El surrealista paso de Paco Pepe por ‘First Dates’: ignora a su cita y le tira los tejos a Laura Boado, la camarera

Paco Pepe en 'First Dates' (Cuatro)

La entrega más reciente de First Dates fue escenario de una de esas citas televisivas que ninguno de los espectadores esperaba. Francisco José, más conocido como “Paco Pepe”, un granadino con carisma desbordante, compartió una velada que rápidamente se convirtió en el centro de atención… por todo lo contrario a lo planeado.

Desde su entrada al restaurante de Mediaset, Paco Pepe dejó claro que llegaba dispuesto a disfrutar, aunque sin miedo a romper expectativas. “Mi edad es un número del universo, muy bonito. Me llamo Francisco José, pero me gusta que me llamen Paco Pepe. Soy un disfrutón del amor, a ratos”, contó al presentador Carlos Sobera, quien lo recibió con una cálida bienvenida.

La conversación derivó hacia su vida sentimental, y el soltero confesó: “No me he casado nunca, aunque he tenido parejas. Una vez estuve a punto, pero ella estaba en México, era como la hija de la Preysler de allí, muy famosa”. Paco Pepe relató lo que pudo ser: “Tuvimos la pedida de mano, estuve con la familia, salí en el ¡Hola! de allí… pero estaba enfermo, tenía hígado graso, y necesitaba un tiempo para recuperarme y, en ese proceso de tiempo, la cosa aflojó”. La salud puso distancia, poniendo fin a lo que parecía un cuento romántico con final feliz anunciado.

Paco Pepe en 'First Dates'. (Cuatro)

Su cita, Raquel -que fardaba del precioso color de su piel- sorprendió tanto a Sobera como al público: “Tengo una piel muy agradecida”, comentó. Sin embargo, la conexión no se dio, y Paco Pepe lo dejó claro desde el inicio: “He notado al instante cero atracción. Me gustan las chicas con más estilo”.

Ya sentados a la mesa, la velada siguió con una charla dispersa. Lo primero que hizo fue mencionar a Raquel y a las camareras sus alergias, sin dar demasiada más información de calidad sobre él. La conversación resultó desconcertante para su acompañante, y Raquel no tardó en expresarlo: “Es imposible hablar con él, lo único que me ha quedado claro son sus alergias”.

“La cita la quería contigo”

Pero lo más curioso llegó al final de la cita. Cuando ambos se dirigían a la salida, Paco Pepe retrocedió con una misión clara: debía cortar la rutina. Se acercó a la camarera Laura Boado con intención de acercamiento. “¿Cuándo te vienes para Granada? Dame un papel y te apunto mi número de teléfono”, le dijo mientras la abrazaba y le daba dos besos. Entre risas, ella recogió la propuesta y le entregó un posavasos para que lo utilizara.

Paco Pepe en 'First Dates' (Cuatro)

La escena no pasó inadvertida para Raquel. Desde la puerta, observó cómo Paco Pepe coqueteaba con otra persona y no dudó en lanzar una réplica sorprendida: “¿Perdona? Que apunte, que apunte. Tampoco me importa”. En el mismo instante, la camarera preguntó al soltero cómo había ido la cita, y él no eludió la respuesta. Con franqueza confesó: “Yo te quería a ti… La cita la quería contigo”.

La confesión lo dijo todo, y aunque Raquel lo había percibido desde el principio, ahora tenía confirmación. Al preguntarle si le interesaba una segunda salida con él, la malagueña fue tajante: “No vamos por el mismo camino”. Aunque el momento fue incómodo, Paco Pepe coincidió con la despedida: “No quería volver a quedar desde el primer momento, nada más entrar”.