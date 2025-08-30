Luis Alberto Zamora, nutricionista, desmonta los mitos del ‘detox’ tras el verano: “Si estás intoxicado, no necesitas un batido, necesitas ir al hospital”

Un nutricionista desmiente los mitos de los batidos detox

Con la llegada de septiembre y el regreso a la rutina tras el verano, muchas personas sienten la necesidad de compensar los excesos de la temporada estival. En este contexto, Luis Alberto Zamora, conocido como “Nutriman”, ofreció en el programa Y ahora Sonsoles una perspectiva clara y sensata sobre cómo cuidar el cuerpo después de las vacaciones, dejando a un lado las modas de remedios milagrosos para centrarse en hábitos sencillos y efectivos.

Zamora advirtió especialmente sobre los batidos verdes, que se han popularizado como una solución rápida para desintoxicar el organismo. “Al final no dejan de ser batidos de verduras, y es el claro ejemplo de que cuando tú algo te pasas de la raya, de bueno se puede convertir en malo”, explicó el nutricionista. La concentración de vegetales en estos batidos no solo potencia sus beneficios, sino también sus posibles riesgos. “Tú cuando concentras las verduras, también concentras, aparte de lo bueno, lo malo… tienen oxalatos… se van acumulando en el riñón… si estás haciendo esta dieta semanas y semanas… se está viendo que puedes generar hiedras de oxalato en el riñón”, detalló Zamora, poniendo en evidencia que un consumo prolongado puede resultar perjudicial para la salud renal.

Otras advertencias sobre batir la fruta

Además, el experto añadió otras advertencias importantes. Por ejemplo, la diferencia entre comer una naranja y beber su zumo: “No se comporta igual comiendo la naranja que el zumo, porque pasa mucho más rápido, se convierte en azúcar libre”. También alertó sobre el ácido fítico presente en ciertos alimentos, que “capta el hierro… el cuerpo no está absorbiendo el hierro de las espinacas… puede generarte incluso anemia”. Ante estas situaciones, Zamora recomendó la moderación como la clave principal. “Uno porque está fresquito, porque está bueno y porque ya está”, resumió.

Batido de frutos rojos y yogur (Adobe Stock)

Uno de los consejos más contundentes que lanzó fue este: “El cuerpo tiene hígado, el cuerpo tiene riñones y eso es lo que nos detoxifica… Si necesitas eso, detox, es que estás intoxicado y cuando estás intoxicado, tienes que ir al hospital. No con un batido”. Esta afirmación pone en perspectiva la importancia de no recurrir a soluciones rápidas y poco fundamentadas.

Los mejores alimentos para hacer un verdadero “detox”

Para ayudar al organismo a recuperarse, especialmente el hígado, Zamora aconseja incorporar ciertos alimentos específicos, conocidos por sus propiedades para estimular la producción y expulsión de bilis. “Apunten en casa alimentos coloeréticos y colagogos”, recomendó, mencionando verduras amargas como las endivias, alcachofas, rábanos o berenjenas. También sugirió alimentos que facilitan la expulsión de la bilis, como el jengibre, limón o naranja, y destacó el uso de infusiones de boldo, “que ayuda también a que el hígado genere la bilis necesaria”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud cardiovascular también merece atención tras los meses de relajación. Zamora señaló que “de que nos hemos pasado de sales, no hemos hecho deporte, hemos comido…”, lo que puede provocar un aumento de la tensión arterial. Para combatirlo, propone remedios sencillos y accesibles: “Mira, el pepino tiene potasio. Ayuda a equilibrar la tensión. Los kiwis tienen efecto diurético… también va a ayudar a disminuir la tensión. Y el kéfil, esta vez bien fermentada, también se está viendo que tomada de forma diaria, ayuda a regular la tensión arterial. Y así ayudamos al corazón”.

Respecto al control del azúcar en sangre y la salud pancreática, el experto recomienda la avena y la canela. “La avena que tiene fibra y la canela nos va a ayudar a amortiguar las subidas de azúcar. La fibra de la avena actúa como una segunda insulina”, explicó. También quiso desmentir ciertos mitos sobre el consumo de huevos: “Los huevos, pese a lo que piensa mucha gente, se ha visto que también ayudan a controlar el colesterol y también las funciones del páncreas… uno al día… hay días que dos y no pasa nada”.