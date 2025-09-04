Un niño acaba cubierto de sangre tras ser empujado en un parque acuático en Turquía: “La familia del agresor se reía”

Milan Orban, en la cama del hospital (Orban Szilard / Facebook)

Unas vacaciones familiares en Turquía se convirtieron en una pesadilla para la familia Orban, de Cluj (Rumanía), después de que su hijo Milan, de tan solo 8 años, resultara gravemente herido en un parque acuático del hotel Sentido Camelya Selin, en la turística localidad de Side, en la provincia turca de Antalya. El menor, jugador júnior del club Viitorul Cluj, fue empujado violentamente por otro niño en un tobogán casi vertical, lo que provocó una caída que le dejó la cara y el cuerpo cubiertos de sangre.

Según relató el padre, Szilard Orban, en un mensaje difundido a través de la red social Facebook, el presunto agresor sería “un niño rellenito, también de Cluj, que se encontraba acompañado por su padre”. Tras el accidente, la familia de este menor abandonó el lugar sin prestar ayuda, algo que ha indignado profundamente a los padres de Milan, que ahora buscan dar con ellos y han anunciado que ofrecen una recompensa a quien pueda proporcionar información.

Un juego que acabó en tragedia

El incidente tuvo lugar el pasado 28 de agosto, entre las 11.30 y las 12.00 horas, en uno de los toboganes de grandes dimensiones del recinto acuático, con forma de U y pendiente casi vertical. Milan estaba jugando cuando, según su padre, fue empujado con fuerza por el otro niño, lo que le hizo perder el control y golpearse violentamente durante el descenso.

“Mi hijo fue empujado de manera violenta por un niño rellenito”, escribió Szilard Orban en su mensaje. “El resultado fue que su cara, abdomen y piernas estaban cubiertos de sangre, mientras escupía trozos de encía”.

Los socorristas del parque, junto al jefe de seguridad del hotel y varios turistas, fueron testigos de la brutalidad de la caída y auxiliaron al pequeño, que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Manavgat.

Lo que más ha molestado a la familia Orban fue la actitud de la otra parte implicada. Según el testimonio del padre, mientras ellos corrían al hospital con el niño herido, el presunto agresor y su progenitor abandonaban el lugar. “No tuvieron la mínima intención de disculparse. Incluso, según otros compatriotas que los escucharon, se reían de nuestra desgracia”, denunció el padre en Facebook.

Tratamiento médico y regreso a casa

En el hospital turco, los médicos confirmaron que Milan presentaba una fractura interna en la nariz y lesiones en la encía. “El doctor nos dijo que, si con el tiempo presenta problemas respiratorios, podría someterse a una operación a partir de los 18 años”, explicó el padre.

A pesar de lo aparatoso del accidente y de la imagen “grotesca” de ver al niño ensangrentado, el balance médico fue relativamente positivo: las heridas no dejarán secuelas graves inmediatas. Tras recibir atención especializada, la familia regresó a Rumanía el pasado martes 2 de septiembre.

Szilard Orban ha querido dejar claro que no busca venganza, sino justicia y comprensión: “Como padre tengo la obligación de encontrar a los responsables. Solo quiero que entiendan la gravedad de lo que hicieron. Si algún día interpongo una denuncia, pediría simbólicamente un leu (moneda rumana) en concepto de daños. Pero quiero que den la cara, porque además de la falta de empatía, mostraron una gran desvergüenza”.

La implicación de la Embajada

En su mensaje, el padre apeló a la colaboración ciudadana: “El hotel dispone de grabaciones y tanto el jefe de seguridad como dos socorristas fueron testigos. Si alguien tiene información, que me escriba en privado. Ofrezco recompensa”.

El caso ha generado un notable eco en las redes sociales rumanas. En apenas doce horas, la publicación de Orban había acumulado casi 150 comentarios y 40 compartidos. Ante la dimensión que ha tomado el asunto, la familia también ha informado a la Embajada de Rumanía en Turquía, que ya está al corriente de lo sucedido. Asimismo, preparan una carta de queja formal, en turco, dirigida a la dirección del hotel donde ocurrió el accidente.

“Un espectáculo grotesco que pudo acabar peor”

El relato del padre transmite la tensión vivida en aquellos minutos: “Yo, mi mujer y el hermano de Milan estábamos en la piscina, observándole. Lo vimos subirse al tobogán y luego vimos al socorrista gesticulando y hablar por el walkie-talkie. En ese instante supe que algo grave había pasado. Lo que no llegué a ver fue el momento del impacto. Cuando lo trajeron, venía cubierto de sangre”.

A pesar del trauma vivido, la familia se muestra agradecida con el personal sanitario turco: “Nos atendieron de manera ejemplar”, aseguró Szilard Orban.

El padre resume su posición con una mezcla de indignación y alivio: “Dejando de lado el espectáculo grotesco de verlo sangrando, lo importante es que se ha librado solo con heridas internas en nariz y encía. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados ante una actitud tan irresponsable”.