España

La Guardia Civil detiene a un fugitivo de la lista de los más buscados de la Justicia italiana, líder de una mafia dedicada al tráfico de drogas y la extorsión

El arresto se ha producido en Barcelona, donde realizaba asuntos cotidianos y de su vida personal

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
La Guardia Civil, en colaboración con los Carabinieri de Italia, ha detenido a un peligroso fugitivo de la justicia italiana, prófugo desde 2023 y con varias causas penales pendientes.

La Guardia Civil, en colaboración con los Carabinieri de Italia, ha detenido a un peligroso fugitivo de la Justicia italiana, prófugo desde 2023 y con varias causas penales pendientes.

El detenido estaba acusado de liderar una organización criminal de carácter mafioso dedicada al tráfico de drogas a gran escala y a la extorsión, además de tráfico ilegal de armas y explosivos y sobre él a pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) para su localización y detención emitida por las autoridades italianas el pasado mes de diciembre.

Vivía en Alicante con su familia

El fugitivo llevaba años desaparecido, pero el Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina del cuerpo de los Carabinieri pudo determinar que había huido de Italia para encontrar refugio en España con el principal objetivos de evitar su detención.

Fue entonces cuando la unidad italiana encargada de la investigación contactó con la Guardia Civil para aunar fuerzas y realizar una investigación conjunta centrada en localizar al prófugo.

Tras varios meses de pesquisas e intercambio bilateral de información, los investigadores del Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa la Guardia Civil consiguieron ubicar al huido en la provincia de Alicante, donde residía junto a su núcleo familiar más estrecho, todo ello bajo una identidad falsa para evitar ser detectado.

Teniendo el paradero del huido en España, se realizaron varios operativos tanto en España como en Italia para estudiar su entorno y lograr así llegar hasta el reclamado. Gracias a estos esfuerzos se pudo averiguar que el huido frecuentaba Barcelona, donde realizaba asuntos cotidianos y de su vida personal.

De esta manera, los investigadores de la Guardia Civil establecieron varios operativos en la capital catalana para la localización del individuo hasta finalmente ser detenido.

Usaba identidades falsas

En el momento de la detención los investigadores hallaron entre sus efectos las identidades falsas de las que se valía para evadir el control policial junto a bastante dinero en efectivo y otros efectos de valor como relojes de alta gama y piezas de oro.

También fueron encontrados varios teléfonos móviles y tarjetas de telefonía que facilitaban sus comunicaciones, tanto en España como en Italia.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción en funciones de guardia, a la espera de resolverse el procedimiento de entrega a las autoridades italianas para su enjuiciamiento en dicho país.

El Equipo de Huidos de la Justicia de la Guardia Civil

Desde la Guardia Civil destacan que “gracias a la cooperación policial internacional y las vías de enlace existentes, el Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa tomó las riendas de la investigación en conjunción con sus homólogos italianos, logrando detener al individuo este mes de agosto en Barcelona”.

Este grupo fue creado el 4 de marzo de 2014 y se definieron las bases de un enfoque activo que ordenaba, coordinaba e impulsaba las elevadas capacidades que venía desarrollando la Guardia Civil en su respuesta integral (prevención, inteligencia e investigación), para la búsqueda, localización y detención de reclamados por las autoridades judiciales.

Los máximos exponentes de este equipo fueron las respectivas áreas funcionales que se crearon en aquella fecha en la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) y en la Unidad Centra Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con cometidos tanto de coordinación e inteligencia en la UTPJ, como operativos en el caso de la UCO.

Actualmente, sin perjuicio de la actuación de distintas unidades del Cuerpo en función de la entidad y peligrosidad del requisitoriado, el Equipo de Huidos de la Justicia de la UCO es el encargado de la investigación, persecución y localización de personas requeridas por la justicia.

Dependientes de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal, es habitual que el Equipo de Huidos de la Justicia actúe coordinadamente con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto en asuntos nacionales como de índole internacional.

Temas Relacionados

Guardia CivilGuardia Civil EspañaGuardia Civil EspañolaItaliaSucesosDrogasNarcotráficoMafiasEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 31 agosto

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo

Puente acusa a Ryanair de “ejercer presión” tras la subida de las tasas de Aena: “Creen que me pueden hacer daño a mí”

El ministro ha recordado que la aerolínea irlandesa sumará un millón de plazas este año y otro en 2026 contradiciendo el discurso de inviabilidad económica que defendían

Puente acusa a Ryanair de

Un frente atlántico deja fuertes lluvias y tormentas con granizo en el norte: estás son las provincias que la Aemet pone el alerta

En el resto de la península y Baleares el día será estable, con cielos poco nubosos y termómetros que no pasarán de los 37 grados

Un frente atlántico deja fuertes

Así fue el último mensaje de Kiko Rivera a Irene Rosales antes de su ruptura: “Que sigamos compartiendo la vida...”

El DJ compartió con sus seguidores una emotiva reflexión sobre el papel tan importante que ha tomado su ahora exmujer en sus peores momentos

Así fue el último mensaje

Darse atracones de series afecta a la memoria, según expertos: “Estamos saturando el cerebro con demasiada información”

Los maratones de contenido en ‘streaming’ impiden generar recuerdos duraderos y pueden afectar a la plasticidad del cerebro

Darse atracones de series afecta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT advierte: estas son

La DGT advierte: estas son las horas que recomienda para evitar atascos a la vuelta de vacaciones

La reducción de la jornada laboral, la reforma de la carrera judicial y la norma “anti-Montoro”: las prioridades del Gobierno a la vuelta de las vacaciones

Un ingeniero español explica cuáles son los países con más y mejores aviones de combate: “Esto es flipante”

Operación retorno, en directo: consulta el mapa de la DGT y el estado de las carreteras el último fin de semana de agosto

Un incendio de un tren en Ciudad Real obliga a cortar los AVE entre Madrid y Andalucía y a desalojar 210 pasajeros durante unas tres horas

ECONOMÍA

Iñaki Arcocha, experto en economía,

Iñaki Arcocha, experto en economía, sobre el ahorro moderno: “¿Necesitas todas esas plataformas de streaming? ¿Todos esos cafés? ¿Todos esos caprichos?”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Después de 45 años jugando a la lotería, gana un premio de 750.000 euros y decide comprarse la casa de sus sueños: “Quiero mantener los pies en la tierra”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Deniegan a un hombre cobrar la pensión de viudedad de 1.547 € tras la muerte de su pareja y madre de sus dos hijos por cáncer de mama: nunca “formalizaron” la relación

DEPORTES

De San Sebastián a París:

De San Sebastián a París: el viaje de dos jóvenes vascos de 810 kilómetros en patinete y un presupuesto de 100 euros

A qué hora y dónde ver la carrera de Fórmula 1 en el GP de Países Bajos: Fernando Alonso saldrá décimo y Carlos Sainz noveno

La tenista Coco Gauff tiene 21 años y ya sigue un plan para la longevidad: entrenamientos “aburridos”, ensalada de frutas y otros secretos

Cómo es Almaty, el nuevo rival en Champions que llevará al Real Madrid a Kazajistán: “Una de las mayores sorpresas de mi vida”

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación