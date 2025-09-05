España

Un Inspector Jefe de la Policía explica la diferencia entre una sanción económica y un delito por tráfico de hachís: “Como mínimo son 600 euros”

El delito de tráfico se considera una infracción grave, que conlleva una multa de hasta 30.000 euros y pena de cárcel

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Bolsa de cannabis. (Canva)
Bolsa de cannabis. (Canva)

El cannabis es la droga ilegal más consumida en España. Desde 1995, su consumo se ha multiplicado por 1,5 aproximadamente, según revelan todos los indicadores de las distintas encuestas recogidas por el Ministerio de Sanidad. De acuerdo a una encuesta publicada el pasado febrero por la Agencia de Drogas de la Unión Europea (EUDA), el 59% de los adultos europeos que reconoce que se droga consumió en los anteriores doce meses este estupefaciente. Se extrae de la planta Cannabis sativa, con cuya resina, hojas, tallos y flores se elaboran el hachís y la marihuana, las variantes de esta droga más consumidas en nuestro país (a parte de las dos grandes drogas legales, el alcohol y el tabaco).

Lo cierto es que el consumo propio de drogas tóxicas y la mera tenencia en espacios privados no se encuentra tipificado como delito en España. Por otro lado, su consumo en espacios públicos sí se encuentra regulado. Y en este sentido, es importante conocer si, en el caso de cometer un delito de tenencia, a partir de qué cantidad de droga puede derivar en una simple multa económica o un delito de tráfico, es decir, un delito contra la salud pública.

En el caso del hachís, el Inspector Jefe de la Policía Nacional conocido como @metodorius explica en una publicación en TikTok que si la policía te encuentra con menos de 25 gramos de esta droga, será una sanción administrativa que te supondrá “un mínimo de 600 euros”. Pero si llevas encima más de 25 gramos de hachís, ya se considerará un delito de tráfico de drogas. “Eso significa que te van a poder detener”, advierte. Además, según el Código Penal, el delito de tráfico se considera una infracción grave, que conlleva una multa de 601 a 30.000 euros.

Qué penas conlleva el tráfico de drogas

Según explica el abogado penalista Antonio Rodas Pinilla en su blog, el tráfico de drogas consideradas leves, como pequeñas cantidades de cannabis, conlleva condenas de uno a tres años de prisión.

Dos años de cárcel, 6.000 euros de multa e inhabilitación para entrar en política por enviar 14 gramos de cannabis a su pareja. Sin embargo, el hombre responsable ha sido absuelto, ya que la actuación policial vulneró ciertos principios. Además, España permite 100 gramos de marihuana para consumo personal

Por otra parte, las penas por tráfico agravado pueden alcanzar hasta nueve años de prisión si la autoridad judicial acredita la existencia de una organización criminal o el comercio de grandes cantidades. En el caso de sustancias catalogadas como duras, como la heroína o la cocaína, el castigo oscila entre tres y seis años de cárcel. Entre los criterios que determinan la gravedad de la sanción, explica, figura el tipo y la cantidad de sustancia.

Por ejemplo, la marihuana serán 100 gramos, la cocaína 7,5 gramos, tres gramos de heroína, 1,4 gramos de MDMA, 0,9 gramos de anfetamina o 3 miligramos (0,003 gramos) de LSD. Esta interpretación parte de una tabla preparada por el Instituto Nacional de Toxicología, que determina la cantidad diaria necesaria para un consumidor habitual de cada tipo de sustancia estupefaciente. El criterio adoptado establece que, si la droga incautada equivale a cinco días de consumo personal, su posesión no implica delito sino que se encuadra en el autoconsumo.

Otros criterios también influyen en el agravamiento de una pena de tráfico, como la participación de menores, la pertenencia a una banda organizada y la proximidad de la venta a colegios o centros públicos.

Temas Relacionados

cannabisPolicia Nacional de Españatrafico de drogasEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El próximo rival de Alcaraz puede ser el Papa: la pasión deportiva de León XIV y el sueño del campeón español

Las instalaciones deportivas de la residencia papal en Castel Gandolfo, incluida la pista de tenis y la piscina, han sido renovadas para que el Papa León XIV pueda retomar su pasión por el tenis

El próximo rival de Alcaraz

Un profesor que estuvo 30 años de interino recibirá una indemnización de 44.000 euros por su cese tras no haber superado las pruebas de estabilización

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado la pionera sentencia tomada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra

Un profesor que estuvo 30

Estos son los momentos en los que es mejor quedarse en silencio, según una psicóloga: “A veces callar es sabiduría”

Evitar las palabras puede potenciar una escucha más activa hacia los demás, así como servir como recurso de autorregulación emocional

Estos son los momentos en

El precio de la vivienda anota su mayor aumento en 18 años y crece un 12,7% en el segundo trimestre

Con la última subida entre abril y junio, el índice anota ya 45 trimestres consecutivos al alza y se sitúa en cotas máximas desde el inicio de la serie histórica en 2007

El precio de la vivienda

La nueva imagen de Jorge Javier Vázquez ‘roba’ el protagonismo al estreno de ‘Supervivientes All Stars’

El presentador catalán ha regresado a ponerse ante los focos y ha sorprendido a los espectadores con una imagen renovada

La nueva imagen de Jorge
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un profesor que estuvo 30

Un profesor que estuvo 30 años de interino recibirá una indemnización de 44.000 euros por su cese tras no haber superado las pruebas de estabilización

Albares defiende excluir al equipo israelí de La Vuelta ciclista, como ya se hizo con Rusia: “Serviría para enviar un mensaje”

El proyecto clave por 70 millones que Defensa instalará en plena España vaciada: así será el centro tecnológico ‘Numant-IA’

España celebra una apertura judicial de alto voltaje con un fiscal general a un paso del banquillo: “Mina la credibilidad de la justicia”

La ciudad de 57.000 habitantes que no tiene médico de urgencias por la noche pero sí un concejal de asuntos taurinos

ECONOMÍA

El precio de la vivienda

El precio de la vivienda anota su mayor aumento en 18 años y crece un 12,7% en el segundo trimestre

Un yate de lujo de un millón de dólares se hunde solo 15 minutos después de su inauguración: los pasajeros saltaron dle barco y nadaron hasta la orilla

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 5 de septiembre

Edgar Camero, abogado: “Mucha gente a la que echan firman rápido por salir del marrón y sin saberlo renuncian a mucho dinero”

Cómo está el euro frente al dólar este 5 de septiembre

DEPORTES

Alcaraz busca cambiar su historia

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio

Conor McGregor y su pasado como futbolista antes de triunfar en la UFC: era el goleador del equipo