Las carreras más minoritarias de España: cuando la elección te convierte en el único alumno matriculado

Si bien las universidades están preparadas para acoger a cientos de personas en un solo aula, existen carreras cuyos alumnos ni siquiera llegan a las dos cifras. Así le ha ocurrido a Roc Àngela Novella, uno de los dos únicos estudiantes matriculados en el Grado de Lenguas Románicas y sus Literaturas de la Universidad de Barcelona (UB).

El joven estudiante ha sido entrevistado por Catalunya Radio, donde ha compartido la sorpresa de los periodistas. De hecho, él y su compañera, una chica austriaca, no descubrieron que eran los únicos inscritos en el grado hasta el primer día de clase. “Nos encontramos a los dos allí y nos confirmaron que éramos los dos únicos matriculados. Flipamos”, explica.

El joven tendrá que cursar alguna de las asignaturas completamente solo, pues han escogido optativas diferentes. “Yo elegí catalán e italiano, y mi compañera italiano y francés. Por tanto, no hacemos ni el mismo itinerario, y en las asignaturas propias de filología catalana que hago, yo estoy solo. Me chocó bastante”, cuenta en Catalunya Radio.

No es el único grado con un número de alumnos tan escueto. Tan solo en Cataluña, otras dos carreras cuentan con tan solo dos solicitudes de inscripción en primera instancia: son el doble Grado en Lenguas Aplicadas y Traducción – Filología Catalana y Estudios Occitanos de la Universidad de Lleida y el doble grado Negocio Digital e Innovación en Turismo - Turismo del CETT-UB.

Las carreras menos estudiadas de España

A los 18 años, los jóvenes eligen un camino profesional que les definirá de por vida. Un estudio realizado por Randstand para la Universidad CEU San Pablo identifica cuáles son las carreras universitarias con más salida laboral

La elección de qué carrera universitaria estudiar es una de las más importantes en la vida académica de todo alumno. Para muchos, decidirá la materia a la que se dedicarán el resto de su vida, por lo que es importante sopesar tanto los intereses y pasiones como las salidas y condiciones laborales que esos estudios pueden ofrecer. En algunos casos, la inserción laboral termina pesando más que el resto, motivo por el que muchos grados terminan prácticamente vacíos.

Frente a Medicina, que cuenta con más de 6.500 graduados en España y una tasa de afiliación media del 96,5%, estudios como Bellas Artes apenas son elegidos por un millar de personas, debido a su baja tasa de inserción laboral (57,2%). Son datos que se desprenden el Ranking de inserción laboral por estudios elaborado por Ivie y la Fundación BBVA. En él, se clasifica los estudios universitarios ofertados en España en base a su tasa de afiliación media respecta a la Seguridad Social.

Según este ranking, es el grado en Trasporte y Logística, con apenas 33 graduados en 2023, el que menos alumnos tiene, pese a tener una tasa de afiliación media del 90,6%. Le siguen el grado en Gestión Hotelera (49), con un 76% de afiliación media; y el grado en Nanotecnología, con 59 graduaos y una afiliación media del 63,8%.

Ingeniería alimentaria (66 graduados), Enología (72 graduados), Ingeniería Medioambiental (92 graduados) y Geografía (95 graduados) son las siguientes, pese a que algunas de ellas, como Enología (80%) cuenten con una alta tasa de inserción laboral. Los jóvenes tampoco parecen demasiado interesados en Protocolo y Eventos (111 graduados con un 80,1% de afiliación media) ni Ingeniería Multimedia (115 graduados con un 85,3% de afiliación media),