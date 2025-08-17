España

Óscar Puente ve "muy probable" que hoy tampoco se reabra el servicio de AVE entre Madrid y Galicia

El servicio de alta velocidad lleva interrumpido desde el jueves por los fuegos en Galicia y Castilla y León

Clara Arias

Por Clara Arias

Varias personas esperando, en la
Varias personas esperando, en la Estación de Chamartín Clara Campoamor (Gabriel Luengas / Europa Press)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha advertido este domingo que “es muy probable” que no se pueda restablecer el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, interrumpido desde el jueves como consecuencia de los incendios forestales. “Como ayer nos temíamos, es muy probable que hoy tampoco podamos reanudar el servicio de la LAV Madrid-Galicia”, afirmó en la red social X, como recoge EFE.

Adif informó a primera hora de la mañana, también a través de X, que la línea permanecerá cortada al menos hasta mediodía, en un escenario marcado por la proximidad de varios focos de fuego a la infraestructura, según EFE.

Ante esta situación, Renfe ha habilitado trenes especiales entre Madrid y Zamora para garantizar parcialmente las conexiones con Galicia. En concreto, saldrán desde la capital dos servicios, a las 13:20 horas y a las 19:17 horas, mientras que desde Zamora partirán a las 14:36 y a las 20:11 horas, según EFE.

Puente ya había anticipado el sábado que resultaba improbable la reapertura de la línea este domingo, al subrayar que la prioridad es “garantizar la seguridad de los viajeros y de las infraestructuras”, como recuerda EFE.

Los incendios han afectado además a la circulación en carreteras como la N-525 y la OU-533 en la provincia de Ourense, y a tramos de la red ferroviaria convencional, de acuerdo con información difundida por el gestor de infraestructuras y recogida por la agencia.

La crisis se produce en un contexto de especial gravedad, con más de 100.000 hectáreas arrasadas en Galicia, Castilla y León y Extremadura, decenas de miles de evacuados y la intervención de la UME, bomberos y medios aéreos internacionales. En estaciones gallegas como la de Vigo, algunos viajeros han descrito una situación de caos y resignación: “Vamos a estar aquí días”, comentaban este domingo, según EFE.

*Con información de EFE

