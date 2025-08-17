Un hombre de 87 años en ‘First Dates’: “Estoy casado. Mi esposa lleva un año con Alzheimer en una residencia”

Francisco, jubilado de 87 años que se ha vuelto viral por su intervención en el programa 'First Dates'. (Captura de pantalla)

First Dates es uno de los shows de la programación española que más han triunfado en los últimos años. El programa de citas de Cuatro lleva dejando joyas desde que se estrenó el 17 de abril de 2016.

Este tiene cientos de momentos virales que han quedado para las posteridad. Una de las anécdotas más surrealistas que se han vivido ha ocurrido en una de las últimas emisiones.

Francisco, una persona de 87 años que vive en Tarragona, ha protagonizado los hechos. El jubilado ha dejado a todo el mundo sorprendido desde el primer momento. “Nunca he sido infiel”, comentaba en una de las primeras intervenciones antes de soltar la bomba.

“Estoy casado. Mi esposa lleva un año con Alzheimer en una residencia”

Con cuatro matrimonios en su historial, su actitud cercana, directa y sin rodeos captó la atención tanto del presentador Carlos Sobera como de su cita. Lejos de ocultar su realidad, Francisco fue transparente desde el principio. “Estoy casado. Mi esposa lleva un año con Alzheimer en una residencia", comenta el hombre.

Su esposa, diagnosticada con Alzheimer, lleva meses residiendo en un centro especializado. Esta circunstancia, reconoció, le lleva a enfrentarse a la soledad y a buscar una nueva compañía. “Soy un animal de pareja”, desveló Francisco.

La persona que le acompañó en la cita fue Helena, una señora de 80 años que era peluquera y que ahora está jubilada. La catalana acudió al programa con una premisa clara: encontrar a alguien con quien compartir escapadas de fin de semana y buenos momentos.

La primera impresión entre ambos fue positiva. Helena valoró la elegancia del tarraconense, así como su sinceridad, mientras Francisco elogió la simpatía y personalidad atractiva de su acompañante.

A lo largo de la velada, Francisco demostró una actitud atenta y caballerosa. Uno de los gestos que más agradó a Helena fue ofrecerle su propio plato al descubrir que uno de los ingredientes no era de su gusto.

La barcelonesa respondió con gratitud y reconoció sentirse cómoda con su cita. Sin embargo, el tono distendido de la cena varió en el momento en que Francisco le confesó que su situación matrimonial todavía no se había resuelto completamente.

Aunque aclaró que el proceso de separación ya estaba en manos de su abogado, la situación generó incomodidad y dudas en Helena. “No me ha dado detalles, pero si sigue casado, debería despejar su situación primero”, comentó la mujer.

Ya en el reservado, Helena fue sincera al exponer sus límites. “Yo quería conocer a un hombre soltero”, sentenció, dejando la puerta abierta a una segunda reunión si Francisco resolvía sus asuntos legales. Por su parte, el empresario jubilado asumió la necesidad de aclarar su estado civil, pero mostró interés en mantener el contacto y continuar la relación fuera de cámaras. Pese a las diferencias, ambos quedaron en quedar fuera de cámaras.

El paso de Francisco ha sido uno de los más notorios en los últimos meses debido a la sinceridad del hombre y lo poco usual que es el caso.