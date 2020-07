Jazmin Grace Grimaldi, la hija mayor de Alberto de Mónaco, tiene coronavirus

Jazmin Grace, la hija mayor de Alberto de Mónaco, da positivo en coronavirus: "He estado muy enferma" (Reuters)

Jazmín Grace Grimaldi, la hija de Alberto de Mónaco, tiene coronavirus. Cuatro meses después de que su padre contrajera Covid-19 y se recuperara después de varias semanas en aislamiento, la joven, de 28 años, dio positivo en el test y lo anunció en sus redes sociales. “En estas semanas he estado muy enferma”.

“Esta mañana me llamaron del hospital donde me hicieron la prueba de COVID-19 ... y he dado positivo”, confesó Jazmin Grace Grimaldi, visiblemente afectada. “No ha sido un shock para mí porque durante esta última semana he tenido síntomas”.

La hija mayor del monarca afirmó que siguió todas las normas sanitarias, pero aún así ha contraído el virus. “Solo quiero decir que he sido muy cuidadosa, mantuve la distanciada social, solamente he salido a comprar o cosas de esa índole, y siempre usando mascarilla”, relató en su mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Aunque afirma haber seguido las normas al pie de la letra, lamenta haber visto a mucha gente que no lo ha hecho y haber tenido que lamentar las pérdidas de personas cercanas tras luchar contra el coronavirus: “Desafortunadamente he visto a gente a mi alrededor que no han seguido las reglas y eso da miedo. Perdí amigos a causa del coronavirus. Ha sido muy duro”, explicó Jazmín, que también ha querido basarse en su propia experiencia con la enfermedad para lanzar un mensaje de concientización, en el que ha resaltado la importancia de seguir a rajatabla todas las medidas de seguridad para evitar contagios.

Jazmin Grace Grimaldi

“Mucha gente tiene síntomas diferentes o son asintomáticos, así que creo que son momentos muy difíciles para entender lo que está pasando, especialmente si no te está afectando, pero espero que pueda ayudar aunque sea a una persona con este testimonio personal porque en estas semanas he estado muy enferma”, se sinceró la hija del príncipe Alberto, que contó a sus seguidores que sus síntomas comenzaron el pasado 4 de julio y se han basado en “picor en la garganta”, “dolor en el cuerpo”, “fiebre muy alta” y cansancio.

Además, señaló que todavía no está completamente recuperada, pero que lo peor ya pasó. “Mi esperanza es ayudar al menos a una persona con este mensaje. Sé que muchos de nosotros lo conseguiremos. Da miedo y solo quiero que todos, especialmente en los Estados Unidos, se lo tomen muy en serio”, afirmó.

Jazmin Grace Grimaldi con su padre (@jazmingrimaldi)

Jazmin Grace Grimaldi es hija del príncipe Alberto de Mónaco y Tamara Rotolo, una camarera con quien tuvo una aventura durante unas vacaciones en 1991. No la reconoció hasta que la niña tenía 11 años, pero desde entonces su relación ha sido muy cercana. Dedicada a la música, sigue los pasos de su abuela Grace Kelly y debutó como actriz en la serie The Marvelous Mrs Maisel.

A mediados del mes de marzo era Jazmin Grace quien le enviaba un cariñoso mensaje a su padre deseándole una pronta recuperación. El pasado 22 de marzo, el príncipe de Monác lanzaba un comunicado y confirmaba su positivo en COVID-19. El hijo de Rainiero III y Grace Kelly se recuperaba en tiempo récord, al igual que el príncipe Carlos de Inglaterra, y explicaba que se encontraba bien, a pesar de estar recluido en su residencia y aislado de de su esposa e hijos.

