Quién es Susana Saborido, la mujer de Joaquín Sánchez: en qué trabaja, su relación con los medios y su última polémica

Joaquín Sánchez y Susana Saborido (@susanayj7).

Susana Saborido lleva casi dos décadas ligada al fútbol, inevitablemente. Y no por ser jugadora ni entrenadora, sino por su matrimonio con Joaquín Sánchez, una de las figuras más carismáticas del deporte español. A lo largo de los años, Saborido ha pasado de mantener un perfil discreto a convertirse en un personaje mediático con presencia en televisión y redes sociales, con y sin su marido.

Joaquín y Susana se casaron en 2005 en El Puerto de Santa María, Cádiz, y desde entonces han construido una familia con sus dos hijas, Daniela y Salma. Ambas han crecido en un entorno mediático debido a la popularidad de su padre, pero sus padres han tratado de mantener un equilibrio entre la exposición pública y su vida privada.

Su carrera en los medios y sus apariciones en televisión

Y es que Susana ha sabido hacerse un hueco en los medios gracias a su naturalidad y carisma. Aunque inicialmente su papel público se limitaba a acompañar a Joaquín a eventos y celebraciones deportivas, en los últimos años ha desarrollado una carrera en televisión.

Colabora regularmente en El Show de Bertín, un programa de Canal Sur donde se abordan temas de entretenimiento y actualidad, y también ha participado en Joaquín: el novato, el espacio de Antena 3 donde el exjugador entrevista a personalidades de diferentes ámbitos. Además, el matrimonio, junto a sus dos hijas, han estrenado el documental El Capitan en América, donde se puede ver su viaje en familia por la Costa Oeste de Estados Unidos.

La polémica por los mensajes y las declaraciones de su hermano

En las últimas semanas, la estabilidad del matrimonio entre Joaquín y Susana ha sido cuestionada debido a la aparición de unos presuntos mensajes entre el exfutbolista y la influencer Claudia Bavel. Según informaciones reveladas en el programa Fiesta de Telecinco, Joaquín habría intercambiado mensajes con Bavel en los que intentaba acordar un encuentro con ella en Barcelona a principios de 2024. Más adelante, en agosto de ese mismo año, el exjugador habría sugerido a la influencer que se vieran en su habitación, aunque nunca llegó a pasar.

A pesar de la repercusión de estas revelaciones, Susana optó por reafirmar su compromiso con su esposo. “Siempre juntos, mi vida”, publicó en sus redes sociales tras la aparición de la noticia. Su hija mayor, Daniela, también intervino en defensa de la pareja, asegurando que sus padres están “más unidos que nunca”.

Joaquín y Susana Saborido comparten una fotografía juntos, en redes sociales. (Instagram/@joaquinarte)

Sin embargo, la situación dio un nuevo giro cuando el hermano de Susana, José Saborido, decidió romper su silencio en el programa ¡De Viernes!. Durante su intervención, José realizó declaraciones contundentes sobre la relación de su hermana con Joaquín, afirmando que ella “es conocedora de todo, pero prefiere el dinero a un matrimonio feliz”. Además, aseguró que la pareja ha construido una imagen pública basada en “20 años de mentiras” y relató anécdotas de la época en que el futbolista era jugador del Betis y, según él, mantenía encuentros con otras mujeres.

La relación de Susana con su familia

José Saborido también reveló detalles de su relación con su hermana, explicando que en el pasado fueron cercanos, pero que hace más de cinco años dejaron de tener contacto. Según la información publicada por el medio Egos, Susana ni siquiera conoce a los hijos menores de su hermano, fruto de una nueva relación.

La madre de Susana, María Carmen Brenes, conocida como Meli, también ha sido parte de la atención mediática. En una entrevista anterior, explicó que cuando su hija comenzó su relación con Joaquín, mantuvo el romance en secreto por temor a la exposición mediática. “Le dije: ‘Mamá, he conocido a un muchacho que es futbolista, pero no he querido decir nada, porque no sé si va a funcionar’”, recordó Susana en el programa La penúltima y me voy. Su madre, por su parte, admitió que al principio le preocupaba el mundo del fútbol y su impacto en la vida de su hija.

El padre de Susana, en cambio, ha mantenido un perfil bajo y solo ha aparecido públicamente en contadas ocasiones, como el día de la boda de su hija en 2005, cuando ejerció de padrino.