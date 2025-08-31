España

Puente acusa a Ryanair de “ejercer presión” tras la subida de las tasas de Aena: “Creen que me pueden hacer daño a mí”

El ministro ha recordado que la aerolínea irlandesa sumará un millón de plazas este año y otro en 2026 contradiciendo el discurso de inviabilidad económica que defendían

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Pasajeros embarcan en un avión
Pasajeros embarcan en un avión de Ryanair (Montaje Infobae con imágenes de Eduardo Parra / Europa Press)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado a Ryanair de intentar “ejercer presión” al Gobierno con sus quejas sobre la subida de las tasas aeroportuarias de Aena. En una entrevista concedida a la Agencia EFE en Alicante, el titular de Transportes ha afirmado que la aerolínea irlandesa de bajo coste “ha aumentado este año en un millón las plazas en España y en 2026 va a aumentar otro millón”, lo que, a su juicio, contradice el discurso de inviabilidad económica que defiende la compañía.

Puente defiende la regulación española

Puente ha subrayado que el sistema regulatorio que rige las tasas en España es “claro” y “predecible”, y ha recordado que Ryanair es consciente de ello. “Este es un país serio, con unas reglas, con unas pautas. Ryanair sabe perfectamente a lo que atenerse porque los incrementos están recogidos en la normativa y, por tanto, son predecibles”, ha señalado.

El ministro ha insistido en que la política tarifaria de Aena no representa un obstáculo para las aerolíneas y que, de hecho, el incremento de operaciones de Ryanair en España demuestra lo contrario. Según Puente, el verdadero objetivo de la compañía es maximizar su cuenta de resultados, incluso si ello implica tensar la relación con el gestor aeroportuario español, la sexta empresa del país por capitalización bursátil y primer operador aeroportuario del mundo.

¿Una disputa personal?

El ministro ha asegurado que la presión de Ryanair tiene también un componente personal. “Creen que me pueden hacer daño a mí, porque saben que yo les dije: ‘Oye, nos gustaría que movierais más pasajeros en los aeropuertos regionales’”, ha afirmado en declaraciones a EFE.

Puente ha recordado que, en lugar de reforzar la conectividad de los aeródromos pequeños y medianos, la aerolínea lo que hará es quitar un millón de pasajeros a los aeropuertos más pequeños, los regionales, y aumentarlos en los de mayor tamaño. De esta forma, Ryanair concentraría su crecimiento en las instalaciones con más volumen de viajeros, en detrimento de las zonas periféricas.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido que su objetivo es "seguir defendido los derechos" de los consumidores.

Críticas al “modus operandi” de Ryanair en Europa

El ministro ha contextualizado este pulso dentro de lo que considera una estrategia habitual de la aerolínea en otros países europeos. Para Puente, Ryanair busca ejercer presión, un “modus operandi” que emplea en toda Europa. Así, el anuncio de Ryanair responde a un patrón de negociación agresiva que combina la amenaza de reducir operaciones con el incremento real de su presencia en los principales aeropuertos.

Contexto del conflicto

La polémica surge después de que Ryanair advirtiera que la subida de las tasas aeroportuarias de Aena hacía “inviable” mantener su oferta actual de plazas en España. La aerolínea ya había anunciado la reducción de cerca de 800.000 asientos durante el verano de 2025 y otro millón en 2026, principalmente en aeropuertos regionales. Según denuncia la compañía, el incremento tarifario obliga a concentrar su operativa en las instalaciones de mayor tamaño y con más tráfico de pasajeros.

Sin embargo, el ministro sostiene que este movimiento responde a un intento de presión y que la compañía no es honesta cuando asegura que la subida de tasas compromete su actividad y que lo que persigue en realidad es reforzar su presencia en los grandes aeropuertos a costa de los pequeños.

Temas Relacionados

RyanairOscar PuenteMinisterio de Transportes y Movilidad SostenibleAeropuertosAerolíneasEmpresas EspañaAENATasas aeroportuariasEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 31 agosto

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo

Un frente atlántico deja fuertes lluvias y tormentas con granizo en el norte: estás son las provincias que la Aemet pone el alerta

En el resto de la península y Baleares el día será estable, con cielos poco nubosos y termómetros que no pasarán de los 37 grados

Un frente atlántico deja fuertes

Así fue el último mensaje de Kiko Rivera a Irene Rosales antes de su ruptura: “Que sigamos compartiendo la vida...”

El DJ compartió con sus seguidores una emotiva reflexión sobre el papel tan importante que ha tomado su ahora exmujer en sus peores momentos

Así fue el último mensaje

Darse atracones de series afecta a la memoria, según expertos: “Estamos saturando el cerebro con demasiada información”

Los maratones de contenido en ‘streaming’ impiden generar recuerdos duraderos y pueden afectar a la plasticidad del cerebro

Darse atracones de series afecta

La Guardia Civil detiene a un fugitivo de la lista de los más buscados de la Justicia italiana, líder de una mafia dedicada al tráfico de drogas y la extorsión

El arresto se ha producido en Barcelona, donde realizaba asuntos cotidianos y de su vida personal

La Guardia Civil detiene a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a

La Guardia Civil detiene a un fugitivo de la lista de los más buscados de la Justicia italiana, líder de una mafia dedicada al tráfico de drogas y la extorsión

La DGT advierte: estas son las horas que recomienda para evitar atascos a la vuelta de vacaciones

La reducción de la jornada laboral, la reforma de la carrera judicial y la norma “anti-Montoro”: las prioridades del Gobierno a la vuelta de las vacaciones

Un ingeniero español explica cuáles son los países con más y mejores aviones de combate: “Esto es flipante”

Operación retorno, en directo: consulta el mapa de la DGT y el estado de las carreteras el último fin de semana de agosto

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 31 agosto

Iñaki Arcocha, experto en economía, sobre el ahorro moderno: “¿Necesitas todas esas plataformas de streaming? ¿Todos esos cafés? ¿Todos esos caprichos?”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Después de 45 años jugando a la lotería, gana un premio de 750.000 euros y decide comprarse la casa de sus sueños: “Quiero mantener los pies en la tierra”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

De San Sebastián a París:

De San Sebastián a París: el viaje de dos jóvenes vascos de 810 kilómetros en patinete y un presupuesto de 100 euros

A qué hora y dónde ver la carrera de Fórmula 1 en el GP de Países Bajos: Fernando Alonso saldrá décimo y Carlos Sainz noveno

La tenista Coco Gauff tiene 21 años y ya sigue un plan para la longevidad: entrenamientos “aburridos”, ensalada de frutas y otros secretos

Cómo es Almaty, el nuevo rival en Champions que llevará al Real Madrid a Kazajistán: “Una de las mayores sorpresas de mi vida”

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación