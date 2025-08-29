España

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

El griego volvió a encajar una derrota temprana en Grand Slam esta temporada frente al alemán Daniel Altmaier

Por Daniel Lázaro

El tenista griego, Stefanos Tsitsipas
El tenista griego, Stefanos Tsitsipas (Dan Hamilton/Imagn Images)

Stefanos Tsitsipas atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera. El tenista griego volvió a despedirse prematuramente de un torneo grande, esta vez en la segunda ronda del US Open, al caer frente al alemán Daniel Altmaier en un duelo maratoniano que terminó 7-6(5), 1-6, 4-6, 6-3 y 7-5. Más allá de la derrota, lo que marcó la jornada fue el tenso cruce de palabras entre ambos jugadores en la red, un gesto que reflejó la frustración de un jugador que no encuentra salida a su crisis.

El ex número 3 del mundo y dos veces finalista de Grand Slam, lleva cuatro meses sin encadenar dos victorias consecutivas, desde que lo hiciera a mediados de abril en el Conde de Godó, en Barcelona. Esta nueva derrota no hace más que ahondar su crisis de juego y resultados. La realidad es que el heleno no encuentra la estabilidad ni en su juego ni en su entorno. Tras la gira de tierra, Tsitsipas dejó de contar con su padre como entrenador e incorporó a su equipo a Goran Ivanisevic, sin embargo su relación fue polémica y poco duradera. A los pocos días de comenzar a trabajar con Stefanos, el serbio critico el mal estado físico de su pupilo: “Me quedé en shock, nunca había visto un tenista tan poco preparado en mi vida. Con mi rodilla, estoy tres veces mejor preparado que él”. A Tsitsipas no le sentaron bien estas declaraciones y pronto se separo del que fuera entrenador de Novak Djokovic para volver a trabajar con su padre en una relación que se cuenta por desencuentros y reconciliaciones.

El tenista alemán, Daniel Altmaier
El tenista alemán, Daniel Altmaier (REUTERS/Lisi Niesner)

Tensión en la red contra Altmaier

El punto álgido del choque llegó en el cuarto set, cuando Altmaier sorprendió en varias ocasiones con saques por debajo algo que, para algunos es una falta de respeto, pero que esta permitido por el reglamento. Tsitsipas no encajó bien ese recurso y, al finalizar el partido, se lo recriminó en un tenso cara a cara en la red. “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”, le espetó el griego, visiblemente enfadado.

El gesto corrió como la pólvora en redes sociales y medios especializados, interpretándose como una muestra más de la tensión que arrastra el heleno. El propio Altmaier respondió posteriormente, señalando que el saque por abajo forma parte del reglamento y que cada jugador debe saber gestionarlo. Altmaier, que evitó el prolongar el enfrentamiento en la red habló sobre lo sucedido en rueda de prensa: “Sé que en un momento caliente se pueden decir cosas que normalmente no se dirían y luego te arrepientes de ello. Pienso que en eso se basan las discusiones en la red, no soy un fan de ellas, la verdad. Incluso aunque hubiera perdido, no habría entrado en un intercambio verbal porque necesitas enfriarte después del partido. Ya veremos si Tsitsipas rectifica o mantiene su opinión. Por mí, todo está bien. Sé que lo que hice es parte del juego”, añadió con cierta ironía.

Raducanu no quiso abrazar a Draper en el doble mixto del US Open

Un 2025 para olvidar en los Grand Slams

La derrota ante Altmaier en Nueva York confirma un año negro para Stefanos Tsitsipas en los grandes escenarios. El griego ha encadenado tropiezos prematuros en todos los torneos de Grand Slam disputados en 2025. Comenzó el curso cayendo en la primera ronda del Australian Open frente al estadounidense Alex Michelsen (5-7, 3-6, 6-2, 4-6). En Roland Garros tampoco logró superar la segunda ronda, cediendo ante Matteo Gigante (4-6, 7-5, 2-6, 4-6). Wimbledon supuso otro golpe, al retirarse en su estreno contra Valentin Royer cuando ya perdía por 3-6 y 2-6. Ahora, en el US Open, Altmaier volvió a dejarle fuera demasiado pronto con un marcador de 7-6(5), 1-6, 4-6, 6-3 y 7-5. Cuatro torneos y ninguna victoria relevante dejan al ateniense en una de las crisis más profundas de su carrera, con la incógnita de si podrá recuperar la confianza y el nivel que le llevaron en su día a competir por los títulos más importantes.

