España

Una experta en neurociencia explica la razón por la que la gente está obsesionada con los Labubus: “Se trata del efecto arrastre”

Estos muñecos de peluches coleccionables se han convertido en todo un fenómeno en redes sociales, llegando a casi todos los rincones del mundo

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
La gente mira muñecos Labubu
La gente mira muñecos Labubu en la tienda insignia de Pop Mart en Shanghái, China. (Montaje Infobae con imágenes de REUTERS/Go Nakamura y @neuroloren/TikTok)

Sus ojos saltones, su amplia sonrisa con colmillos y su pelaje suave se han convertido en todo un fenómeno. Los Labubus, unos muñecos de peluche coleccionables cuyo origen se ubica en China en 2015, han llegado a casi todos los rincones del mundo gracias, en gran parte, a los unboxings publicados en redes sociales.

La fiebre del coleccionismo, sin embargo, no se estanca ahí: Sonny Angels, Smiskis o los Funkos. Son muchos los que no pueden resistirse a cualquiera de estas modas y llenan sus bolsos, móviles, hogares y estanterías con figuras que pueden llegar a ser bastante caras.

En muchas ocasiones, estas tendencias son pasajeras. Tras un pronunciado pico en el que la mayoría de gente consume en masa el producto, su popularidad se desinfla, generalmente por la saturación que provoca ver dichos muñecos en todas partes. En cuanto a los Labubus, pese a que llevan en el mercado más de diez años, es en los últimos meses cuando han experimentado un profundo crecimiento en las ventas, haciendo que sus nuevas versiones y colecciones sigan agotándose incluso en pocos minutos.

La experta en neurociencia Loren ha destacado en un reciente vídeo publicado en la red social de TikTok (@neuroloren) que la respuesta a esta obsesión “está en cómo funciona tu cerebro”: "Hay varios sesgos cognitivos, es decir, atajos mentales, detrás de la popularidad de esos muñecos".

Escasez y FOMO

La fiebre por los Labubus ha provocado que en distintos establecimientos de todo el mundo se agoten las existencias. Esta escasez, según destaca la experta en neurociencia, provoca que parezcan “imposibles de conseguir, así que tu cerebro los valora aún más”.

Esto tiene relación con el FOMO (Fear of Missing Out), “miedo de perderse algo” en español. Esta condición psicológica se caracteriza por la ansiedad que se experimenta al pensar que otros están disfrutando de experiencias sin que nosotros estemos participando en ellas.

Un juguete Labubu cuelga del
Un juguete Labubu cuelga del bolso Hermes de un pujador en una subasta de Yongle International Auction en Pekín, China. 10 de junio de 2025. (REUTERS/Tingshu Wang)

Así, mientras algunos han podido conseguir su ansiado Labubu, otros temen quedarse fuera de una moda que, en la actualidad, tiene una gran vigencia. Este FOMO, por tanto, “activa la sensación de urgencia”.

Efecto arrastre y sesgo de novedad

"Si todos lo tienen, tú también quieres uno”, explica Loren. Esto se denomina efecto arrastre: las redes sociales han potenciado que deseemos gran parte de los productos que vemos en Instagram o TikTok. Así, al haberse adueñado estos muñecos de los feeds, muchas personas quieren sumarse a la moda, pese a que, si no hubiese sido tal su popularidad, posiblemente no se hubiesen fijado en ellos. “Lo que empieza como una tendencia se convierte en una obsesión colectiva”.

Junto a esto se encuentra el sesgo de novedad: “Su diseño raro kawaii engancha”. Y es que no existían otros peluches en el mercado que se les pareciese, lo que provoca que se perciban como algo completamente original.

Efecto halo

Por último, la experta en neurociencia destaca que el efecto halo provoca que las personas vean a los Labubus mucho más adorables de lo que en realidad son. En esto influyen su diseño llamativo y el hecho de que existe toda una comunidad de coleccionismo: al ver a mucha gente a los que les fascinan, es fácil que ese entusiasmo se extienda y se termina apreciando más aún la figura.

Noticias del día 01 de septiembre del 2025.

“Esto no es solamente un muñeco, es un cóctel de sesgos cognitivos que hackean tu mente”. Así, Loren demuestra que la psicología y la forma en la que funciona nuestro cerebro tiene un papel fundamental en la formación de tendencias.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaPsicologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cambio de euro a dólar hoy 2 de septiembre: cómo está la cotización y previsiones

La moneda europea mostró fluctuaciones en su cotización de este día

Cambio de euro a dólar

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Zaragoza este 2 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en España: temperatura y

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Valencia

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Adiós a la incertidumbre, conoce

La demolición del Algarrobico, el hotel que acumula dos décadas de litigios, se puede alargar a 2026: Gobierno y Junta de Andalucía incumplen sus promesas

Construido en 2003 en la playa almeriense de Carboneras, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, es uno de los casos más paradigmáticos de especulación urbanística en el litoral español, según denuncia Greenpeace

La demolición del Algarrobico, el

Los datos reales de la inmigración irregular: las llegadas por la ruta canaria caen un 52% aunque España ya es el segundo país europeo en peticiones de asilo

La agencia europea Frontex revela que la ruta de Baleares se ha intensificado. Guinea-Bissau es ahora un punto de salida importamte de cayucos. En lo que va de año 93.467 personas han pedido asilo en España, la mayoría venezolanos

Los datos reales de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los datos reales de la

Los datos reales de la inmigración irregular: las llegadas por la ruta canaria caen un 52% aunque España ya es el segundo país europeo en peticiones de asilo

El Gobierno de Moreno Bonilla gastará 59.996 euros en vinos de Jerez para poder servirlos en “atenciones protocolarias”

Una violación a una chica de 14 años y un ataque de encapuchados: el centro de menores de Hortaleza se convierte en arma arrojadiza para los discursos de odio

Un ingeniero español cuenta el gasto de volar un bombardero B2, con el que Trump recibió a Putin: supera los 100.000 euros la hora

La entrevista de Sánchez en 7 frases: “Soy incompatible con cualquier forma de corrupción”

ECONOMÍA

Las viviendas vacías, una posible

Las viviendas vacías, una posible solución a la falta de oferta en el tensionado mercado inmobiliario español

Conciliación entre vida laboral y personal: cuáles son las ciudades españolas que ofrecen más tiempo libre y mejor calidad de vida

Comprobar Lotería 6/49: resultados del 1 de septiembre

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 1 septiembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 1 septiembre

DEPORTES

El jefe de Mercedes, Toto

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, lo tiene claro: “La Fórmula 1 necesita a un imbécil, la gente necesita odiar a alguien”

El peluquero de Carlos Alcaraz sobre su relación con el tenista: “Tengo que darle un poco de privilegio. Trabajamos a puerta cerrada y cuando no vaya nadie a la tienda”

Islam Makhachev quiere un combate contra Ilia Topuria: “Estoy interesado en hacer esa pelea”

El enfado de Fernando Alonso con Aston Martin durante el GP de Países Bajos: “Os habéis olvidado de mí”

La Guardia Urbana detiene las obras del Camp Nou y denuncia a la constructora por trabajar en domingo sin licencia