Tarifa de la luz en España este jueves

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Por Rodrigo Gutiérrez González

El precio del servicio de
El precio del servicio de la luz se actualiza todos los días (Europa Press)

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) dio a conocer el precio de la luz en el país. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la más baja a lo largo de este jueves 4 de septiembre.

Recuerda que la tarifa de la luz se actualiza todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio de la energía eléctrica

Día: 4 de septiembre

Tarifa media: 55.65 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 112.99 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 1.55 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día,
Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este jueves 4 de septiembre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 91.24 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 85.0 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 79.91 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 72.27 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 70.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 70.7 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 81.02 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 103.55 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 93.53 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 50.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 18.07 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 5.79 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.2 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.72 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 1.6 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 1.55 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.7 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 7.01 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 28.19 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 66.04 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 102.5 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 112.99 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 100.45 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 85.5 euros por megavatio hora.

