Abren la cápsula del tiempo que Diana de Gales enterró en 1991: los objetos que contenía y el motivo de su temprana apertura

La princesa británica formó parte de una iniciativa solidaria de un hospital británico

Alba García

Por Alba García

La princesa Diana de Gales.
La princesa Diana de Gales.

Deberían haber pasado 100 años, pero unos días antes del 28 aniversario de la muerte de Diana de Gales tuvo lugar un acontecimiento que estaba marcado para producirse en 2091: la apertura de la cápsula del tiempo que la princesa enterró en el año 1991.

Lo hizo con motivo de la construcción del edificio Variety Club del Hospital Great Ormond Street de Londres, y es que Lady Di quería mostrar cómo se vivía en esa época a los habitantes del futuro. Diana, que era presidenta honoraria de este emblemático hospital infantil, lo hizo junto a dos niños que eran pacientes del centro, David Watson y Sylvia Foulkes, y que ahora vuelven al foco público.

La caja en la que los tres guardaron los objetos, que parecía el cofre de un tesoro victoriano (madera y plomo incluidos), fue cuidadosamente diseñada para resistir siglos, si bien al final entró algo de agua. Las obras de un nuevo centro oncológico infantil han obligado a acelerar el descubrimiento.

Diana de Gales guardando la
Diana de Gales guardando la cápsula del tiempo del Great Ormond Street Hospital. (Great Ormond Street Hospital)

El contenido de la caja del tiempo de diana de Gales

Al igual que sucedió tres décadas atrás, la apertura ha generado gran expectación y es que todo el mundo quería saber qué enterró la madre del príncipe Guillermo.

Objetos de la cápsula del
Objetos de la cápsula del tiempo del Great Ormond Street Hospital. (Great Ormond Street Hospital)

Entre los objetos aparecieron una televisión de bolsillo Casio, un CD de Rhythm of Love de Kylie Minogue, una calculadora solar y una selección de monedas británicas que ahora son reliquia. Diana también incluyó una fotografía de ella, una hoja de papel reciclado, un pasaporte europeo, cinco semillas de árboles y un ejemplar del diario The Times con las noticias más urgentes de aquel día: “Estados Unidos rechaza la solicitud de aviones de guerra iraquíes ante el acercamiento de los rebeldes”, se lee en el título.

El personal del hospital ha exhibido este tesoro y, si bien todos coinciden en que los objetos tienen “un deterioro natural”, su valor es incalculable por la memoria que encierran.

Televisión portátil guardada en la
Televisión portátil guardada en la cápsula del tiempo del Great Ormond Street Hospital. (Great Ormond Street Hospital)

La preocupación de Diana de Gales por los niños

La princesa Diana ocupó el cargo de presidenta del hospital infantil Great Ormond Street hasta su fallecimiento, el 31 de agosto de 1997. Si bien ha pasado mucho tiempo, el centro ha mantenido vivo su legado, ya que realizaba visitas frecuentes visitas a las instalaciones.

Está previsto que el nuevo centro oncológico abra sus puertas en 2028 y, según ha destacado el hospital, se convertirá en un “recurso nacional para el tratamiento de cánceres infantiles” tras la apertura de la cápsula del tiempo.

El diseño de este centro, elaborado junto a familias y profesionales médicos, permitirá a los equipos clínicos aplicar tratamientos más delicados y eficaces, todo dentro de un espacio adaptado a los niños, pensado para que puedan jugar, aprender y estar acompañados por sus familiares durante su permanencia en el hospital.

