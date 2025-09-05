España

Recibe por error un paquete de hachís y llama a la policía para pillar al culpable: encuentran 500 gramos de drogas en casa del arrestado

Los servicios postales se han utilizado en diversas ocasiones para el intercambio de sustancias ilegales

Miguel Moreno Mena

Miguel Moreno Mena

Buzones / Hachís (Montaje Infobae)
Buzones / Hachís (Montaje Infobae)

Los regalos envenenados existen. Una mujer se encontró en su buzón un paquete con cannabis y avisó a la gendarmería, lo que permitió a las autoridades incautar medio kilo de estupefacientes y detener al responsable. Esta curiosa situación ocurrió en Lauzet-Ubaye, Francia, el pasado jueves 28 de agosto, como adelantó Le Dauphiné Libéré.

El episodio puso en marcha un dispositivo que llevó a la identificación y arresto de un hombre de unos treinta años, vecino de la zona. El hallazgo sorprendió a la residente, que esperaba recibir un envío habitual. En cuanto abrió el paquete y advirtió su contenido, recurrió de inmediato a la gendarmería de Seyne-les-Alpes.

Los agentes inspeccionaron el paquete y confirmaron que contenía hierba y resina de cannabis. Este descubrimiento ha aportado información útil sobre el uso de servicios postales para el tráfico de drogas. Tras examinar el paquete, la policía localizó al verdadero destinatario, dando inicio a una investigación más amplia en la zona.

La Guardia Civil, en colaboración con los Carabinieri de Italia, ha detenido a un peligroso fugitivo de la justicia italiana, prófugo desde 2023 y con varias causas penales pendientes.

Encuentra hachís y llama a la policía

El rápido aviso de la vecina permitió a los gendarmes identificar a un hombre del entorno y proceder al registro de su domicilio particular. Durante esta actuación, los agentes incautaron un total de 500 gramos de estupefacientes repartidos en diferentes productos ilícitos, incluyendo el paquete detectado en el buzón, así como otros hallazgos vinculados al caso según informó la policía.

Según informaron fuentes del caso, el detenido reconoció haber distribuido parte de la droga para obtener beneficio económico en el posterior juicio. El sospechoso fue arrestado y trasladado a dependencias policiales para ser interrogado. Equivocarse de buzón ha acabado por truncar su negocio ilegal y, posiblemente, su vida.

La investigación confirmó la implicación del hombre en actividades de distribución de sustancias ilegales, revelando un patrón de conducta reiterada. Las autoridades anunciaron que el procesado comparecerá ante el tribunal correspondiente en enero de 2026 bajo cargos relacionados con delitos de drogas, y se le impondrán medidas cautelares hasta entonces.

La Policía Nacional ha detenido a una mujer y un hombre de 31 y 41 años, respectivamente, como presuntos responsables de una asociación cannábica en la ciudad de Murcia donde se vendían sustancias estupefacientes y alimentos con THC, principal compuesto psicoactivo del cannabis. (Fuente: Policía Nacional Murcia)

Los servicios postales en el tráfico de drogas

Este incidente no representa un caso aislado de tráfico de drogas a través del correo. Existen precedentes en otros países donde entregas erróneas de paquetes permitieron a las autoridades desarticular redes de narcotráfico. Como recoge Midi Libre, Australia, una pareja recibió de manera accidental 20 kilos de metanfetamina por correo, situación que dio lugar a una operación policial de gran envergadura.

En Estados Unidos, también se detectaron envíos accidentales de fentanilo y metanfetamina, lo que ha puesto de manifiesto que los traficantes recurren con frecuencia a los servicios postales para el envío de sustancias ilícitas. Los buzones son un sistema que en pocas ocasiones se revisa o que puede permitir un relativamente sencillo intercambio ilegal.

Las autoridades advierten de la necesidad de extremar la vigilancia sobre el tránsito de paquetes en las redes postales, dado el creciente uso de este canal por parte de los traficantes. Los casos recientes muestran cómo una entrega errónea puede convertirse en una oportunidad para las fuerzas de seguridad de diferentes países, que aprovechan estos fallos logísticos para rastrear, interceptar e incautar cargamentos de drogas.

