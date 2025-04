El empleado de un desguace muestra “el peor motor que existe”, y es de un conocido modelo: “Se va deshaciendo por dentro”

Mecánico arreglando un fallo del motor de un vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mecánicos son los profesionales a los que debemos acudir cuando nuestro vehículo particular presenta algún fallo técnico. Aunque son perfectos conocedores de cada pieza de un coche -incluso de las más pequeñas-, no son magos capaces de regenerar un motor totalmente estropeado. Por ello, en estos casos, recomendarán a sus clientes deshacerse de su vehículo por el elevado coste que conllevaría la reparación del problema técnico.

Además, con el auge de las nuevas tecnologías, los mecánicos han entrado de lleno en las redes sociales, convirtiéndose en influencers del mundo del motor. Es el caso del usuario @bernideldesguace, quien ha mostrado a su audiencia cuál es el peor motor que existe en el mercado.

Una firma francesa

En el vídeo, se observa cómo el mecánico tiktoker se encuentra en un desguace de coches junto con el vehículo analizado: el Citroën C3 Aircross.

“Citroën, desguace y un motor roto con 76.379 kilómetros. ¿Qué motor es?“, lanza una pregunta retórica Bernat Escolano, dueño de la cuenta de TikTok. ”Este C3 Aircross no ha tenido ningún accidente, no se ha inundado y no se ha quemado, lo que ya es raro. Lo que tiene es un motor que, con el tiempo, se va deshaciendo por dentro“, explica el hombre.

Un mecánico desvela cuál es "el peor motor que existe". (@bernideldesguace en TikTok)

La causa que da lugar al deterioro repentino del corazón del coche consiste en que “la correa empieza a soltar restos que se mezclan con el aceite y el motor se va a la mierda sin que te enteres. Cuando te das cuenta, ya estás camino del desguace”, avisa el mecánico.

Aquellas personas con limitado conocimiento sobre el funcionamiento interno de un vehículo, deben saber que la correa, también conocida como cadena de distribución, se trata de un componente esencial. Según la web especializada en movilidad Neomotor, la correa, que puede estar compuesta de goma o materiales sintéticos, se encarga de sincronizar el giro del cigüeñal con el del árbol de levas. Es decir, permite que las válvulas del motor abran y cierren en el momento adecuado, sincronizando su movimiento con el de los pistones.

Fallos de los motores PureTech

En la descripción del vídeo, Bernat afirma que el C3 Aircross equipa el “peor motor del mundo”, el PureTech. Este motor no solo se encuentra en la unidad mencionada, sino que es un problema que data de hace una década, cuando el extinto Groupe PSA -conformado por Citroën, DS, Opel, Peugeot y Vaxhaull- lanzó los motores de gasolina PureTech 1.0 y 1.2 litros con el objetivo de cumplir las normativas de emisiones Euro 5 y Euro 6, prioridades en el sector automotriz. Asimismo, los mencionados motores también pueden ser encontrados en los vehículos Jeep, como consecuencia de la fusión de PSA con Fiat Chrysler para formar Stellantis.

Estos motores presentan un fallo de diseño que repercute negativamente en su fiabilidad y durabilidad, incluso si los usuarios respetan los intervalos de mantenimiento indicados por las marcas. Las consecuencias de incorporar este motor son averías de miles de euros en el gripado y/o rotura de la correa de distribución bañada en aceite o húmeda.

Por suerte, Stellantis parece que está intentando poner remedio a este problema endémico en sus vehículos. El pasado enero anunció que el grupo automotriz se hará cargo de las intervenciones realizadas entre el 1 de enero de 2022 y el 18 de marzo de 2024, siempre que se haya seguido el plan de mantenimiento oficial en el taller; tanto el diagnóstico como la intervención mecánica se hayan llevado a cabo en un servicio oficial; y las reclamaciones se hayan cursado a través del portal stellantis-support.com.