Ryanair anuncia el cierre de su base en Santiago y cancela todos sus vuelos a Tenerife Norte y Vigo

La aerolínea irlandesa Ryanair ha anunciado que este invierno cerrará su base en Santiago de Compostela y cancelará todos los vuelos hacia Vigo y Tenerife Norte. Un recorte que afecta a numerosas rutas españolas debido, según la compañía, a las “tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas” impuestas por Aena.

Esta decisión, comunicada por el consejero delegado Eddie Wilson durante la presentación de la temporada de invierno y recogida por Europa Press, conlleva también la suspensión de operaciones en Valladolid y Jerez, así como una reducción sustancial de capacidad en los aeropuertos de Asturias, Santander, Vitoria y Zaragoza, con el resultado de hasta dos millones de plazas menos al año en el mercado español.

Cierre de bases y cancelación de rutas clave

Según los planes anunciados este miércoles, Ryanair suspenderá toda su actividad en Santiago, lo que implica la retirada de dos aviones con base permanente y la pérdida de una inversión de 200 millones de dólares estadounidenses (183 millones de euros aproximadamente) en la región de Galicia.

Además, la compañía dejará de operar todos los vuelos a Vigo a partir de enero de 2026 y cancelará los trayectos con destino a Tenerife Norte a partir del inicio del invierno de este año 2025.

Asimismo, la compañía mantendrá cerradas las bases de Valladolid y Jerez también durante este invierno y aplicará recortes significativos ciudades clave de nuestro país. Entre los aeropuertos afectados por la reducción de vuelos destacan Zaragoza, que sufrirá un recorte del 45% de su capacidad, Santander con el 38%, Asturias con el 16% y Vitoria con el 2%.

Según ha detallado el consejero delegado de Ryanair, la reducción alcanzará el 41% en los aeropuertos regionales (lo que supone unas 600.000 plazas menos) y el 10% en las Islas Canarias (400.000 plazas menos aproximadamente).

Wilson ha advertido que estos recortes perjudicarán a los aeropuertos vulnerables y conllevarán a “una pérdida de inversión, conectividad, turismo y empleo en la España regional ya que muchas rutas serán económicamente inviables”, según ha informado Europa Press.

Dos millones de asientos al año que se desvían a otros países

La decisión tomada por Ryanair supondrá la cancelación de 36 conexiones directas tanto en la España peninsular como en las Islas Canarias. Esta drástica reducción significa que un millón de plazas de avión dejarán de estar disponibles durante el invierno, duplicándose la cifra hasta los dos millones de asientos perdidos al año.

Como consecuencia, la aerolínea desviará esta capacidad a otros mercados europeos y norteafricanos como Italia, Marruecos, Croacia y Albania. “Ryanair mantiene su compromiso con España, pero no podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas”, ha destacado Eddie Wilson.

Petición de intervención al Gobierno y a la CNMC

En este contexto, la aerolínea irlandesa ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y al Gobierno español que frenen los “excesivos aumentos de las tasas” aeroportuarias y prolonguen la congelación de las tarifas para proteger la conectividad regional.