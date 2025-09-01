España

Pedro Sánchez anuncia una nueva Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias tras la peor ola de incendios en 30 años

También se facilitarán más recursos permanentes por parte de todas las administraciones públicas y el reforzamiento del mundo rural

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de una nueva Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias tras la peor ola de incendios en las últimas tres décadas en España con el propósito de mejorar la coordinación entre administraciones en la lucha contra el fuego.

La agencia es uno de los diez compromisos que componen la “hoja de ruta” del Pacto de Estado contra el Cambio Climático, entre los que destaca también un aumento de los medios para la lucha contra los incendios forestales y su mantenimiento durante los 365 días del año.

Según datos del Gobierno, solo en el último mes de agosto se han registrado 130 incendios, que han arrasado unas 330.000 hectáreas y que han dañado docenas de municipios.

“Mañana en Consejo de Ministros vamos a aprobar esa hoja de ruta”, ha avanzado Sánchez durante su intervención en el acto Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática en el que ha participado también la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Esta nueva Agencia deberá “potenciar” y “garantizar” el buen funcionamiento del sistema”, ha explicado el presidente tras reconocer que la política de prevención de incendios “ha sido claramente insuficiente”. Ha pedido, además, que la lucha conta el fuego y contra el cambio climático esté fuera de intereses partidistas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a todos los políticos del país para sacar adelante un pacto de Estado contra la emergencia climática y hacerlo "por los españoles del mañana". "No polaricemos. Dejemos este asunto al margen de las disputas partidistas. Estemos a la altura", ha afirmado.

Sánchez ha querido incidir en que el fuego no ha sido fruto “de la casualidad, ni de una trama pirómana”, sino la combinación de factores fundamentales como una gestión del territorio inadecuada, que se ha traducido en montes cargados de biomasa, en caminos y cortafuegos descuidados, en falta de especies autóctonas y resistentes al fuego, en municipios despoblados e infraestructuras obsoletas.

Ha puesto el foco también en la insuficiente política de prevención, que ha tenido sus consecuencias en los planes que se han ejecutado, con ausencia de instrumentos de análisis y predicción avanzados, y en plantillas de bomberos y brigadas forestales que, en determinados territorios, no estaban lo suficientemente dotadas.

También ha asegurado que la emergencia climática en la que vivimos hace que los fuegos de ahora sean mucho más “virulentos, impredecibles y letales”.

Dentro de esa hora de ruta que ha anunciado el presidente también se crearán fondos con recursos permanentes para Emergencias que estarán dotados con recursos económicos nacionales y autonómico para acelerar la reconstrucción de los municipios afectados y para financiar trabajos de limpieza, acondicionamiento y construcción.

Los otros compromisos serán el despliegue de una Estrategia Nacional de Resiliencia Hidráulica, una medida con la vista puesta en tragedias como la que se vivió en la Comunidad Valenciana durante la DANA de octubre de 2024; la adaptación de la legislación y el territorio a unas temperaturas más severas; la creación, desde lo público, de una amplia red de refugios climáticos; el reconocimiento y potenciación del papel del mundo rural; y la instauración de una cultura cívica de prevención ante emergencias.

Además, el Gobierno de España presentará la propuesta a los gobiernos de Francia y Portugal. PSOE y Sumar solicitarán al Congreso la creación de una subcomisión parlamentaria.

Más de 3.400 miembros de la UME, 26.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 650 brigadistas forestales de refuerzo, y 300 efectivos del Mecanismo comunitario de Protección Civil.

