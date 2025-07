El PP tiene un problema con Óscar Puente: el ministro se convierte en el ‘justiciero de los currículums’ inflados

En la imagen, Beatriz Fanjul, Juanma Bonilla, Miguel Tellado, Antonio Pérez, Carmen Fúnez, Noelia Núñez y Óscar Puente. (Montaje Infobae España)

El caso de la popular Noelia Núñez, que de diputada ha pasado a tertuliana en Cuatro tras confesar que no ha acabado los estudios superiores tras falsear hasta tres currículums, ha convertido, queriendo o no, al líder de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en un justiciero contra quienes maquillan su formación en el Congreso. Puente ha tirado la primera piedra, instaurando una búsqueda con lupa para descubrir las incongruencias en los títulos de los líderes políticos. De hecho, como ha asegurado El Mundo este viernes, el Partido Popular estaría llamando a sus parlamentarios populares, uno a uno, para que “revisen sus currículums por si hay inflación de títulos universitarios”.

El ministro también ha enfilado a la diputada por Vizcaya y presidenta de Nuevas Generaciones del PP Beatriz Fanjul. Su crítica vino acompañada de una captura de pantalla de su perfil de Wikipedia, donde se detalla que estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Deusto, pero en 2019, con 28 años, no había terminado la carrera, según fuentes consultadas por El Español en un artículo publicado dicho año. “Yo pensaba que en el CV de Bea Fanjul no se podía cambiar porque no tiene nada. Pero efectivamente ha pasado de ‘estudió’ a ‘tener estudios’”, ha señalado en la tarde de este viernes el ministro, adjuntando dos imágenes de la biografía en la web popular. En la primera se lee que Fanjul “estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Deusto”, mientras que en la nueva aparece que “tiene estudios en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad del País Vasco”, cambiando incluso el nombre de la universidad.

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha anunciado este miércoles que ha presentado su dimisión de todos sus cargos orgánicos e institucionales después de la polémica generada por sus estudios, a la vez que ha pedido disculpas a aquellos que se hayan sentido "decepcionados".

Otro de los siguientes en ponerse a la cola ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El partido Adelante Andalucía denunció que el currículum del líder andaluz había “desaparecido" de la “pestaña ‘Datos Personales’” de la web del Parlamento de la región, después de que se señalara en redes sociales que había falseado su CV “durante su etapa como diputado en el Congreso entre 2000 y 2011″. El medio eldiario.es detalló en 2014 que según la biografía del Congreso, el que fue secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad de España durante 2011 y 2014 con el Gobierno de Mariano Rajoy, pasó de ser Licenciado en Dirección y Administración de Empresas con un Máster en Dirección y Administración de Empresas por el centro privado EADE, a no figurar siquiera estudios superiores en 2008. “Veis, si lo mejor es ser disciplinado como Moreno Bonilla. ¿Qué hay en su currículum? Lo que nos explicaron de pequeñitos en matemáticas: conjunto vacío”, ha ironizado el ministro también en la mañana de este viernes.

Puente también ha ‘expuesto’ al recién nombrado Secretario General del Partido Popular Miguel Tellado, que, como ha detallado el ministro en X a primera hora de esta mañana, en la web del Partido Popular aparecía como “periodista”, mientras que su biografía del Congreso se recogía -también en la actualidad- que es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela. Horas más tarde, en la página de su partido se ha eliminado su formación en periodismo y se ha cambiado por la misma licenciatura que aparece en el Congreso. “Te has marcado un Noelia. Según la web del PP eres periodista. Y según la del Congreso, licenciado en Ciencias Políticas. Raro, ¿no?”, dijo el líder de la cartera, que más tarde tuvo respuesta del exportavoz parlamentario. “Aunque soy licenciado en Ciencias Políticas, he trabajado como periodista y jefe de prensa. Estás haciendo el ridículo”.

Tampoco se han librado alcalde de Benidorm y Presidente de la Diputación de Alicante Antonio Pérez, y la Vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez. En el caso del primero, según su perfil de la diputación, “cursó Relaciones Laborales en la Universidad de Alicante”. “El alcalde de Benidorm y Presidente de la Diputación de Alicante es otro que “cursó” estudios. Ay madre, que veo que el PP le hace dimitir”, ha puntualizado en X. En el caso de Fúnez, Puente ha señalado que “su CV en cuanto a formación y experiencia laboral… en blanco". “Otra nini vividora del PP. 50 años la contemplan. Diputada, como Noelia. Vive de la política desde los 23″, ha añadido.

De la misma manera, esto también ha supuesto una guerra de egos entre la formación socialista y popular. Con su comunicado de dimisión, Núñez hizo un guiño al PSOE: “Quien quiera atreverse a dar lecciones de honestidad, debería empezar por cumplirlas primero”, dijo, que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo tomó para arremeter contra los socialistas: “Que el listón ético de Sánchez y los suyos no exista no significa que los demás debamos modificar el nuestro”. “Ni Noelia es como ellos, ni yo soy como Sánchez”, subrayó Feijóo.