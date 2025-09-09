España

Muere un menor tras una agresión en Barcelona

Los Mossos investigan el suceso ocurrido la noche del lunes

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
Los Mossos investigan el suceso
Los Mossos investigan el suceso ocurrido la noche del lunes al martes. (David Zorrakino - Europa Press)

Un menor de edad ha muerto y otro ha resultado herido al ser agredidos la noche del lunes en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona, en un suceso que ya investigan los Mossos d’Esquadra.

Según ha comunicado el cuerpo policial, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas el lunes 8 de septiembre, cuando los mossos fueron requeridos para dirigirse a la calle Antoni de Campmany, en la capital catalana. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a dos menores de edad heridos, a consecuencia de una presunta agresión.

El menor fallecido sería un joven de 16 años y origen hondureño, según han detalladlo a EFE fuentes cercanas al caso. Las principales hipótesis del ataque, realizado con un arma blanca, plantean que agresores y víctimas se conocían previamente y que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas juveniles de origen latino.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se personó en el lugar y atendió a las dos víctimas para, posteriormente, trasladarlas a un centro hospitalario. Lamentablemente, uno de los dos menores implicados ha fallecido a causa de las heridas. La División de Investigación Criminal de Barcelona ha abierto una investigación para esclarecer las causas.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaPolicía EspañaMossos d'EsquadraAgresiones a menoresBarcelonaCataluñaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada

El clasismo no se desliga de la educación en España: la mayoría de universitarios son hijos de otros que lo fueron

Pese a los avances en reducción del abandono escolar y equidad de género, el sistema español mantiene brechas intergeneracionales y de financiación en comparación con la OCDE

El clasismo no se desliga

Mercadona publica nuevas ofertas de empleo: sueldos de 4.000 euros mensuales para el personal informático

La cadena de supermercados busca reforzar su departamento IT para continuar con la transformación digital de la empresa

Mercadona publica nuevas ofertas de

Detenido un hombre por adelantar a un vehículo de forma temeraria y hacerle una peineta al conductor: era la jefa de la Policía

El hombre quedó en libertad a la espera de tener que explicar su comportamiento y su posterior negativa a obedecer las órdenes de la autoridad

Detenido un hombre por adelantar

Las 5 frases que evitar para no convertir una charla en una discusión: “Sabotean la conexión con la otra persona”

La experta en gestión de la ira Sonia Díaz da sus claves para evitar peleas

Las 5 frases que evitar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Estás obligado a apartarte si

¿Estás obligado a apartarte si vas por el carril izquierdo a 120 km/h y alguien te quiere adelantar?: la DGT aclara esta duda

Radares carro, la nueva incorporación de la DGT que lleva 150.000 multas en Cataluña

Las fragatas F-110 de la Armada tendrán un nuevo sistema de combate: Navantia integrará una tecnología de radar

Una española que vive en Finlandia comparte cómo es su jornada laboral allí: “Si sales a las cuatro, a las cuatro y un minuto ya estás fuera y nadie te mira mal”

Un mecánico explica si es mejor la tracción trasera o la delantera para tu coche: “Es más económica”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Mercadona publica nuevas ofertas de empleo: sueldos de 4.000 euros mensuales para el personal informático

Andrés Millán, abogado, sobre el oro: “Se ha multiplicado su valor el triple que la vivienda”

Los cuatro errores típicos al pedir una hipoteca, según un abogado: “La gente se compra una casa sin tener ni idea”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 9 septiembre

DEPORTES

El dinero que se llevará

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari

Vingegaard, líder de la Vuelta a España, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”