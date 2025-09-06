España

Yolanda Díaz negocia con Puigdemont para intentar sacar la reducción de la jornada laboral: “España va a saber de qué lado está cada quién”

La vicepresidenta también ha afirmado que “la gente trabajadora de este país” tiene derecho a saber qué va a hacer el PP en la votación de la reducción de la jornada en la Cámara Baja

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

La vicepresidenta segunda del Gobierno
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en declaraciones a la prensa tras reunirse con organizaciones como Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, WWF y SEO Bird Life, así como con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, en la sede del Ministerio de Trabajo, a 3 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Durante la reunión, han hablado sobre la situación tras la oleada de incendios. A. Pérez Meca / Europa Press 03/9/2025

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, confirmó este sábado que está negociando la reducción de la jornada laboral directamente con el presidente de Junts, Carles Puigdemont, con la intención de que el proyecto de ley siga adelante pese a las enmiendas a la totalidad que debate el miércoles el Congreso. Durante su visita a la localidad de Alcorcón (Madrid), Díaz declaró ante los medios que no retirarán el proyecto de ley para reducir la jornada laboral, cuya tramitación parlamentaria está amenazada ante las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts, el PP y Vox que debatirá el miércoles el Congreso.

“Esta norma va a continuar, no la vamos a retirar. Este debate se va a dar y España va a saber de qué lado está cada quién”, aseguró la vicepresidenta. Díaz confirmó también que está negociando directamente con Puigdemont este proyecto de ley, que es una de las medidas estrellas impulsadas por Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE, pero ha rehusado decir si es optimista al respecto, al limitarse a señalar que siguen negociando y que el debate “se va a dar”.

“Mido muy bien mis palabras, y lo que le digo es que yo no me levanto de una mesa. ¿Y sabe por qué no me levanto? porque sé muy bien a quién represento, y represento a la gente trabajadora de este país", respondió al ser preguntada por los medios de comunicación. En opinión de la vicepresidenta e interpelando directamente al Partido Popular, el debate del miércoles es “un debate de país” que servirá para saber “quién está del lado de la gente trabajadora” y “quién abofetea a los trabajadores y trabajadoras”.

Para Díaz es “absolutamente posible” pasar de las 40 a las 37,5 horas semanales de trabajo en España y por ello ha querido mandar “un mensaje de esperanza a la gente trabajadora”, pese a ser consciente de la dificultad de sacar adelante este proyecto de ley, cuyo debate ha comparado con el de la reforma laboral, que salió adelante contra todo pronóstico en el Congreso. “El Gobierno ha hecho lo que tiene que hacer, hemos hecho lo que tenemos que hacer y ahora veremos a un PP que va a golpear a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país”, concluyó.

Díaz pide a los sindicatos que se movilicen para defender la reducción de la jornada laboral.

Las críticas de Díaz a Feijóo

Durante su alegato ante los medios, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha criticado también al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, su ausencia en la apertura del año judicial. Además, ha afirmado que “la gente trabajadora de este país” tiene derecho a saber qué va a hacer el PP en la votación de la reducción de la jornada en la Cámara Baja, que por el momento no se prevé que salga adelante por la negativa de Junts a apoyar la norma, que ha registrado una enmienda a la totalidad de la ley.

“El miércoles el señor Feijóo tiene una gran oportunidad para decirle a la gente trabajadora de este país de qué lado está. Si está del lado de los derechos de los trabajadores con la reducción de la jornada laboral, el derecho a la desconexión digital y las mejoras laborales, o quiere golpear a los trabajadores y trabajadoras españolas, como ya hizo con la reforma laboral”, señaló.

