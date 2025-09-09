Restablecida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Detenida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un incendio. (Renfe)

Renfe ha informado a través de un mensaje en la red social X que “a petición de Bomberos se encuentra interrumpida la circulación entre Brazatortas y Venta la Inés (Ciudad Real) por un incendio próximo a la vía”. Además, Adif, aclara que se trata de un incendio “ajeno a la explotación ferroviaria”.

Los afectados son los trenes de Larga Distancia y Alta Velocidad de la línea Madrid-Andalucía. Se han interrumpido los trayectos de dos trenes con 460 pasajeros: el tren Madrid-Sevilla, que tenía previsto llegar a destino a las 18:00 horas, y el convoy Madrid-Málaga, cuya llegada estaba programada diez minutos después (18:10 horas).

Las labores de extinción del incendio ha durado aproximadamente 35 minutos. Desde Adif han informado que “una vez sofocado el incendio, se restablece el tráfico ferroviario” y que a lo largo de la tarde “la circulación tiende a normalizarse”. Igualmente, Renfe ha publicado un mensaje en X: “Se restablece la circulación tras sofocarse el incendio. Los trenes detenidos reanudan la marcha de forma progresiva”.