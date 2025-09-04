Luxemburgo se prepara para la abdicación del gran duque Enrique y la proclamación de su hijo Guillermo: así serán las celebraciones

Guillermo y Stéphanie de Luxemburgo. (Casa Ducal de Luxemburgo)

El pequeño país de Luxemburgo se prepara para vivir unas jornadas que quedarán grabadas en su historia reciente. Los días 3, 4 y 5 de octubre de 2025 marcarán el final del periodo del gran duque Enrique y la proclamación de su hijo Guillermo como nuevo gran duque. Serán tres días en los que protocolo, emoción popular y despliegue festivo convertirán al Gran Ducado en el centro de atención de la realeza europea.

La primera jornada, la del día 3, estará dedicada al relevo institucional. A las 10:00 horas, Enrique formalizará su abdicación en el Palacio Gran Ducal, en una ceremonia solemne que pondrá fin oficialmente a su ducado. Apenas una hora más tarde, a las 11:00, Guillermo será proclamado Gran Duque en la Cámara de Diputados. El acto combinará discursos protocolarios con gestos de cercanía, en presencia de la familia gran ducal, incluida la gran duquesa María Teresa y su sucesora, Stéphanie.

El esperado saludo desde el balcón del Palacio Gran Ducal tendrá lugar a las 12:15. Allí, Guillermo y Stéphanie aparecerán junto a sus hijos, Charles y François, ofreciendo la primera imagen de la nueva familia soberana.

La agenda continuará con una bienvenida en el Ayuntamiento (13:10) y un encuentro con la ciudadanía en la plaza Guillaume II (13:25), donde se prevén saludos, conversaciones informales y la tradicional sesión de fotografías. Por la tarde, el Gobierno ofrecerá una recepción en el Cercle Cité, antes de la cena de gala en el Palacio Gran Ducal a las 19:00 horas.

Todavía no se ha confirmado la presencia de miembros de otras casas reales, aunque existe la posibilidad de que los soberanos del Benelux —Guillermo Alejandro y Máxima de Países Bajos, así como Felipe y Matilde de Bélgica— se sumen a la cita, como ya sucediera en el año 2000 con las abdicaciones de Jean y de Enrique.

4 de octubre: un recorrido por el país

El segundo día estará orientado a un acercamiento con la ciudadanía y al reconocimiento de la diversidad cultural del país. Guillermo y Stéphanie recorrerán varias localidades para rendir homenaje al talento, la solidaridad y la pluralidad del Gran Ducado.

En Grevenmacher se reunirán con deportistas y voluntarios. En Wiltz participarán en un acto cultural con video instalaciones y música en directo que resaltará la multiculturalidad de la región. En Steinfort centrarán su atención en el ámbito sanitario, visitando hospitales y dialogando con profesionales y pacientes. Y en Dudelange asistirán a un espectáculo coreográfico sobre la transformación industrial y cultural de la zona.

La jornada culminará en la capital, con un recorrido por el Puente de la Gran Duquesa Carlota, rodeados de músicos, bailarines y ciudadanos, seguido de un espectáculo en la explanada del Glacis que incluirá drones, un concierto y un despliegue de talento local.

5 de octubre: el Te Deum

El broche final de las celebraciones tendrá lugar el 5 de octubre, con el solemne Te Deum en la catedral de Notre-Dame a las 11:00 horas, presidido por el cardenal Jean-Claude Hollerich. Será un acto de fuerte simbolismo religioso y nacional que consolidará a Guillermo y Stéphanie como los nuevos referentes de la monarquía luxemburguesa.

En la proclamación de Enrique y María Teresa, en octubre del año 2000, estaba previsto un programa que reuniera a todos los herederos europeos, aunque finalmente se retrasó hasta abril del año siguiente. Entonces, se pudo ver al príncipe Felipe de Asturias junto a Federico de Dinamarca, Guillermo Alejandro de los Países Bajos o Haakon de Noruega, quien debutó acompañado por Mette-Marit.

Esta vez, la situación es distinta. La mayoría de los herederos europeos se encuentran centrados en su formación académica, como es el caso de Leonor de Borbón, Christian de Dinamarca, Elisabeth de Bélgica o Amalia de los Países Bajos, lo que dificulta su asistencia. Los únicos con mayor margen serían Victoria de Suecia y Haakon de Noruega, aunque por ahora no se ha confirmado si Luxemburgo acogerá un encuentro tal y como el de hace veinticinco años.