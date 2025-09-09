Desmantelan de la noche a la mañana un restaurante en Nigrán (Pontevedra) y dejan a sus empleados sin trabajo: no hay rastro del propietario

En el interior del establecimiento faltaba parte del mobiliario, pero no existían muestras ni signos de que el responsable hubiera forzado los accesos (@soycamarero / X)

El popular restaurante Sambali, ubicado en pleno arenal de Praia América, en Nigrán (Pontevedra), amaneció ayer convertido en un escenario insólito: sin parte de su mobiliario, con la maquinaria más valiosa desaparecida y con un equipo de trabajadores desorientado que, hasta el domingo 7 de septiembre, había atendido a los clientes con normalidad. Según informó La Voz de Galicia, fue la Guardia Civil la que acudió al local tras recibir una llamada que alertaba sobre el posible desmantelamiento del negocio durante la madrugada del domingo al lunes.

Al llegar a las instalaciones, los agentes comprobaron que, efectivamente, faltaban mesas, sillas y diversos electrodomésticos. Lo llamativo es que no había señales de violencia: “Ni las ventanas estaban rotas ni la cerradura dañada”, explican fuentes del cuadro de personal. Todo apuntaba a que la retirada del material se había hecho con acceso directo al interior del establecimiento.

La plantilla, sin cobrar y sin noticias del dueño

El desconcierto entre los trabajadores fue absoluto. Durante toda la jornada de ayer intentaron contactar con el responsable del Sambali, pero no lograron localizarlo. La plantilla asegura además que aún tiene pendiente de cobrar una parte de la nómina correspondiente al mes de agosto.

Ante la falta de explicaciones y la incertidumbre sobre su futuro laboral, los cerca de 25 empleados que integraron la plantilla durante el verano han decidido ponerse en manos de un abogado. Explican que, hasta la tarde de ayer, no habían recibido ninguna carta de despido ni comunicación oficial que pusiera fin a su relación contractual con el restaurante.

La situación derivó en escenas tensas a lo largo de la mañana. Algunos clientes habituales se acercaron al local sin conocer lo sucedido y se toparon con los trabajadores en la puerta, incapaces de dar un servicio normal. Estos se vieron en la obligación de explicar “por encima” los motivos por los que no podían atenderles. “La noticia ha corrido como la pólvora”, insistió parte del cuadro de personal, que trató de contener el malestar de quienes acudían con la intención de comer o tomar algo en la terraza.

La terraza del bar Sambali en Nigrán, Pontevedra (Google Maps)

La Guardia Civil toma nota, pero no hay denuncia

Los agentes recabaron la información que pudieron aportar los trabajadores y levantaron acta del estado en el que se encontraba el local. Sin embargo, a cierre de edición La Voz de Galicia subrayaba que todavía no se había presentado una denuncia formal.

Entre los enseres que ya no estaban figuraban maquinaria de cocina y electrodomésticos de alto valor. A los empleados, la Guardia Civil les aconsejó que “dejasen todo como se lo habían encontrado”.

Durante los meses de verano, el restaurante se convirtió en punto de referencia para turistas y residentes gracias a su amplia terraza y a unas instalaciones reformadas hace apenas unos años.

“Éramos un sitio de referencia y trabajábamos a tope cada día”, lamenta la parte social, que hasta la semana pasada mantenía un horario de apertura de nueve de la mañana a doce de la noche. El súbito cierre y el desmantelamiento del local dejan a la plantilla en una situación de total indefensión y abren un interrogante sobre el paradero del empresario que regentaba el negocio.