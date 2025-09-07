España

Un padre arruina una comida familiar al explotar porque los parientes de su mujer alimentaran a su bebé de tres meses con comida “humana”

Usuarios en internet apoyan al padre y cuestionan el comportamiento de los adultos durante la reunión

Clara Arias

Por Clara Arias

Un padre con su hijo
Un padre con su hijo recién nacido (Pexels)

Un padre estadounidense ha denunciado en el foro Reddit que los familiares de su esposa pusieron en riesgo la salud de su hijo al darle mantequilla con miel cuando el bebé apenas tiene tres meses de vida. El episodio, ocurrido durante una cena en un restaurante de la cadena Texas Roadhouse, derivó en una fuerte discusión que ha captado la atención de miles de internautas.

Según explicó el progenitor, el niño pasaba de mano en mano entre los asistentes, como suele ocurrir en reuniones familiares con un recién nacido. Todo transcurría con normalidad hasta que él y su mujer descubrieron que una prima de ella había untado mantequilla en su dedo para dársela al bebé.

La sorpresa fue aún mayor cuando comprobó que la mantequilla incluía miel. “Los niños pequeños no pueden procesar la miel como los adultos. Puede contener esporas de Clostridium botulinum que causan botulismo infantil, una enfermedad bastante grave”, relató el padre en su publicación.

De inmediato, retiró al niño y recriminó la acción con contundencia: “¿Qué demonios haces? ¿Le das comida a mi hijo? ¡Tiene tres meses! Solo puede tomar leche de fórmula”.

Los especialistas en pediatría insisten en que la miel no debe darse a menores de un año. Aunque el botulismo infantil es poco frecuente, puede provocar síntomas graves como debilidad muscular, problemas respiratorios y dificultades para alimentarse.

En España, la Asociación Española de Pediatría recuerda que la alimentación del lactante debe basarse exclusivamente en leche materna o de fórmula durante los primeros seis meses, incorporando después la alimentación complementaria de manera gradual.

Una madre con su bebé
Una madre con su bebé recién nacido (Freepik)

Una discusión que arruinó la cena

El incidente no quedó ahí. Tras regresar a su mesa, el padre expresó en voz alta su indignación: “No quiero que lo toquen cuando estén alrededor de comida para ‘personas’”. La tía de su esposa respondió con una broma que encendió aún más los ánimos: “Bueno, aquí no tenemos comida para gatos”. El comentario, lejos de suavizar la situación, fue considerado por el padre como una falta de respeto hacia su preocupación legítima. “Le dije a mi mujer que no quería que esa persona volviese a tocar al niño”, escribió.

La tensión se mantuvo hasta el final de la velada y, según el propio relato, la suegra llegó a reprocharle que había “arruinado” la cena con su reacción.

La polémica salta a internet

La publicación del hombre en Reddit terminó de viralizar el asunto. Centenares de usuarios comentaron el caso y la mayoría respaldó la postura del padre. “Un bebé de tres meses no puede digerir comida de adultos. Su salud estuvo en riesgo”, apuntó un internauta.

Otros insistieron en la falta de higiene, al recordar que la prima había estado fumando antes de llegar al restaurante. “Poner un dedo sucio en la boca de un recién nacido ya es grave, pero hacerlo con miel es inaceptable”, añadía otro comentario.

Algunos, en cambio, consideraron que la reacción fue excesiva en la forma, aunque entendieron el fondo: “Podrías haberlo explicado sin montar una escena, pero tu enfado es más que comprensible”, opinó un usuario.

El Hospital 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid incorpora la lectura de cuentos a bebés prematuros para favorecer su desarrollo neurológico y cognitivo

El propio padre planteó la duda en Reddit: “¿He sido un exagerado por explotar contra adultos que dieron comida a mi hijo de tres meses?”. La mayoría de respuestas coincidieron en que no, y subrayaron que la seguridad de un bebé está por encima de cualquier protocolo familiar.

Temas Relacionados

BebésNiñosNutriciónNutrición EspañaEstados UnidosRedditRedes socialesEspaña-SociedadEspaña Noticias

