Pan de ajo con queso gratinado, una receta muy fácil y rápida para conquistar a tus invitados

Para preparar un aperitivo que encante a toda la mesa no hace falta complicarse la vida. Existen recetas tremendamente sencillas, rápidas y simples que, a pesar de todo ello, consiguen conquistar a cualquiera. Una de ellas es este pan de ajo con queso gratinado, un bocado lleno de sabor, fundente y reconfortante, que se convertirá en el protagonista de cualquier comida familiar o celebración entre amigos.
El paso a paso no puede ser más fácil de seguir. Además, se prepara con ingredientes que todos tenemos en casa: pan, queso, ajo, mantequilla y especias. No hace falta mucho más que eso (además de un horno para gratinar, que incluso puede intercambiarse por una freidora de aire) para quedar como un auténtico chef ante tus invitados.
Podemos preparar este aperitivo siguiendo su receta más sencilla, o bien variando detalles como las especias que añadiremos, el pan que utilizamos como base o incluso cambiando o añadiendo quesos que aporten un toque extra de sabor. Además de un aperitivo exquisito, estos trozos de pan pueden servirse para acompañar prácticamente cualquier comida, desde carnes hasta pastas y ensaladas.
Receta de pan de ajo y queso
Para preparar este pan de ajo y queso necesitaremos un pan tipo barra u hogaza, que cubriremos con mantequilla de ajo y hierbas, espolvoreando por encima una generosa cantidad de queso. Solo quedará hornear el pan hasta que el conjunto quede dorado y fundente.
Tiempo de preparación
- Preparación de ingredientes: 10 minutos
- Armado: 5 minutos
- Horneado: 15 minutos
- Total: 30 minutos
Ingredientes
- 1 barra de pan tipo baguette o pan rústico
- 50 g de mantequilla a temperatura ambiente
- 2-3 dientes de ajo
- 150 g de queso rallado (mozzarella, gouda o mezcla de quesos)
- 2 cucharadas de perejil fresco picado (opcional)
- Sal al gusto
Cómo hacer pan de ajo y queso, paso a paso
- Precalienta el horno a 200 °C.
- Pela y pica muy finos los dientes de ajo y mézclalos bien con la mantequilla atemperada, el perejil picado y una pizca de sal.
- Corta la barra de pan a lo largo o en rodajas uniformes.
- Unta generosamente la mezcla de mantequilla y ajo sobre el pan.
- Espolvorea el queso rallado por toda la superficie del pan untado.
- Coloca el pan en una bandeja y hornéalo durante 10-15 minutos, hasta que el queso esté completamente fundido y el pan, dorado.
- Si deseas el acabado más crujiente, pon el horno en modo grill unos 2-3 minutos finales sin dejar de vigilar.
- Sírvelo caliente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde entre seis y ocho porciones como aperitivo.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías por porción (aprox. 50 g): 170 kcal
- Hidratos de carbono: 17 g
- Grasas: 8 g
- Proteínas: 7 g
- Sodio: 260 mg
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se puede conservar un máximo de dos días en envase hermético a temperatura ambiente. Para recalentarlo, envolver en papel de aluminio y calentar en horno moderado durante cinco minutos.