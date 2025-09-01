España

Pan de ajo con queso gratinado, una receta muy fácil y rápida para conquistar a tus invitados

Además de servir como aperitivo, este bocado al horno también es ideal para acompañar ensaladas de tomate y albahaca, platos de pasta o carnes asadas

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Receta de pan de ajo
Receta de pan de ajo con queso y perejil (Adobe Stock)

Para preparar un aperitivo que encante a toda la mesa no hace falta complicarse la vida. Existen recetas tremendamente sencillas, rápidas y simples que, a pesar de todo ello, consiguen conquistar a cualquiera. Una de ellas es este pan de ajo con queso gratinado, un bocado lleno de sabor, fundente y reconfortante, que se convertirá en el protagonista de cualquier comida familiar o celebración entre amigos.

El paso a paso no puede ser más fácil de seguir. Además, se prepara con ingredientes que todos tenemos en casa: pan, queso, ajo, mantequilla y especias. No hace falta mucho más que eso (además de un horno para gratinar, que incluso puede intercambiarse por una freidora de aire) para quedar como un auténtico chef ante tus invitados.

Recetas para la resaca: el plato fácil y delicioso que la Guía Repsol recomienda para reponerse de una noche de fiesta.

Podemos preparar este aperitivo siguiendo su receta más sencilla, o bien variando detalles como las especias que añadiremos, el pan que utilizamos como base o incluso cambiando o añadiendo quesos que aporten un toque extra de sabor. Además de un aperitivo exquisito, estos trozos de pan pueden servirse para acompañar prácticamente cualquier comida, desde carnes hasta pastas y ensaladas.

Receta de pan de ajo y queso

Para preparar este pan de ajo y queso necesitaremos un pan tipo barra u hogaza, que cubriremos con mantequilla de ajo y hierbas, espolvoreando por encima una generosa cantidad de queso. Solo quedará hornear el pan hasta que el conjunto quede dorado y fundente.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos
  • Armado: 5 minutos
  • Horneado: 15 minutos
  • Total: 30 minutos

Ingredientes

  • 1 barra de pan tipo baguette o pan rústico
  • 50 g de mantequilla a temperatura ambiente
  • 2-3 dientes de ajo
  • 150 g de queso rallado (mozzarella, gouda o mezcla de quesos)
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado (opcional)
  • Sal al gusto

Cómo hacer pan de ajo y queso, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200 °C.
  2. Pela y pica muy finos los dientes de ajo y mézclalos bien con la mantequilla atemperada, el perejil picado y una pizca de sal.
  3. Corta la barra de pan a lo largo o en rodajas uniformes.
  4. Unta generosamente la mezcla de mantequilla y ajo sobre el pan.
  5. Espolvorea el queso rallado por toda la superficie del pan untado.
  6. Coloca el pan en una bandeja y hornéalo durante 10-15 minutos, hasta que el queso esté completamente fundido y el pan, dorado.
  7. Si deseas el acabado más crujiente, pon el horno en modo grill unos 2-3 minutos finales sin dejar de vigilar.
  8. Sírvelo caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre seis y ocho porciones como aperitivo.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías por porción (aprox. 50 g): 170 kcal
  • Hidratos de carbono: 17 g
  • Grasas: 8 g
  • Proteínas: 7 g
  • Sodio: 260 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar un máximo de dos días en envase hermético a temperatura ambiente. Para recalentarlo, envolver en papel de aluminio y calentar en horno moderado durante cinco minutos.

Temas Relacionados

Recetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La princesa Leonor, con uniforme de gala, se estrena en San Javier: entrará como alférez y saldrá como teniente en menos de doce meses

La heredera al trono ha ingresado este 1 de septiembre en la Academia del Aire y del Espacio, donde completará su formación militar

La princesa Leonor, con uniforme

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 1 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la

Una maestra denuncia la desaeración tras la adjudicación de su destino en Cataluña: “¿Cómo quieres tener una plantilla estable si envías a los maestros a 200 kilómetros de casa?”

El curso escolar empieza con cientos de docentes obligados a invertir horas y horas en el desplazamiento hasta los centros que les han asignado

Una maestra denuncia la desaeración

Sebastián Gallego responde a los rumores sobre su amistad rota con Ana Milán: “Prefiero centrarme en lo bonito”

En los últimos días, la amistad entre los presentadores del pódcast ‘La vida y tal’ ha estado en el punto de mira tras dejar de seguirse en redes sociales

Sebastián Gallego responde a los

Sanidad aprueba un nuevo fármaco contra una enfermedad rara y potencialmente mortal

La hemoglobinuria paroxística nocturna afecta a entre 1 y 9 personas por cada 100.000 habitantes

Sanidad aprueba un nuevo fármaco
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Unos encapuchados asaltan a menores

Unos encapuchados asaltan a menores migrantes cerca del centro de acogida del distrito madrileño de Hortaleza

Indemnización de 20.000 euros para un paciente que sufrió daños neurológicos tras no ser tratado del déficit de vitamina B12 que le detectaron el hospital

Salvador Illa se reunirá con Puigdemont en Bruselas

La Policía de Indonesia apunta a un empleado del hotel en el que se alojaba como principal sospechoso de la muerte de Matilde Muñoz

Procedente el despido de un gerente de Mercadona que participó en un encierro estando de baja por artrosis en la cadera

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 1 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Un presunto ataque de interferencia rusa dejó sin GPS al avión donde viajaba Von der Leyen: tuvieron que utilizar mapas en papel para aterrizar

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 1 septiembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

El caso Dani Olmo vuelve

El caso Dani Olmo vuelve a escena: está inscrito gracias a la resolución del CSD, pero hoy podría quedarse fuera

Quién es Juan Lebrón, el deportista al que Vinicius le dedicó su gol ante el Mallorca

La nueva vida de la Villa Olímpica de París: reforman el edificio y lo convierten en una residencia de estudiantes

La mano derecha de Topuria se une a McGregor: “Me pidió si podíamos entrenar y le dije que me gustaría”

De San Sebastián a París: el viaje de dos jóvenes vascos de 810 kilómetros en patinete y un presupuesto de 100 euros