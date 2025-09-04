España

Otro día de caos en la alta velocidad: los trenes acumulan retrasos en las salidas desde Madrid tras la avería informática de Adif

Aunque se ha conseguido recuperar poco a poco la circulación a lo largo de la tarde, la acumulación de servicios atrasados se ha mantenido hasta última hora de la tarde

Andrea de Lucas

Andrea de Lucas

Los trenes siguen acumulando retrasos
Los trenes siguen acumulando retrasos en las salidas desde Madrid por incidencia en Adif.

Otro día de caos para los pasajeros de la alta velocidad. En la mañana del jueves, Adif confirmaba la caída de los sistemas informáticos ferroviarios, lo que ha provocado que, durante toda la jornada, los trenes de alta velocidad con salidas desde Madrid hayan sufrido retrasos generalizados.

Esta situación ha afectado a cientos de personas y ha aumentado la presión en las instalaciones de Atocha y Chamartín durante todo el día. Aunque se ha conseguido recuperar poco a poco la circulación a lo largo de la tarde, la acumulación de servicios atrasados se ha mantenido hasta última hora de la tarde.

Una avería con efecto dominó: horas de retrasos en la alta velocidad

El origen de la incidencia radicó en ese fallo de los principales sistemas informáticos de Adif durante la mañana del jueves, lo que obligó a cientos de usuarios a esperar en las estaciones a la salida de su tren, sin información precisa sobre el alcance real de las demoras. Desde la compañía han asegurado que la avería se ha resuelto a primera hora de la tarde, pero los retrasos se han seguido sumando durante toda la jornada.

Por su parte, los pasajeros han expresado su descontento y han utilizado las redes sociales para difundir sus quejas y peticiones de información. Este incidente se suma a la larga lista de incidencias que Adif y la alta velocidad ha sufrido durante los últimos meses.

Una caída de los servidores informáticos de Adif, el gestor público de la red ferroviaria, ha ocasionado paradas y retrasos de los trenes de alta velocidad con origen o destino en Madrid. (Fuente: Europa Press / Congreso)

Los problemas se han concentrado especialmente en las rutas con destino al sur y noroeste de España. Esos corredores enlazan Madrid con ciudades como Sevilla, Ciudad Real, Valladolid y Galicia. Pero, sobre todo, el impacto inmediato se ha producido en los trenes con origen y destino en la capital, mientras que los enlaces de media distancia y cercanías se han mantenido sin incidencias relevantes.

Aun así, pese a los retrasos, la circulación de los trenes se ha mantenido en todos los corredores de alta velocidad. El restablecimiento progresivo del servicio ha sido posible gracias a la activación de un sistema de respaldo, según han comunicado desde Adif.

Óscar Puente: “En los dos próximos años se producirán más incidencias en la red ferroviaria”

Mientras esto ocurría, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, avanzaba en el Congreso de los Diputados que “en los dos próximos años se producirán más incidencias en la red ferroviaria”. Puente ha atribuido la situación a la compleja renovación que experimenta el sistema nacional de trenes tanto por la incorporación de nuevos modelos como por la antigüedad del material rodante, lo que está generando sobresaltos técnicos y retrasos.

Óscar Puente anticipa dos años
Óscar Puente anticipa dos años más de incidencias en trenes al confluir trenes a estrenar con los obsoletos.

Durante su comparecencia a petición propia, el ministro ha ofrecido datos recientes sobre la puntualidad en los trayectos de media y larga distancia: “Entre el 1 de enero y el 2 de septiembre el retraso medio fue de 6,2 minutos, y un 68,2% de los trenes circularon con puntualidad”. Pese a estas cifras, Puente ha admitido que alrededor de un 7% de las circulaciones padecen retrasos superiores a media hora.

A última hora del jueves, la circulación de alta velocidad desde Madrid se mantiene activa pero con algunos horarios todavía alterados. Mientras los equipos de Adif trabajan en la estabilización del tráfico y la normalización del servicio, el foco vuelve a situarse sobre la necesidad de anticipar incidencias y reforzar los canales de información hacia los usuarios.

*Con información de Agencia EFE.

