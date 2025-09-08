España

Los universitarios exigen al Gobierno un “plan urgente” ante la crisis del alquiler: piden residencias públicas y ayudas para pagar las habitaciones

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) denuncia que la situación actual del mercado inmobiliario “amenaza la igualdad de oportunidades y al derecho a la educación superior”

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Guardar
Un grupo de estudiantes frente
Un grupo de estudiantes frente a las puertas de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. (A. Pérez Meca / Europa Press)

La crisis de la vivienda, que afecta a la mayoría de los españoles, no deja fuera a los universitarios, que cada año deben enfrentarse a unos precios del alquiler que no paran de subir sin que las ayudas para la residencia lo hagan a la par. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha advertido este lunes que esta situación “amenaza la igualdad de oportunidades y al derecho a la educación superior” y, por ello, exige un “plan urgente” de residencias púbicas, ayudas al alquiler y regulación de precios en ciudades universitarias.

La CREUP advierte de que, para miles de jóvenes, elegir universidad ya no depende de su vocación académica, ni de la oferta educativa, “sino del precio del alquiler en cada ciudad”. E insisten en que este escenario, “que obliga a buena parte del estudiantado a renunciar a sus primeras opciones, vulnera de manera frontal el principio de igualdad en el acceso a la universidad”. No obstante, el problema va más allá de los pisos compartidos o habitaciones con precios disparados. Las residencias estudiantines, denuncia, también “se encuentran prácticamente saturadas, con tasas de ocupación superiores al 97%, mientras que sus precios en muchos casos superan los 1.000 euros mensuales”.

“La escasez de plazas públicas, unida a la especulación en el mercado de residencias privadas, deja a los estudiantes sin alternativas asequibles”, asegura CREUP, que considera “inadmisible” que la situación de la vivienda se convierta en una de las principales barreras para acceder y permanecer en la universidad pública. Ante esta escalada del precio, reclaman de manera urgente la puesta en marcha de un plan nacional para ampliar la red de residencias públicas, la aplicación de medidas regulatorias efectivas en el mercado del alquiler en las ciudades universitarias y el incremento de becas y ayudas específicas que compensen los elevados costes de alojamiento.

“La crisis habitacional estudiantil no puede seguir abordándose con soluciones parciales. Es imprescindible una estrategia coordinada entre el Gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las universidades públicas, en la que el estudiantado esté presente y tenga voz. Solo con un compromiso firme y realista se garantizará que la universidad siga siendo una herramienta de movilidad social y no un privilegio reservado a quienes pueden permitírselo”, concluye la organización.

El precio del alquiler de viviendas en España creció un 4,4% en tasa trimestral y se incrementó un 9,7% en junio en tasa interanual, marcando un nuevo máximo, hasta los 14,6 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista (Fuente: Europa Press).

Una demanda que multiplica por seis la oferta

En 2024 la demanda potencial de camas universitarias ascendió a 655.174, mientras que la oferta disponible se limitó a 108.604 camas operativas, según el informe Estado actual del mercado de residencias de estudiantes, elaborado por la consultora Atlas Real Estate Analytics. De este modo, solo una de cada cinco personas que necesitaba una plaza en las residencias podía acceder a ella. La brecha entre la oferta y la demanda se hace más evidente en ciudades como Girona, Murcia y A Coruña, donde hay entre 21 y 28 estudiantes por cada plaza disponible.

Las grandes ciudades son las que más demanda concentran: la Comunidad de Madrid lidera este mercado, con 107.335 camas solicitadas; seguida de Barcelona, con 62.061; Valencia, con 41.531; Sevilla, con 35.269; y Granada, con 28.931.

Sin embargo, ni siquiera estas zonas crecen al ritmo que se necesita. De hecho, más de la mitad de las plazas PBSA del país se concentran en solo diez municipios. “Madrid representa casi el 15,6% de la oferta total PBSA en España, con más de 20.000 camas operativas, la mayor concentración en el país”, señala el informe.

Temas Relacionados

UniversidadUniversidades EspañaAlquilerViviendaVivienda EspañaEstudiar en EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Sanidad andaluza indemnizará a un paciente al que amputaron media pierna por no derivarlo a un hospital con cirugía vascular

Según la sentencia, de haberse actuado con la diligencia debida, la intervención se habría limitado, como máximo, a la amputación de dos dedos. El SAS pagará al hombre 180.000 euros

La Sanidad andaluza indemnizará a

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 8 septiembre

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo

Una ortodoncista explica las razones que causan dientes amarillos: “No son solo por falta de higiene”

El color de los dientes viene dado por la dentina, que naturalmente tiene un tono amarillo

Una ortodoncista explica las razones

El gran ‘fiestón’ que prepara Juan Carlos I en Galicia: marisco fresco, vino albariño y sus amigos más cercanos

El padre de Felipe VI prepara una última gran reunión antes de su viaje internacional, según ha informado ‘Vanitatis’

El gran ‘fiestón’ que prepara

Un hombre gana un premio de 5.000 dólares a la semana de por vida en 2012 y ahora está a punto de perder su casa: “Es como una pesadilla”

Disfrutó de ingresos extraordinarios por más de una década, pero la empresa responsable ha suspendido los pagos tras declararse en bancarrota

Un hombre gana un premio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“He hecho esta elección por

“He hecho esta elección por pasión y llegaré hasta el final”: a los 55 años, termina sus estudios de medicina tras una carrera como enfermero

Gonzalo Miró defiende que los manifestantes paren la Vuelta a España y hace saltar a Juanma Castaño y Paco González: “¿A ti te gustaría que no te dejaran trabajar en TVE?”

El pueblo en el que nadie quería vivir ahora da 10.000 euros para habitarlo: “Tendremos cuidado con los estafadores”

El agua que sale del aire acondicionado tiene varios usos y pocas personas lo saben: no la tires

Sánchez anuncia 9 acciones “inmediatas” contra Israel por el “genocidio” en Gaza: “Esto no es defenderse, es exterminar a una población indefensa”

ECONOMÍA

Un hombre gana un premio

Un hombre gana un premio de 5.000 dólares a la semana de por vida en 2012 y ahora está a punto de perder su casa: “Es como una pesadilla”

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 8 de septiembre

El piloto del vuelo más corto del mundo se retira: “Era el azafato y el capitán”

DEPORTES

Películas, amigos y siestas: las

Películas, amigos y siestas: las claves de Alcaraz para mantenerse relajado y ganar su sexto Grand Slam

Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open de Nueva York frente a la resistencia de Sinner: su sexto trofeo de Grand Slam

España aplasta a la selección turca en las eliminatorias de la Copa del Mundo: un 0-6 histórico con un hat-trick de Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran

Alcaraz - Sinner, en directo: el español arrolla al italiano y gana su segundo US Open y su sexto Grand Slam

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”