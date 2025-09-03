España

El soltero de 89 años que revoluciona ‘First Dates’: “Se me van los ojos detrás de las jóvenes”

Pablo, un jubilado madrileño, descolocó a su cita con sus sinceras confesiones y protagonizó una de las citas más polémicas y divertidas del programa de Telecinco

Alba García

Por Alba García

Guardar
Pablo y Josefina en 'First
Pablo y Josefina en 'First Dates'. (Cuatro)

La noche de First Dates ha vivido uno de esos momentos que nadie olvida en Telecinco, gracias a Pablo, un soltero de 89 años de Móstoles que llegó pisando fuerte y dejando claro desde el principio que la edad solo es un número. “Me veo más joven de la edad que tengo. Nadie se lo cree”, soltó con seguridad este jubilado que buscaba enamorar en el popular programa conducido por Carlos Sobera.

La cita que le preparó el programa fue con Josefina, también jubilada y madrileña, quien se definió así: “Soy moderna y antigua. ¿Usted me ve como voy yo vestida? No parezco tan mayor porque visto juvenil”. Aunque prefería no decir su edad en público, sí confesaba tener “algunos más de 85 años”. Pablo, muy directo, no tardó en lanzar su opinión tras ver a Josefina: “No me ha gustado, nada nada. Es fea, fea”.

Mientras compartían la mesa, la conversación entre ambos sacó a relucir sus puntos de vista opuestos sobre la vida y el amor. Ella, orgullosa de sus tareas de casa, aseguraba ser “una mujer de casa”, mientras que Pablo la sorprendió diciendo: “No hago nada en casa. Tengo tres mujeres en casa que me atienden”.

Pablo en 'First Dates'. (Cuatro)
Pablo en 'First Dates'. (Cuatro)

Ante esa declaración, Josefina respondió un poco molesta: “Que venga aquí a decirme que está rodeado de mujeres… Yo no le he dicho si estoy rodeada de hombres y se me han insinuado muchos, hasta jóvenes”. Las chispas, y no de las buenas, no tardaron en saltar. Pablo criticó a su cita por su falta de “presencia, ni espíritu para conquistar”, mientras Josefina remató al asegurar que “me veo más guapa que él y más graciosa”.

Josefina en 'First Dates'. (Cuatro)
Josefina en 'First Dates'. (Cuatro)

A la hora de la decisión, Pablo fue tajante: “No le he pagado la cuenta porque no me ha gustado. Se acabó”. Y no perdió el tiempo, ya que de camino a la resolución final intentó llamar la atención de otra comensal, dejando claro que su búsqueda de amor seguía viva. “Esa, si me la presentáis otro día o ahora, quedo con ella”, confesó con descaro, ante el humor de Carlos Sobera: “¡Pablo, te estoy vigilando!”.

Temas Relacionados

First DatesCuatroTelevisión EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

El dueño de una administración de lotería revela cuánto ingresan con cada boleto comprado: “El lotero solo ingresa 90 céntimos”

Un profesional del sector advierte sobre la baja rentabilidad, los altos costes de operación y la creciente competencia de los puntos mixtos, que ponen en jaque la viabilidad de un negocio tradicional

El dueño de una administración

Sánchez critica la respuesta de Europa en Gaza en una entrevista con la prensa británica: “Ha sido un fracaso”

El presidente del Gobierno lamenta en unas declaraciones al diario británico ‘The Guardian’ los dobles raseros de la UE en su acción en Ucrania y Gaza, y advierte que la división pone en peligro la credibilidad de Occidente

Sánchez critica la respuesta de

Vuelve el calor a España: la Aemet espera que el mercurio vuelva a marcar 38ºC en Córdoba y 34ºC en Bilbao este fin de semana

El paso de un frente atlántico dejará días lluvias en el tercio norte y el este de la península. En el resto del país, se mantienen los cielos despejados y sin precipitaciones a la vista

Vuelve el calor a España:

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los

Los 7 alimentos que pueden ayudarte a dejar el alcohol, según una doctora en nutrición

La doctora Brooke Scheller recomienda en su libro ‘Cómo comer para cambiar tu forma de beber’ algunos cambios nutricionales para reducir el consumo de alcohol

Los 7 alimentos que pueden
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez critica la respuesta de

Sánchez critica la respuesta de Europa en Gaza en una entrevista con la prensa británica: “Ha sido un fracaso”

La Guardia Civil intercepta a tres hombres mientras escapaban de un robo fallido en un comercio de El Garrobo, Sevilla

Una jueza de Cantabria abre diligencias contra tres hombres por la muerte de 25 vacas por asfixia: “Existen indicios racionales de criminalidad”

Murcia excluye a un aspirante a Guardia Civil por ser incapaz de manejar el estrés: “Se le hace hincapié en que se relaje, pero sigue muy nervioso”

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica cómo saber si una persona es un policía de incógnito o te está estafando

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Ryanair anuncia el cierre de su base en Santiago y cancela todos sus vuelos a Tenerife Norte y Vigo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

El Gobierno activa la elaboración de los Presupuestos de 2026 pese a la falta de apoyos: los ministerios deberán presentar sus propuestas antes del día 12

La multa de hasta 6.000 euros que te pueden poner por no presentar o informar falsamente sobre el certificado energético en compraventa de viviendas

DEPORTES

Jorge de Frutos y la

Jorge de Frutos y la llamada de la selección española: el cuarto jugador del Rayo Vallecano y el segundo segoviano en vestir La Roja

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”