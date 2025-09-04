El rey Carlos III actualiza su estado tras el diagnóstico de cáncer: “El cuerpo no funciona tan bien después de los 70”

Carlos III durante el 80º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. (Aaron Chown/Pool via REUTERS REFILE)

La salud del rey Carlos III de Reino Unido se mantiene en el centro de los focos desde febrero de 2024, cuando el Palacio de Buckingham comunicó de manera oficial su diagnóstico de cáncer. Desde entonces, el hijo de Isabel II ha estado sometiéndose a un tratamiento para combatir esta dura enfermedad y ha ido ofreciendo pequeñas actualizaciones sobre su estado de salud.

Este miércoles, 3 de septiembre, ha vuelto a ofrecer nuevos detalles sobre su evolución tras su diagnóstico. Ha sido durante la inauguración de un hospital en Birmingham cuando el padre de los príncipes Guillermo y Harry ha abordado esta cuestión. Y es que la ocasión le ha permitido conversar directamente con pacientes oncológicos y aportar su visión personal sobre el proceso de recuperación.

Durante la visita, el que fuera marido de Lady Di ha hablado abiertamente de su situación, evitando siempre detallar el tipo de cáncer que padece, acepción que solicitó mantener en privado con el objetivo de no condicionar el enfoque público. Según recoge el Daily Mail, el monarca afirmó que no se encontraba en una situación complicada. “No estoy tan mal”, afirmó ante los presentes tras ser interrogado sobre su progreso.

Carlos III y Camila, durante su visita oficial a Roma. (REUTERS)

“La mitad del problema es detectarlo a tiempo”, sostuvo el royal británico, poniendo el foco de atención en la labor del personal médico, a quienes definió como “los mejores para tratar” la enfermedad. Por si fuera poco, el rey manifestó una gran confianza con el futuro, remarcando que “siempre hay esperanza en el futuro”.

“Última etapa″

La interacción más relevante de la jornada se produjo con Matthew, un paciente diagnosticado con cáncer de próstata. “Tengo lo mismo que tú. Última etapa. Podría morir hoy, podría morir mañana”, expresó el ciudadano al soberano. A pesar de estas palabras, los medios británicos, como el Daily Mail, sostienen que no se ha confirmado que el rey padezca dicha modalidad, apuntando que la referencia solo aludía al hecho de sufrir una enfermedad oncológica. Desde enero de 2024, fecha en la que comenzó el tratamiento de Carlos III, la Casa Real no ha detallado el tipo específico de cáncer.

El rey Carlos III, el príncipe George y el príncipe Guillermo en 2023. (Hugo Burnand / Palacio de Buckingham)

El monarca profundizó en la relevancia del acompañamiento médico, sobre todo en la fase inicial tras el diagnóstico. “Creo que lo mejor es que cada vez están mejorando en la gestión de estos asuntos. El problema es que siempre hay esperanza en el futuro”, reiteró ante el personal y los pacientes del nuevo centro sanitario. También encontró espacio para el humor, afirmando que “las partes del cuerpo no funcionan tan bien una vez que pasas los 70”.

Desde que se anunció su diagnóstico, la agenda de Carlos III ha sido motivo de análisis y debate, especialmente ante episodios recientes donde su salud generó incertidumbre. Daily Mail reseñó que periodistas y especialistas en la realeza han solicitado que el monarca reduzca su actividad oficial, con la recomendación de trasladar más compromisos a su hijo, el príncipe Guillermo, para reducir el cansancio del rey.

La reina Camila se refirió públicamente a esas demandas, aclarando que Carlos III no contemplaba delegar en su heredero. Camila afirmó que su esposo se mantenía firme en la decisión de cumplir con sus obligaciones, describiéndolo como muy “cabezota”. En los próximos días, el monarca se prepara para recibir en una visita de Estado a Donald Trump y Melania Trump, en un evento que busca fortalecer las relaciones diplomáticas entre Reino Unido y Estados Unidos. El viaje institucional coincide con la atención internacional generada por recientes maniobras militares estadounidenses en el Caribe, lo que añade un componente político de relevancia al encuentro que mantendrá el jefe del Estado británico.