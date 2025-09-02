Carlos III y el príncipe Harry podrían llegar a una tregua “pacífica” la semana que viene: “El rey quiere que esto se resuelva”

El rey Carlos de Gran Bretaña y el príncipe Harry, duque de Sussex, asisten al funeral de estado y entierro de la reina Isabel de Gran Bretaña, 2022. (REUTERS/Hannah McKay/Pool/File Photo).

El príncipe Harry volverá a pisar suelo británico la próxima semana en una fecha cargada de simbolismo. El 8 de septiembre está previsto que participe en los Premios WellChild, una cita benéfica con la que mantiene un fuerte compromiso desde hace años. Pero esta vez su visita no se limita al acto solidario: todo apunta a que aprovechará la ocasión para reencontrarse con su padre, el rey Carlos III, tras casi dos años de distanciamiento.

El viaje coincide con el tercer aniversario del fallecimiento de Isabel II, un momento que añade un matiz emotivo y que ha desatado especulaciones sobre la posibilidad de que Harry se desplace también hasta Balmoral, la residencia escocesa donde su abuela pasó buena parte de sus veranos. El duque de Sussex ha recordado en varias ocasiones sus años de infancia en la finca de las Tierras Altas escocesas.

“Es una mezcla entre Disney World y un bosque sagrado druida. Siempre estaba demasiado ocupado pescando, cazando, subiendo y bajando la colina como para notar algo extraño en el Feng Shui del antiguo castillo”, relató en Spare. Esa relación sentimental con Balmoral alimenta la posibilidad de que aproveche la efeméride de la reina Isabel para rendirle tributo en el lugar que más la identificaba.

Príncipe Harry, Príncipe Carlos, Camila, Duquesa de Cornualles, y Meghan, Duquesa de Sussex. Celebración del 70.º cumpleaños del Príncipe de Gales, Palacio de Buckingham, Londres, Reino Unido, 22 de mayo de 2018. Foto de Tim Rooke/Shutterstock (9688571ax)

Grant Harrold, quien fue mayordomo del entonces príncipe de Gales entre 2004 y 2011, se refirió a esta posible cita durante la presentación de su libro. Según explicó a la cadena GB News, ve factible que Harry decida subir a Balmoral si la agenda se lo permite. “Creo que le encantaría ir allí y estar en la granja en su salsa. Simplemente no lo sé con todo lo que ha pasado, porque podría ser incómodo”, afirmó.

Aunque los planes de Harry para viajar a Balmoral aún están en el aire, Harrold comenta que, independientemente de dónde se reúnan, está seguro de que el monarca busca verse con su hijo por primera vez en más de un año. “Sé cómo es el rey, le gusta que todos sean felices. Le gusta que todos se lleven bien. Así que puedo garantizar que el rey, sin lugar a dudas, quiere que esto se resuelva. Incluso si eso no significa que Harry regrese a la familia real como solía ser, creo que el rey querrá algún tipo de resolución pacífica”, reveló el exmayordomo.

El príncipe Carlos de Gran Bretaña, Camila, duquesa de Cornualles, la reina Isabel, Meghan, duquesa de Sussex, el príncipe Harry, el príncipe William y Catalina, duquesa de Cambridge, están en el balcón del Palacio de Buckingham mientras observan un vuelo para conmemorar el centenario de la Real Fuerza Aérea en el centro de Londres, Gran Bretaña, el 10 de julio de 2018. (REUTERS/Chris Radburn/Foto de archivo).

Un reencuentro pendiente

Aunque todavía no existe confirmación oficial, fuentes consultadas por la prensa británica señalan que padre e hijo ya han abierto una vía de comunicación. The Mirror publicó que ambas partes trabajan para que la reunión se materialice durante la estancia de Harry en Londres. No sería un encuentro multitudinario, sino una conversación privada, sin cámaras ni comunicados, orientada a recuperar un mínimo de entendimiento.

El contexto personal del monarca añade urgencia al asunto. Carlos III continúa en tratamiento contra el cáncer y no ve a su hijo menor desde junio de 2022, durante las celebraciones por el Jubileo de Platino de Isabel II. Desde entonces, los contactos han sido escasos y fríos.

Uno de los indicios más claros del deshielo lo aportan los movimientos recientes de los responsables de comunicación de ambos lados. Según reveló The Mirror, Meredith Maines, nombrada en julio como jefa de prensa de los Sussex, se reunió en Londres con Tobyn Andreae, portavoz del rey. El encuentro tuvo lugar en un club privado cercano a Clarence House y se interpretó como un paso preliminar para preparar el terreno.

Según una fuente consultada por el medio, “hay una determinación en ambas partes para que esto suceda”. Esta misma añadió que, aunque los problemas familiares más amplios no se han resuelto, “por primera vez en mucho tiempo, hay una sensación genuina de que la reconciliación está al alcance”.

Sin embargo, si el acercamiento entre Harry y Carlos parece ganar impulso, no ocurre lo mismo con el heredero al trono. El príncipe de Gales, según la prensa británica, ha descartado unirse a la reunión. En su entorno insisten en que no existe confianza suficiente para compartir un espacio privado con su hermano, al que acusa de haber expuesto repetidamente asuntos familiares en libros, entrevistas y documentales. Guillermo, explican estas fuentes, teme que cualquier conversación pueda terminar en los medios y no desea verse envuelto en la atención mediática que rodea a los Sussex cada vez que regresan a Reino Unido.

Un distanciamiento largo y doloroso

La brecha entre los miembros de la familia real británica tiene antecedentes claros. En 2020, Harry y Meghan Markle anunciaron su decisión de abandonar sus funciones como miembros activos de la realeza, con el objetivo de lograr independencia financiera y mayor privacidad. Sin embargo, tras su salida, la pareja protagonizó una serie de declaraciones públicas que tensaron aún más las relaciones familiares. En marzo de 2021, durante una entrevista con Oprah Winfrey, denunciaron episodios de racismo y problemas de salud mental, y en 2022 acusaron al palacio de “sesgo inconsciente”. La publicación de las memorias de Harry en 2023 añadió nuevas acusaciones y profundizó la brecha con la casa real.

Durante su próxima visita a Londres, el duque de Sussex viajará solo. Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet, permanecerán en California, donde la familia reside desde su salida del Reino Unido. Esta será la primera vez que Harry regrese al país desde que no logró revertir la decisión de reducir su protección de seguridad en territorio británico.

Tanto el Palacio de Buckingham como los representantes de los Sussex han evitado hacer comentarios públicos sobre los planes de reunión. La discreción y la búsqueda de privacidad han sido señaladas como prioridades para este posible acercamiento, en contraste con la exposición mediática que ha caracterizado episodios anteriores del conflicto familiar.

Los príncipes Carlos, Harry y Guillermo de Gran Bretaña observan el ataúd de Diana, princesa de Gales, después de que fuera colocado en un coche fúnebre en Londres, Gran Bretaña, el 6 de septiembre de 1997. (REUTERS/Jeff J Michell/Foto de archivo BUSQUE "25 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE LA PRINCESA DIANA" PARA LAS FOTOS/Foto de archivo).