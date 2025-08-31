España

La nueva señal de la DGT que debes respetar: ignorarla supone multas de 200 euros y varios puntos del carnet

La señal S991f avisa de controles automáticos para verificar la distancia de seguridad, una infracción que provoca uno de cada seis accidentes en carretera

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
Varios coches circulan por la
Varios coches circulan por la autovía del Suroeste, A-5 (A. Pérez Meca / Europa Press)

El pasado 1 de julio entró en vigor la modificación del Reglamento General de Circulación en España, que incluye un catálogo de señales de tráfico actualizado. Aunque muchas de ellas ya están presentes en las carreteras españolas, lo cierto es que, casi dos meses después de su implantación, millones de conductores aún no se han familiarizado con las novedades y desconocen el significado de algunos de los carteles que se han introducido.

Una de las más comentadas y llamativas es la señal S991f, creada para reforzar una norma que, aunque ya existía, es a menudo ignorada: la obligación de mantener la separación mínima entre vehículos. Con el fin de concienciar a los usuarios, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha compartido en sus redes sociales una explicación detallada sobre el sentido de este nuevo cartel y el control que implica.

Una señal para vigilar la distancia entre vehículos

La S991f es una señal rectangular de fondo azul que indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de autopista o autovía. En términos prácticos, su presencia advierte al conductor de que está entrando en una zona donde se comprobará electrónicamente si guarda la distancia de seguridad obligatoria respecto al coche que circula delante.

La nueva señal S991f indica
La nueva señal S991f indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía (DGT)

El diseño de la señal resulta familiar porque combina dos elementos ya conocidos: el dibujo que hace referencia a la detección electrónica —habitual en los radares de velocidad— y el pictograma que recuerda la separación mínima entre vehículos. La DGT ha explicado, además, que la señal podrá ir acompañada de subcarteles adicionales, colocados tanto en la parte superior como en la inferior, que ofrecerán información complementaria sobre el tramo o las condiciones de control.

La novedad no radica en la obligación de mantener la distancia, que ya estaba recogida en el reglamento, sino en la introducción de un sistema tecnológico de verificación. Gracias a sensores y dispositivos de medición instalados en puntos estratégicos de la red viaria, se comprobará que los conductores respeten el margen mínimo de seguridad.

Sanciones de hasta 200 euros y 4 puntos del carnet

El hecho de que la DGT haya decidido dar visibilidad a esta señal no es casual. Tal y como recuerda el organismo, no guardar la distancia de seguridad es una infracción que, aunque no siempre es perseguida, tiene un impacto directo en la siniestralidad. De hecho, se calcula que está detrás de uno de cada seis accidentes de tráfico en España.

El reglamento establece que los conductores deben mantener un espacio prudencial con el vehículo precedente para poder frenar en caso de emergencia sin riesgo de colisión. Esta distancia se incrementa en situaciones de meteorología adversa, como lluvia intensa, niebla o hielo en la calzada.

La DGT invertirá 975.000 euros en 15 radares móviles capaces de multar hasta en seis carriles.

Ignorar esta norma puede salir caro. La DGT señala que no respetar la distancia mínima puede conllevar multas de hasta 200 euros y la retirada de 4 puntos del permiso de conducir. Aunque no se trata de una de las sanciones que más veces se aplica, la introducción de dispositivos de control automático pretende incrementar la vigilancia y, sobre todo, reducir los siniestros asociados a la conducción imprudente.

Temas Relacionados

DGTTráficoTráfico EspañaAccidentes Tráfico EspañaRadaresMotorMotor EspañaSeñales de TráficoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

’Goretti’, ’Kristin’ y ’Wilma’: la Aemet ya tiene preparada la lista de borrascas de “gran impacto” para esta temporada

En España, adquieren este estatus aquellas que lleven a la Agencia Estatal de Meteorología a activar los avisos naranjas o rojos por vientos muy fuertes, lluvias o nevadas

’Goretti’, ’Kristin’ y ’Wilma’: la

Una embarazada requiere asistencia médica en pleno vuelo a Gran Canaria: los controladores aéreos priorizan su llegada

El avión descendió de forma continuada y a alta velocidad mientras el tráfico aéreo fue reorganizado para garantizar su seguridad

Una embarazada requiere asistencia médica

Un inquilino pierde la posibilidad de comprar su vivienda social tras ser vendida de forma fraudulenta a una inmobiliaria: la Justicia falla que la Comunidad de Madrid no es responsable

En 2013 la Comunidad de Madrid a través del ya extinto Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) llevó a cabo una polémica venta de 2.900 viviendas a la sociedad mercantil Encasa Cibeles

Un inquilino pierde la posibilidad

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 31 agosto

Como cada domingo, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: esta es la

Precio de la luz en España 1 de septiembre: a estas horas estará a 0 euros

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Precio de la luz en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una embarazada requiere asistencia médica

Una embarazada requiere asistencia médica en pleno vuelo a Gran Canaria: los controladores aéreos priorizan su llegada

Un inquilino pierde la posibilidad de comprar su vivienda social tras ser vendida de forma fraudulenta a una inmobiliaria: la Justicia falla que la Comunidad de Madrid no es responsable

La Guardia Civil evacúa en helicóptero a dos personas mientras participaban en el Trail Ubiña: una lesión en el tobillo y síntomas de agotamiento

Así fue el rescate por parte de los bomberos de un burro que quedó atrapado en un pozo en Robledo de Chavela, Madrid

Condenada a dos años de prisión una directora financiera que estafó más de 154.000 euros a la empresa de fruta para la que trabajaba

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 31 agosto

Precio de la luz en España 1 de septiembre: a estas horas estará a 0 euros

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 31 agosto

“Los despidos han cambiado para siempre”: el abogado Sebastián Ramírez alerta de una nueva medida que afectará a empleados y empresas

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Cuidado con esta trampa que muchas empresas hacen para despedirte sin que tengas derecho a indemnización y paro”

DEPORTES

Quién es Juan Lebrón, el

Quién es Juan Lebrón, el deportista al que Vinicius le dedicó su gol ante el Mallorca

La nueva vida de la Villa Olímpica de París: reforman el edificio y lo convierten en una residencia de estudiantes

La mano derecha de Topuria se une a McGregor: “Me pidió si podíamos entrenar y le dije que me gustaría”

De San Sebastián a París: el viaje de dos jóvenes vascos de 810 kilómetros en patinete y un presupuesto de 100 euros

A qué hora y dónde ver la carrera de Fórmula 1 en el GP de Países Bajos: Fernando Alonso saldrá décimo y Carlos Sainz noveno