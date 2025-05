Los MENA vienen a España a buscar trabajo y lo encuentran: el 60% están afiliados a la Seguridad Social

Atención a menores no acompañados llegados a costas andaluzas.

Las críticas vertidas desde algunos partidos políticos contra los menores extranjeros no acompañados (MENA) a los que acusan de venir a España a “delinquir y no trabajar” contrastan con los datos presentados este miércoles por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que reflejan que el número de menores no acompañados o jóvenes extutelados de entre 16 y 23 años, con autorización de residencia en España en vigor y afiliados a la Seguridad Social, pasó del 27% (2.110 personas) al 60% (10.348) de afiliados en el período comprendido entre junio de 2021 y diciembre de 2024. Esto supone un incremento del 32% de afiliación en los últimos tres años de este colectivo, coincidiendo con la reforma del reglamento de extranjería.

Esta reforma aprobada mediante el Real Decreto 903/2021 reconocía automáticamente el derecho a trabajar a los menores no acompañados a partir de los 16 años y a los jóvenes extutelados de entre 18 y 23 años. En este contexto, los datos muestran una “notable importancia” en el crecimiento de la afiliación en este colectivo, siendo el porcentaje aún mayor (el 68%) entre las personas jóvenes de 18 a 23 años extuteladas al finalizar 2024.

“Un cambio normativo que ha permitido que miles de jóvenes extranjeros encuentren oportunidades laborales en diversos sectores de actividad de nuestro país”, señalan desde el ministerio. La hostelería representa el 27% del total de afiliaciones, seguida de actividades administrativas y servicios auxiliares (16%) y agricultura y pesca (13%).

Estos datos “expresan lo que ya es una realidad: la integración laboral de los menores no acompañados y de los jóvenes extutelados. Gracias a la reforma del Reglamento de Extranjería, en tres años, la afiliación a la Seguridad Social se ha duplicado. Cifras que desmontan bulos y certifican que estos jóvenes vienen a España buscando una oportunidad de vida y la encuentran”, ha señalado Elma Saiz.

Afiliación de trabajadores nacionales y extranjeros a la Seguridad Social

2.983.461 afiliados extranjeros

La Seguridad Social ha registrado 2.983.461 afiliados extranjeros en abril, una vez descontada la estacionalidad y el efecto calendario, tras sumar 7.387 ocupados. Según la serie original, la afiliación de trabajadores foráneos aumenta en 76.102, lo que sitúa el total en 2.997.307. Estas cifras constatan que los trabajadores extranjeros suponen casi el 14% del total de cotizantes al sistema, en ambas series. Si ampliamos el periodo al último año, la afiliación de extranjeros se ha incrementado en cerca de 200.000 personas.

Desde la reforma laboral de 2022, el peso de la población extranjera en nuestro mercado laboral ha crecido de forma notable y el 41% del empleo creado en estos tres últimos años corresponde a trabajadores de origen extranjero.

Elma Saiz ha valorado esta evolución destacando que “los trabajadores extranjeros no solo contribuyen al sistema con sus cotizaciones, sino también con su impulso emprendedor, que se refleja en el crecimiento récord del trabajo autónomo extranjero”.

Récord de autónomos foráneos

La afiliación de trabajadores autónomos extranjeros alcanzó en abril un máximo histórico: 480.062 personas, un 7,5% más que hace un año. Desde 2015, el incremento ha sido del 91,8%, y del 124,4% en el caso de personas procedentes de países no comunitarios. El crecimiento entre ciudadanos de la UE también ha sido significativo, con un 56,5%.

El impulso es especialmente visible en sectores altamente cualificados. Así, en el último año, el número de autónomos extranjeros ha aumentado un 33,3% en Información y Comunicaciones y un 17,6% en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas.

“Cada vez son más los trabajadores extranjeros que deciden emprender en nuestro país y crear riqueza con su propio proyecto. Este fenómeno no solo refleja dinamismo económico, también una integración activa y positiva en el tejido productivo español”, señaló la ministra.

Contribución al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de nacionales y extranjeros

Régimen general

En consonancia con lo que ocurre con los trabajadores nativos, un 83,8% de los afiliados extranjeros se encuadraron en el Régimen General de la Seguridad Social, alcanzando los 2.511.760 trabajadores. En los últimos 12 meses, la afiliación de personas extranjeras en este régimen crece en torno al 6,8% y en siete sectores lo hace especialmente: Transporte y Almacenamiento (25,5%), Suministro de Agua (10%), Actividades Administrativas (9,4%), Actividades Financieras (9,3%) e Industria Manufacturera, que suma un 9%.

El crecimiento interanual de la afiliación de extranjeros también es muy destacable en actividades de alto valor añadido donde se observa un crecimiento notable, como ya se ha mencionado, en Actividades Financieras, que supera el 9% y Actividades Profesionales Científicas y Técnicas (7,5%) e Información y Comunicaciones, que aumenta en torno al 6%.

La distribución por sectores tanto en el Régimen General como de Trabajadores Autónomos muestra una diversificación creciente. El 31,2% son trabajadores procedentes de países de la Unión Europea. Del conjunto de nacionalidades, Marruecos encabeza la lista de países de los que proviene el mayor número de cotizantes, seguido por Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China.

Del total de personas afiliadas procedentes de otros países: 1,7 millones son hombres y 1,3 millones son mujeres, lo que supone que la cifra de mujeres afiliadas supera el 43,4% del total de trabajadores foráneos.