España

Ryanair anuncia el cierre de su base en Santiago y cancela todos sus vuelos a Tenerife Norte y Vigo

La aerolínea irlandesa recortará operaciones en varias ciudades españolas y desviará dos millones de asientos anuales a otros países europeos y africanos

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Dos aviones de Ryanair en
Dos aviones de Ryanair en el aeropuerto de Málaga (Jon Nazca / Reuters)

La aerolínea irlandesa Ryanair ha anunciado que este invierno cerrará su base en Santiago de Compostela y cancelará todos los vuelos hacia Vigo y Tenerife Norte. Un recorte que afecta a numerosas rutas españolas debido, según la compañía, a las “tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivasimpuestas por Aena.

Esta decisión, comunicada por el consejero delegado Eddie Wilson durante la presentación de la temporada de invierno y recogida por Europa Press, conlleva también la suspensión de operaciones en Valladolid y Jerez, así como una reducción sustancial de capacidad en los aeropuertos de Asturias, Santander, Vitoria y Zaragoza, con el resultado de hasta dos millones de plazas menos al año en el mercado español.

Cierre de bases y cancelación de rutas clave

Según los planes anunciados este miércoles, Ryanair suspenderá toda su actividad en Santiago, lo que implica la retirada de dos aviones con base permanente y la pérdida de una inversión de 200 millones de dólares estadounidenses (183 millones de euros aproximadamente) en la región de Galicia.

Además, la compañía dejará de operar todos los vuelos a Vigo a partir de enero de 2026 y cancelará los trayectos con destino a Tenerife Norte a partir del inicio del invierno de este año 2025.

Asimismo, la compañía mantendrá cerradas las bases de Valladolid y Jerez también durante este invierno y aplicará recortes significativos ciudades clave de nuestro país. Entre los aeropuertos afectados por la reducción de vuelos destacan Zaragoza, que sufrirá un recorte del 45% de su capacidad, Santander con el 38%, Asturias con el 16% y Vitoria con el 2%.

Según ha detallado el consejero delegado de Ryanair, la reducción alcanzará el 41% en los aeropuertos regionales (lo que supone unas 600.000 plazas menos) y el 10% en las Islas Canarias (400.000 plazas menos aproximadamente).

Wilson ha advertido que estos recortes perjudicarán a los aeropuertos vulnerables y conllevarán a “una pérdida de inversión, conectividad, turismo y empleo en la España regional ya que muchas rutas serán económicamente inviables”, según ha informado Europa Press.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido que su objetivo es "seguir defendido los derechos" de los consumidores.

Dos millones de asientos al año que se desvían a otros países

La decisión tomada por Ryanair supondrá la cancelación de 36 conexiones directas tanto en la España peninsular como en las Islas Canarias. Esta drástica reducción significa que un millón de plazas de avión dejarán de estar disponibles durante el invierno, duplicándose la cifra hasta los dos millones de asientos perdidos al año.

Como consecuencia, la aerolínea desviará esta capacidad a otros mercados europeos y norteafricanos como Italia, Marruecos, Croacia y Albania. “Ryanair mantiene su compromiso con España, pero no podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas”, ha destacado Eddie Wilson.

Petición de intervención al Gobierno y a la CNMC

En este contexto, la aerolínea irlandesa ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y al Gobierno español que frenen los “excesivos aumentos de las tasas” aeroportuarias y prolonguen la congelación de las tarifas para proteger la conectividad regional.

Temas Relacionados

RyanairReducción de vuelosAenaSantiago de CompostelaCanariasTasas aeroportuariasEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El dueño de una administración de lotería revela cuánto ingresan con cada boleto comprado: “El lotero solo ingresa 90 céntimos”

Un profesional del sector advierte sobre la baja rentabilidad, los altos costes de operación y la creciente competencia de los puntos mixtos, que ponen en jaque la viabilidad de un negocio tradicional

El dueño de una administración

Sánchez critica la respuesta de Europa en Gaza en una entrevista con la prensa británica: “Ha sido un fracaso”

El presidente del Gobierno lamenta en unas declaraciones al diario británico ‘The Guardian’ los dobles raseros de la UE en su acción en Ucrania y Gaza, y advierte que la división pone en peligro la credibilidad de Occidente

Sánchez critica la respuesta de

Vuelve el calor a España: la Aemet espera que el mercurio vuelva a marcar 38ºC en Córdoba y 34ºC en Bilbao este fin de semana

El paso de un frente atlántico dejará días lluvias en el tercio norte y el este de la península. En el resto del país, se mantienen los cielos despejados y sin precipitaciones a la vista

Vuelve el calor a España:

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los

Los 7 alimentos que pueden ayudarte a dejar el alcohol, según una doctora en nutrición

La doctora Brooke Scheller recomienda en su libro ‘Cómo comer para cambiar tu forma de beber’ algunos cambios nutricionales para reducir el consumo de alcohol

Los 7 alimentos que pueden
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez critica la respuesta de

Sánchez critica la respuesta de Europa en Gaza en una entrevista con la prensa británica: “Ha sido un fracaso”

La Guardia Civil intercepta a tres hombres mientras escapaban de un robo fallido en un comercio de El Garrobo, Sevilla

Una jueza de Cantabria abre diligencias contra tres hombres por la muerte de 25 vacas por asfixia: “Existen indicios racionales de criminalidad”

Murcia excluye a un aspirante a Guardia Civil por ser incapaz de manejar el estrés: “Se le hace hincapié en que se relaje, pero sigue muy nervioso”

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica cómo saber si una persona es un policía de incógnito o te está estafando

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

El Gobierno activa la elaboración de los Presupuestos de 2026 pese a la falta de apoyos: los ministerios deberán presentar sus propuestas antes del día 12

La multa de hasta 6.000 euros que te pueden poner por no presentar o informar falsamente sobre el certificado energético en compraventa de viviendas

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de septiembre

DEPORTES

Jorge de Frutos y la

Jorge de Frutos y la llamada de la selección española: el cuarto jugador del Rayo Vallecano y el segundo segoviano en vestir La Roja

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”