Jazmin Grace, hija mayor del príncipe Alberto de Mónaco, termina su relación con el músico Ian Mellencamp tras nueve años de amor

El príncipe Alberto II y Jazmin Grace Grimaldi (@jazmingrimaldi)

Durante años, la vida sentimental de Jazmin Grace Grimaldi, la hija mayor del príncipe Alberto II de Mónaco, había parecido estable y discreta, muy alejada del bullicio mediático que históricamente ha acompañado a la familia Grimaldi. Sin embargo, esa imagen de calma se ha visto interrumpida con la noticia de su separación de Ian Mellencamp, el músico estadounidense con el que mantenía una relación desde hacía nueve años.

La noticia ha sorprendido a quienes seguían de cerca los pasos de la joven, pues hasta hace poco se especulaba con una boda. De hecho, en 2023, Jazmin publicó en redes sociales una serie de imágenes en las que aparecía exultante y luciendo lo que muchos interpretaron como un anillo de compromiso. Aquello alimentó los rumores de un inminente matrimonio que, finalmente, nunca se concretó.

Jazmin Grace Grimaldi e Ian Mellencamp (INSTAGRAM).

El Daily Mail ha podido hablar con personas cercanas a la pareja, quienes han asegurado que la ruptura habría sido amistosa, tras reconocer ambos que su camino en común había llegado a un punto de no retorno. “Han sido una parte fundamental de la vida del otro, pero era hora de que tomaran caminos separados”, comentó una amiga de Jazmin en declaraciones recogidas por el diario británico.

Jazmin, de 33 años, e Ian, de 42, no solo compartían su vida personal, sino también intereses artísticos. Él se presenta como “cantante, compositor, multiinstrumentista, productor, artista visual y DJ”, aunque su carrera todavía no ha alcanzado la notoriedad de su tío, el rockero John Mellencamp, figura destacada en la música de los años ochenta. Ella, por su parte, ha intentado hacerse un hueco como actriz y cantante, siguiendo en parte la estela de su abuela, la inolvidable Grace Kelly, cuya memoria sigue muy presente en el principado.

El príncipe Alberto II de Mónaco, su hija Jazmin Grace Grimaldi e Ian Mellencamp observan el partido de tercera ronda entre el serbio Novak Djokovic y el austriaco Dominic Thiem REUTERS/Eric Gaillard

Una hija reconocida tardíamente

Nacida en marzo de 1992 en Palm Springs (California), Jazmin fue fruto de un breve romance entre Alberto de Mónaco y Tamara Rotolo, entonces camarera. Durante su infancia, permaneció lejos del foco mediático y no fue hasta 2006, tras una prueba de ADN, cuando el soberano reconoció oficialmente su paternidad. Para entonces, el príncipe ya había tenido otro hijo fuera del matrimonio, Alexandre, con la azafata Nicole Coste.

La historia personal de Jazmin refleja la complejidad de la saga Grimaldi, donde los vínculos sentimentales no siempre han seguido los patrones de la realeza tradicional. Su padre no contrajo matrimonio hasta 2011, cuando se unió a la nadadora sudafricana Charlene Wittstock, con quien ha tenido a los mellizos Jacques y Gabriella, actuales herederos dinásticos. A diferencia de sus hermanos menores nacidos dentro del matrimonio, Jazmin y Alexandre no figuran en la línea sucesoria, aunque mantienen una relación cordial con su padre y participan ocasionalmente en la vida social del principado.

Entre Hollywood y Mónaco

Discreta pero activa en lo artístico, Jazmin ha intentado abrirse paso en el mundo de la interpretación y la música. Ha participado en pequeños proyectos televisivos, actuaciones teatrales y recitales benéficos. Además, en los últimos meses ha sorprendido vinculando su nombre a un vino rosado de edición limitada, presentado en Mónaco bajo la marca Montecarlo Wines. La etiqueta de la botella, adornada con la silueta del Casino de Monte Carlo, simboliza el lujo y la exclusividad que caracterizan al país mediterráneo.

Pese a no ocupar un lugar institucional, Jazmin mantiene un vínculo constante con Mónaco y con su familia paterna. Cada verano suele ser vista en actos sociales o deportivos, y en más de una ocasión ha acompañado a su padre en eventos benéficos relacionados con la Fundación Princesa Grace.

Su relación con Mellencamp parecía haberle aportado estabilidad durante casi una década. Ambos compartían escenario y posaban habitualmente en redes sociales con sus mascotas, dos perros a los que trataban como parte de la familia. Sin embargo, en los últimos dos años la actividad digital de Jazmin disminuyó, un indicio que ahora cobra sentido con el anuncio de la ruptura.

Jazmin Grace Grimaldi, hija del príncipe Alberto II de Mónaco, e Ian Mellencamp observan el partido de segunda ronda entre el serbio Novak Djokovic y el croata Borna Coric REUTERS/Eric Gaillard