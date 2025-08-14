El rey Carlos III lanza una línea exclusiva de artículos de lujo: de un oso de peluche de 265 euros a una gabardina de 2.400

Carlos III en un montaje con uno de los productos de Highgrove Gardens.

La corona británica es una de las más ricas del mundo y no solo gracias al patrimonio que va pasando de generación en generación. En aras de seguir aumentando la cifra, o al menos de que esta no decaiga, la casa real ha lanzado un proyecto que está teniendo muy buena acogida. El encargado de presentarlo ha sido el rey Carlos III, que ha compartido con el público la nueva gama de productos de Highgrove House, su residencia campestre. Se trata de un surtido de artículos para el hogar, productos alimenticios y una colección limitada desarrollada en colaboración con Burberry de lo más llamativos.

De todos los artículos disponibles, uno de los más destacados es un oso de peluche de edición limitada, confeccionado a mano por la firma Merrythought, con un precio de 265,95 euros. El oso está confeccionado con felpa de mohair plateada y terciopelo de algodón. En la pata izquierda se observa el emblema dorado del rey Carlos III, junto con una banda de la Orden Real Victoriana y una reproducción de la Estrella de la Orden de la Jarretera. Únicamente se han producido 1.948 ejemplares, cada uno presentado en una caja de regalo. El sitio web de Highgrove indica que el producto está orientado a coleccionistas y no es un juguete. Cada oso incluye un certificado de autenticidad y un número de serie particular.

Artículo a la venta en Highgrove Gardens. (highgrovegardens.com)

La elección de ese peluche es simbólica, pues ya en Spare, el libro de memorias del príncipe Harry, se menciona que el rey tiene predilección por este tipo de juguetes, ya que el monarca conserva un oso de peluche como símbolo de su niñez.

“Sus mejores cualidades eran ser creativo, sensible y amante de los libros, eran un reclamo para los tipos duros. Le recuerdo murmurando que había sobrevivido a duras penas. Agachaba la cabeza y se aferraba a su osito. Todavía lo tiene, años después. Lo llevaba a todas partes. El peluche estaba en un estado lamentable, con las patas rotas y las costuras deshilachadas y agujeros remendados aquí y allá. El osito expresaba la soledad sustancial de la infancia de papá y mucho mejor de lo que él podría haberlo hecho nunca”, escribió Harry en el libro.

Otros productos disponibles en la tienda de Highgrove incluyen tazas por 24,95 euros, galletas de chocolate por 9,95 euros, una ensaladera por 93,95 euros, una fragancia Eau de Parfum Daphne Bouquet por 172,95 euros y una gabardina Burberry por 2.454,95 euros.

La colección pone énfasis en la naturaleza y la singularidad de cada pieza. El diseño de los productos se caracteriza por la atención en los detalles y su carácter de lujo. Las ganancias obtenidas se destinan a The King’s Foundation, que respalda la sostenibilidad, el patrimonio y la artesanía británica.

Highgrove House, la residencia preferida de Carlos III

Highgrove House es, de todas las residencias de la familia real británica, la preferida del rey. De hecho, en estos momentos se encuentra en ella, donde se espera que permanezca hasta la visita de Donald Trump a Reino Unido.

La propiedad es una finca del siglo XVIII localizada en los Cotswolds, cerca de Tetbury. Es reconocida por su arquitectura georgiana y su variada combinación de estilos, así como por sus jardines, que pueden visitarse. Entre sus instalaciones se encuentran bibliotecas, chimeneas y habitaciones decoradas con papel pintado al estilo británico tradicional.