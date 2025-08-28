Deportes

El reclamo de Novak Djokovic por el olor a marihuana que invade el US Open: “Se siente en todas partes”

El serbio admitió que no le gusta el hedor a cannabis que se cuela en las pistas. Los comentarios de otros tenistas

Guardar
Novak Djokovic se quejó por
Novak Djokovic se quejó por el olor a marihuana en el US Open (REUTERS/Brendan Mcdermid)

El US Open de tenis en Nueva York experimentó un cambio notable en el ambiente de sus instalaciones desde la legalización del consumo recreativo de cannabis en 2021. La presencia constante del olor a marihuana en el complejo de Flushing Meadows se convirtió en un tema recurrente entre los jugadores, quienes han manifestado su incomodidad ante esta nueva realidad que afecta tanto a las pistas de entrenamiento como a los partidos oficiales.

Durante la segunda ronda del torneo, Novak Djokovic expresó su desagrado por la situación, señalando que la percepción del olor a marihuana es más intensa en este evento que en cualquier otro lugar. “Claro que se siente en todas partes. De hecho, se siente más que en ningún otro lugar. A algunos les molesta más, a otros menos, a mí personalmente tampoco me gusta ese olor, ni siquiera el hedor, pero aquí está permitido”, expresó el tenista serbio.

“De alguna manera hay que aceptarlo como es, pero la realidad es que se siente en todas partes, desde las pistas de entrenamiento hasta que entrás al partido”, manifestó Djokovic, quien se encuentra en la Tercera Ronda en la que se medirá ante el británico Cameron Norrie.

La normativa vigente en Nueva York permite que cualquier adulto mayor de 21 años porte hasta tres onzas (alrededor de 85 gramos) de cannabis para uso personal fuera de su domicilio. Esta medida ha incrementado la frecuencia con la que los asistentes consumen la sustancia en las inmediaciones del torneo, generando un ambiente perceptible incluso para quienes se encuentran en plena competencia.

El noruego Casper Ruud también
El noruego Casper Ruud también se refirió al olor a marihuana que invade las pistas del US Open (Geoff Burke-Imagn Images)

No solo Djokovic ha manifestado su incomodidad ante la presencia del olor de la hierba. El noruego Casper Ruud también compartió su experiencia: “Vayas donde vayas huele a marihuana y eso también se traslada a las pistas de tenis. Hay que aceptarlo, pero no es que sea mi olor favorito”. La preocupación se extiende a otros jugadores, como el alemán Alexander Zverev, quien en 2023 ironizó sobre la situación al referirse a la pista 17, ubicada cerca del parque Flushing Meadows-Corona, donde el consumo es habitual entre los jóvenes. Zverev comentó: “La pista 17 huele como la habitación de Snoop Dogg. Estoy muy feliz por ellos”.

La incomodidad no se limita al olor a cannabis. La ex tenista Agnieszka Radwanska, subcampeona de Wimbledon, recordó que otros factores ambientales también afectan el rendimiento de los jugadores en el US Open. Según sus palabras: “Todo te quita tanta energía y simplemente la absorbe. Todo es ruidoso. Todos los olores alrededor, como las hamburguesas. Todo es realmente ruidoso. El tráfico”. Estas observaciones subrayan la complejidad de competir en un entorno donde los estímulos externos pueden influir en la concentración y el desempeño.

A pesar de estas circunstancias, Novak Djokovic continúa avanzando en el torneo. En la segunda ronda, el serbio superó un partido más exigente de lo previsto, cediendo un set antes de imponerse al estadounidense Zachary Svajda. Tras el encuentro, el máximo ganador de Grand Slams explicó: “Intento sacar el máximo partido cada día y ganar el partido, encontrar la manera de ganar. Eso es lo que hice hoy, aunque no estoy satisfecho con mi nivel de tenis, pero sé que hay días en los que no puedes sacar tu mejor versión”.

Temas Relacionados

Novak DjokovicUS OpenTenisMarihuanadeportes-argentina

Últimas Noticias

Con formación confirmada, River Plate busca el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina ante Unión

El Millonario intenta meterse entre los mejores ocho de la competencia contra el Tatengue. Desde las 21.15, por TyC Sports

Con formación confirmada, River Plate

La mala noticia que recibió Lucas Blondel mientras se encuentra relegado por Miguel Ángel Russo en Boca

El lateral, de 28 años, todavía no sumó minutos desde el desembarco del DT en el Xeneize

La mala noticia que recibió

Pipo Gorosito reavivó una vieja polémica sobre el fútbol argentino y el europeo: el ejemplo de Boca que utilizó

El técnico de Alianza Lima comparó el nivel del fútbol local con el del Viejo Continente y fue tajante: “Es 300 veces más difícil”. También opinó de los incidentes entre Independiente y la U de Chile, donde uno de los dos será su rival en cuartos de la Sudamericana

Pipo Gorosito reavivó una vieja

La sorpresiva invitación de Colapinto a Taylor Swift y Travis Kelce tras el anuncio de su boda

El piloto bonaerense habló sobre el compromiso de la cantante y el jugador de fútbol americano

La sorpresiva invitación de Colapinto

La tajante respuesta del representante de Lautaro Martínez frente al interés de un equipo de la Premier League

El agente desterró los rumores vinculados a un sondeo del Newcastle por el pase del capitán del Inter. Las Urracas acordaron la llegada de Nick Woltemade, del Stuttgart de Alemania, a cambio de 80 millones de euros

La tajante respuesta del representante
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras los incidentes en Corrientes,

Tras los incidentes en Corrientes, La Libertad Avanza culpó a Gustavo Valdés y el gobierno provincial apuntó contra el kirchnerismo

Le extrajeron sangre a tres policías para hallar al quinto hombre que violó y mató a Natalia Melmann

Llega la tormenta de Santa Rosa y hay alerta por una nueva ciclogénesis: qué dice el pronóstico para el fin de semana

De Taylor Swift a Dua Lipa: cómo son los anillos de compromiso más llamativos del año

Identifican un mecanismo clave de la esclerosis múltiple que podría abrir nuevas vías para el tratamiento

INFOBAE AMÉRICA
La Casa Blanca reveló que

La Casa Blanca reveló que Trump no está “contento” pero tampoco “sorprendido” por los ataques rusos contra la capital de Ucrania

Ventajas de la motocicleta en México: todo lo que debes saber

Cómo las ondas de radio que podrían mejorar la capacidad de percibir olores, según un experimento

Universidad peruana ofrece titulación profesional en 5 meses: ¿en qué consiste y cómo postular?

Rusia fuerza el desplazamiento de civiles ucranianos al intensificar sus ataques en Dnipropetrovsk y Donetsk

TELESHOW
La tajante respuesta de Juan

La tajante respuesta de Juan Otero, el hijo de Flor Peña, por las críticas que recibió al ser tildado de tóxico

Paloma Silberberg, la expareja de Nico González, detalló cómo descubrió una infidelidad del jugador: “Accedí a las cámaras”

Sabrina Carpenter en la Argentina: de abrir los shows de Taylor Swift al anunció de su presencia en Lollapalooza 2026

Se confirmó el elenco de la serie sobre la vida de Moria Casán: su hija Sofía Gala será la actriz que encarnará su juventud

Jimena Barón mostró cómo vacunaron a sus hijos Momo y Arturo en su casa