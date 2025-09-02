El momento en que la policía abatió a un hombre que apuñaló a cinco personas en Marsella

Policía francesa abate a un ciudadano tunesino que apuñaló a varias personas

La policía francesa mató el martes a un hombre sospechoso de apuñalar al menos a cinco personas en la ciudad portuaria sureña de Marsella, una de las cuales se encuentra en “estado crítico”, dijo un fiscal.

El atacante era un ciudadano tunecino con estatus legal en Francia que apuñaló al gerente de un hotel que acababa de desalojarlo por falta de pago, dijo el fiscal Nicolas Bessone a los periodistas.

El sospechoso también atacó al hijo del gerente, a otro huésped del hotel, que sufrió las heridas más graves, Por último, se puso a acuchillar “a ciegas” a la gente con la que se cruzaba en la calle, hasta que llegó la policía.

Los oficiales intervinieron y mataron al hombre, dijo una fuente policial, que pidió no ser identificada.

El fiscal no estimó que se tratase de un atentado terrorista, aunque aclaró que aún faltan elementos por investigar.

Policías franceses (REUTERS/Tom Nicholson)

Bessone ha encargado a la policía judicial una investigación por el cargo de “intento de homicidio voluntario”, así como por “intento de homicidio voluntario contra un funcionario de policía”.

Asimismo, el fiscal ha pedido a los servicios internos de la policía que investiguen las condiciones en la que los agentes abrieron fuego.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, viajará a Marsella el martes por la noche, con una visita a la sede de la policía de la ciudad planeada, dijo su oficina.

El alcalde de Marsella, Benoît Payan, expresó su total apoyo a todos los afectados por el ataque del martes y elogió a la policía por su rápida respuesta, comentó la BBC. “La seguridad de los marselleses es mi prioridad”, escribió en redes sociales.

Benoit Payan, alcalde de Marsella. Ludovic Marin/Pool vía REUTERS

Un residente que vio el incidente dijo a la AFP que el sospechoso intentó apuñalar a los oficiales mientras intentaban arrestarlo.

Otro testigo presencial dijo a la AFP que el hombre sostenía “dos grandes cuchillos de carnicero”.

La policía acordonó el área y colocó una carpa forense frente a un restaurante de comida rápida.

(con información de AFP y EFE)