España

Un hombre de 87 años en ‘First Dates’: “Estoy casado. Mi esposa lleva un año con Alzheimer en una residencia”

Su caso ha sido uno de los más llamativos del programa en los últimos meses

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Francisco, jubilado de 87 años
Francisco, jubilado de 87 años que se ha vuelto viral por su intervención en el programa 'First Dates'. (Captura de pantalla)

First Dates es uno de los shows de la programación española que más han triunfado en los últimos años. El programa de citas de Cuatro lleva dejando joyas desde que se estrenó el 17 de abril de 2016.

Este tiene cientos de momentos virales que han quedado para las posteridad. Una de las anécdotas más surrealistas que se han vivido ha ocurrido en una de las últimas emisiones.

Francisco, una persona de 87 años que vive en Tarragona, ha protagonizado los hechos. El jubilado ha dejado a todo el mundo sorprendido desde el primer momento. “Nunca he sido infiel”, comentaba en una de las primeras intervenciones antes de soltar la bomba.

“Estoy casado. Mi esposa lleva un año con Alzheimer en una residencia”

Con cuatro matrimonios en su historial, su actitud cercana, directa y sin rodeos captó la atención tanto del presentador Carlos Sobera como de su cita. Lejos de ocultar su realidad, Francisco fue transparente desde el principio. “Estoy casado. Mi esposa lleva un año con Alzheimer en una residencia", comenta el hombre.

La neuróloga Miriam Emil Ortíz ha redactado un curso con una serie de pautas para retrasar la enfermedad del Alzheimer

Su esposa, diagnosticada con Alzheimer, lleva meses residiendo en un centro especializado. Esta circunstancia, reconoció, le lleva a enfrentarse a la soledad y a buscar una nueva compañía. “Soy un animal de pareja”, desveló Francisco.

La persona que le acompañó en la cita fue Helena, una señora de 80 años que era peluquera y que ahora está jubilada. La catalana acudió al programa con una premisa clara: encontrar a alguien con quien compartir escapadas de fin de semana y buenos momentos.

La primera impresión entre ambos fue positiva. Helena valoró la elegancia del tarraconense, así como su sinceridad, mientras Francisco elogió la simpatía y personalidad atractiva de su acompañante.

A lo largo de la velada, Francisco demostró una actitud atenta y caballerosa. Uno de los gestos que más agradó a Helena fue ofrecerle su propio plato al descubrir que uno de los ingredientes no era de su gusto.

La barcelonesa respondió con gratitud y reconoció sentirse cómoda con su cita. Sin embargo, el tono distendido de la cena varió en el momento en que Francisco le confesó que su situación matrimonial todavía no se había resuelto completamente.

Aunque aclaró que el proceso de separación ya estaba en manos de su abogado, la situación generó incomodidad y dudas en Helena. “No me ha dado detalles, pero si sigue casado, debería despejar su situación primero”, comentó la mujer.

Ya en el reservado, Helena fue sincera al exponer sus límites. “Yo quería conocer a un hombre soltero”, sentenció, dejando la puerta abierta a una segunda reunión si Francisco resolvía sus asuntos legales. Por su parte, el empresario jubilado asumió la necesidad de aclarar su estado civil, pero mostró interés en mantener el contacto y continuar la relación fuera de cámaras. Pese a las diferencias, ambos quedaron en quedar fuera de cámaras.

El paso de Francisco ha sido uno de los más notorios en los últimos meses debido a la sinceridad del hombre y lo poco usual que es el caso.

Temas Relacionados

First DatesAlzheimerCitasAmorEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las niñas ya no eligen a la Reina Leticia y a la princesa Leonor como sus “jefas” soñadas: casi el 13% quieren ser futbolistas

Una encuesta de Adecco revela cambios en las figuras de referencia y las profesiones ideales entre los más jóvenes

Las niñas ya no eligen

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Super Once: estos son los

¿Cuánto cuesta mantener una piscina en 2025? Todos los factores que influyen en el precio

El gasto anual para conservar una piscina privada oscila entre 600 y 1.200 euros, dependiendo del tamaño, el tipo de instalación y el uso de sistemas de desinfección y climatización

¿Cuánto cuesta mantener una piscina

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 17 agosto

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once este 17 de agosto

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Los números que dieron fortuna
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una arrendadora tendrá que devolver

Una arrendadora tendrá que devolver 19.522 euros a su inquilino por haberle subido el alquiler de una vivienda de protección oficial de forma fraudulenta

Tras revisar un contrato hipotecario, la Justicia reduce la deuda reclamada por Liberbank y ordena devolver cobros indebidos por cláusulas abusivas

Rueda y Sánchez escenifican unidad en Ourense ante la oleada de incendios: “Probablemente sea el mayor despliegue de la historia del mecanismo europeo de protección civil”

Óscar Puente ve “muy probable” que hoy tampoco se reabra el servicio de AVE entre Madrid y Galicia

Von der Leyen, Macron y Merz acompañarán a Zelensky a la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4

¿Cuánto cuesta mantener una piscina en 2025? Todos los factores que influyen en el precio

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 17 agosto

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once este 17 de agosto

¿Cuándo llegarán a España los coches autónomos?: avances técnicos, proyectos en marcha y el reto de la normativa

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”