilla resulta más ligera, con alrededor de 180 calorías por porción sin grasas añadidas. El uso del microondas también evita la formación de compuestos nocivos que pueden generarse al freír a altas temperaturas y contribuye a preservar los nutrientes y el sabor natural de los huevos.

La posibilidad de preparar una sola porción elimina el problema de las sobras, lo que resulta ideal para quienes buscan una comida individual o un refrigerio rápido. Este método también permite personalizar la receta con ingredientes adicionales para potenciar tanto el sabor como el valor nutricional.

Incorporar queso cottage o quark bajo en grasa incrementa el aporte proteico, mientras que verduras frescas como tomates, pimientos o espinacas enriquecen la tortilla con vitaminas. El uso de especias como pimentón o cúrcuma no solo realza el sabor, sino que también añade beneficios antioxidantes. Para aumentar la fibra y la sensación de saciedad, se puede añadir una cucharadita de salvado de avena o linaza molida antes de la cocción.

La versatilidad de esta técnica la convierte en una opción accesible incluso para niños, ya que no requiere habilidades culinarias avanzadas ni supervisión constante. La textura ligera y el sabor puro de la tortilla obtenida refuerzan la posición del huevo como un alimento básico en la cocina diaria. Este procedimiento transforma una tarea que habitualmente demanda tiempo y atención en una solución práctica y adaptable a cualquier despensa.

