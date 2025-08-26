Meghan Markle aclara cuál es su apellido legal y recuerda la regla de la familia real que la hizo sentir “poco auténtica”

Meghan Markle, en 'The Circuit'. (YouTube)

Meghan Markle ha vuelto a captar la atención pública tras compartir en una entrevista sus impresiones sobre las reglas de la familia real británica y aclarar el debate en torno a su apellido legal. La esposa del príncipe Harry, que se encuentra en plena gira promocional de la nueva temporada de su programa en Netflix, ha charlado con la periodista Emily Chang en el espacio The Circuit, donde ha recordado su etapa como miembro de la realeza.

Durante la conversación, emitida este martes 26 de agosto, la duquesa reflexiona sobre el contraste entre su vida en Estados Unidos y la etapa en la que cumplía funciones oficiales en el Reino Unido. A la pregunta sobre si existía una tensión inherente entre ser una figura cercana y, al mismo tiempo, una duquesa, Meghan respondió que, en la actualidad, se siente libre de ser ella misma, algo que no siempre fue posible durante su tiempo como miembro activo de la familia real.

Uno de los ejemplos más llamativos que Meghan compartió sobre las reglas de la realeza fue la obligación de usar medias de color piel en todo momento. “Tenía que llevar medias color nude todo el tiempo”, relató entre risas, añadiendo que esa costumbre le parecía poco auténtica y que no había visto ese tipo de medias desde los años ochenta. “Eso me resultaba un poco falso, aunque sea un ejemplo tonto”, comentó.

La duquesa también recordó que, durante su estancia en el Reino Unido, evitaba vestir colores llamativos para no destacar en los actos oficiales. “La mayor parte del tiempo que estuve en el Reino Unido, rara vez usé colores. Había una razón para eso”, explicó en la entrevista. Meghan detalló que existía la norma de no coincidir en color con la reina Isabel II ni con otros miembros senior de la familia, lo que la llevó a optar por tonos neutros como camel, beige o blanco. “No quería llamar la atención. No había una versión de mí entrando en esta familia sin hacer todo lo posible por encajar. No quería avergonzar a la familia”, confesaba.

El príncipe Harry y Meghan Markle, en su entrevista con Oprah Winfrey. (Europa Press)

Estas experiencias llevaron a Meghan a reflexionar sobre la autenticidad y la importancia de sentirse cómoda con su propia identidad. En la entrevista, subrayó que ahora puede expresarse con libertad y mostrarse tal como es, sin la presión de ajustarse a expectativas externas. “Cuando puedes vestirte como quieres, decir lo que es verdad y presentarte de manera auténtica, eso es estar cómodo en tu propia piel”, señaló. Para la duquesa, cada etapa de su vida ha tenido sus propios desafíos, pero en la actualidad no siente la necesidad de demostrar nada a nadie.

¿Markle o Sussex?

El diálogo con Chang también abordó el debate sobre el apellido legal de Meghan tras su matrimonio con el príncipe Harry en 2018. La periodista preguntó si “Markle” seguía figurando en su pasaporte y solicitó una explicación sobre las convenciones de nombres en la realeza británica. Meghan aclaró que, al casarse, cambió su nombre legalmente, aunque reconoció que el sistema de apellidos en la familia real puede resultar confuso para quienes no están familiarizados con él.

“Cuando me casé, cambié mi nombre. Pero es complicado de entender, porque un apellido no es típico en esa estructura”, explicó, añadiendo que, aunque el título de duquesa de Sussex no es un apellido en el sentido tradicional, para su familia funciona como tal. “Mi nombre legal es Meghan, duquesa de Sussex, pero Sussex para nosotros funciona como nuestro apellido familiar y es el nombre que compartimos con nuestros hijos”, relató en la entrevista.

La duquesa detalló que, desde su matrimonio, ha sido conocida por ese título y que el significado de “Sussex” como apellido familiar se ha vuelto especialmente relevante desde el nacimiento de Archie y Lilibet. “Es nuestro nombre compartido como familia, y creo que no me había dado cuenta de lo significativo que sería para mí hasta que tuvimos hijos”, expresó.

El uso de títulos nobiliarios como apellidos no es una novedad en la familia real británica. Harry y su hermano Guillermo, por ejemplo, fueron conocidos como “Harry Wales” y “William Wales” durante su etapa escolar y en el ejército, en referencia al título de príncipe de Gales que ostentaba su padre, el actual rey Carlos III. Aunque el apellido oficial de la familia real es Mountbatten-Windsor, la tradición de emplear los títulos como apellidos se ha mantenido en las generaciones más recientes.