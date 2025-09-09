Muere un menor tras una agresión en Barcelona

Los Mossos investigan el suceso ocurrido la noche del lunes al martes. (David Zorrakino - Europa Press)

Un menor de edad ha muerto y otro ha resultado herido al ser agredidos la noche del lunes en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona, en un suceso que ya investigan los Mossos d’Esquadra.

Según ha comunicado el cuerpo policial, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas el lunes 8 de septiembre, cuando los mossos fueron requeridos para dirigirse a la calle Antoni de Campmany, en la capital catalana. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a dos menores de edad heridos, a consecuencia de una presunta agresión.

El menor fallecido sería un joven de 16 años y origen hondureño, según han detalladlo a EFE fuentes cercanas al caso. Las principales hipótesis del ataque, realizado con un arma blanca, plantean que agresores y víctimas se conocían previamente y que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas juveniles de origen latino.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se personó en el lugar y atendió a las dos víctimas para, posteriormente, trasladarlas a un centro hospitalario. Lamentablemente, uno de los dos menores implicados ha fallecido a causa de las heridas. La División de Investigación Criminal de Barcelona ha abierto una investigación para esclarecer las causas.