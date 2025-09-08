El oro marcó un nuevo récord histórico y ya subió 37% en lo que va de 2025

Un lingote de oro con el sistema de validación Sicpa Oasis en la refinería suiza Metalor, en Marin, cerca de Neuchatel, Suiza. REUTERS/Denis Balibouse

El precio del oro alcanzó este lunes un nuevo récord histórico, al superar los 3.600 dólares por onza, impulsado por datos desalentadores del mercado laboral en Estados Unidos que reforzaron las expectativas de un recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) en su reunión de la próxima semana.

A las 08:41 GMT, el oro al contado (XAU=) subía un 0,7% y se ubicaba en 3.612,20 dólares, después de haber tocado durante la sesión los 3.616,64 dólares, su mayor nivel registrado.

En lo que va de 2025, el metal precioso acumula una suba del 37%, tras avanzar un 27% en 2024, apuntalado por la debilidad del dólar, las compras de los bancos centrales, la política monetaria expansiva y la incertidumbre geopolítica y económica.

Por su parte, los futuros del oro en Estados Unidos (GCcv1) para entrega en diciembre se mantenían estables en 3.653,10 dólares.

Gráfico de la suba del oro (Reuters)

Contexto económico en Estados Unidos

El repunte del oro se produce tras conocerse que el crecimiento del empleo estadounidense se debilitó en agosto, lo que elevó la tasa de desempleo al 4,3%, el nivel más alto en casi cuatro años. Estos datos consolidaron la expectativa de que la Fed recorte las tasas la próxima semana.

De acuerdo con la herramienta FedWatch de CME, los operadores descuentan en un 90% la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos. Una reducción en las tasas tiende a favorecer al oro, ya que disminuye el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no generan intereses, y debilita al dólar, abaratando el metal para los inversores que operan con otras divisas.

En paralelo, la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años se acercó a su nivel más bajo en cinco meses, reflejando la cautela de los mercados.

Expectativas y otros metales

La atención de los inversores se centra ahora en el informe de inflación en Estados Unidos, previsto para el jueves, que podría ofrecer más claridad sobre la magnitud del recorte de tasas que adoptará la Fed.

Lingotes recién fundidos de oro con una pureza del 99,99% se almacenan después del pesaje en la planta de metales no ferrosos Krastsvetmet, uno de los mayores productores del mundo en la industria de metales preciosos, en la ciudad siberiana de Krasnoyarsk, Rusia. REUTERS/Ilya Naymushin/Archivo

Mientras tanto, los especuladores aumentaron sus posiciones largas netas en oro en 20.740 contratos, alcanzando los 168.862 al 2 de septiembre, lo que refleja una fuerte apuesta a la continuidad del rally del metal.

En cuanto a otros metales preciosos, la plata al contado (XAG=) subía un 0,3% hasta los 41,08 dólares la onza. El platino (XPT=) avanzaba un 1,6% a 1.394,90 dólares, y el paladio (XPD=) ganaba un 1,3% a 1.124,24 dólares.

(con información de Reuters)