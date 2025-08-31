La nueva señal de la DGT que debes respetar: ignorarla supone multas de 200 euros y varios puntos del carnet

Varios coches circulan por la autovía del Suroeste, A-5 (A. Pérez Meca / Europa Press)

El pasado 1 de julio entró en vigor la modificación del Reglamento General de Circulación en España, que incluye un catálogo de señales de tráfico actualizado. Aunque muchas de ellas ya están presentes en las carreteras españolas, lo cierto es que, casi dos meses después de su implantación, millones de conductores aún no se han familiarizado con las novedades y desconocen el significado de algunos de los carteles que se han introducido.

Una de las más comentadas y llamativas es la señal S991f, creada para reforzar una norma que, aunque ya existía, es a menudo ignorada: la obligación de mantener la separación mínima entre vehículos. Con el fin de concienciar a los usuarios, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha compartido en sus redes sociales una explicación detallada sobre el sentido de este nuevo cartel y el control que implica.

Una señal para vigilar la distancia entre vehículos

La S991f es una señal rectangular de fondo azul que indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de autopista o autovía. En términos prácticos, su presencia advierte al conductor de que está entrando en una zona donde se comprobará electrónicamente si guarda la distancia de seguridad obligatoria respecto al coche que circula delante.

La nueva señal S991f indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía (DGT)

El diseño de la señal resulta familiar porque combina dos elementos ya conocidos: el dibujo que hace referencia a la detección electrónica —habitual en los radares de velocidad— y el pictograma que recuerda la separación mínima entre vehículos. La DGT ha explicado, además, que la señal podrá ir acompañada de subcarteles adicionales, colocados tanto en la parte superior como en la inferior, que ofrecerán información complementaria sobre el tramo o las condiciones de control.

La novedad no radica en la obligación de mantener la distancia, que ya estaba recogida en el reglamento, sino en la introducción de un sistema tecnológico de verificación. Gracias a sensores y dispositivos de medición instalados en puntos estratégicos de la red viaria, se comprobará que los conductores respeten el margen mínimo de seguridad.

Sanciones de hasta 200 euros y 4 puntos del carnet

El hecho de que la DGT haya decidido dar visibilidad a esta señal no es casual. Tal y como recuerda el organismo, no guardar la distancia de seguridad es una infracción que, aunque no siempre es perseguida, tiene un impacto directo en la siniestralidad. De hecho, se calcula que está detrás de uno de cada seis accidentes de tráfico en España.

El reglamento establece que los conductores deben mantener un espacio prudencial con el vehículo precedente para poder frenar en caso de emergencia sin riesgo de colisión. Esta distancia se incrementa en situaciones de meteorología adversa, como lluvia intensa, niebla o hielo en la calzada.

La DGT invertirá 975.000 euros en 15 radares móviles capaces de multar hasta en seis carriles.

Ignorar esta norma puede salir caro. La DGT señala que no respetar la distancia mínima puede conllevar multas de hasta 200 euros y la retirada de 4 puntos del permiso de conducir. Aunque no se trata de una de las sanciones que más veces se aplica, la introducción de dispositivos de control automático pretende incrementar la vigilancia y, sobre todo, reducir los siniestros asociados a la conducción imprudente.