Nuevo capítulo de la pelea entre Ivanisevic y Tsitsipas: “Nada cambiará a menos que arregle algunas cosas en su cabeza”

Ivanisevic y Tsitsipas sumaron un nuevo capítulo tras su ruptura laboral

La relación profesional entre Stefanos Tsitsipas y Goran Ivanisevic, que apenas duró dos meses, dejó una estela de declaraciones cruzadas y cuestionamientos públicos que pusieron en foco la compleja dinámica entre jugador y entrenador en el tenis de elite. El desenlace se volvió inevitable tras las recientes palabras del croata en HRT, en respuesta a las acusaciones de su ex dirigido, y señala un nuevo capítulo en la tensión que se generó tras la abrupta ruptura.

Tsitsipas, número 29 del ranking ATP y con una trayectoria reconocida en el circuito, había anunciado el fin del vínculo con Ivanisevic a través de un mensaje en redes sociales en el que agradeció la experiencia, pero poco después expuso su malestar en un acto benéfico: “Es difícil trabajar con dictadores que hablan mal de ti y no son cercanos conmigo ni mi entorno. Solo quiero construir un equipo que sea una familia, con los que pueda contar como amigos cuando acabe mi carrera”. La declaración sorprendió a varios en el circuito y puso en tela de juicio la gestión de Ivanisevic, quien días antes ya había sido noticia por dejar de colaborar con Elena Rybakina.

Frente a estas críticas, el campeón de Wimbledon 2001 contraatacó en una entrevista con la televisión croata HRT: “Hablamos ayer, sin rencores, nos dimos las gracias. Decidió intentarlo de nuevo con su padre y, sinceramente, lo creo de verdad. La única persona que puede entrenarlo es su padre. Jugó su mejor tenis con él, su padre lo conoce mejor. Este es un proyecto familiar. Es la mejor decisión, le deseo todo lo mejor. Es demasiado buen jugador para estar donde está”.

Goran Ivanisevic le contestó a Tsitsipas (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Ivanisevic realizó un análisis directo sobre los obstáculos que enfrentó Tsitsipas durante el período que trabajaron juntos y no esquivó referirse al trasfondo mental que, según él, impide al griego explotar todo su potencial: “Ayer le volví a decir que nada cambiará a menos que arregle algunas cosas en su cabeza. Se exageró todo, yo no lo insulté. Le dije todo eso, no es que lo dijera a sus espaldas. Ahora parece que ya no se puede decir nada. Lo dije con sinceridad, para obtener una reacción. Así es esta generación. Desafortunadamente, así es, todo el mundo lo ve”.

Las diferencias en las formas de liderazgo y la comunicación marcaron el cortocircuito. Ivanisevic insistió en que intentó provocar una reacción positiva con sus señalamientos, pero reconoció la brecha generacional y la sensibilidad del jugador actual a las observaciones públicas: “Esa entrevista se sacó de contexto. No le insulté, eso que dije también se lo dije a él, no lo dije a sus espaldas. Sin embargo ahora parece que no puedes decir nada. Se lo dije para que reaccionase, pero esta generación es así y, desafortunadamente, todo el mundo lo está viendo”.

Aunque el entrenador de Split cuenta con vasta experiencia y una historia de trabajo junto a figuras como Marin Cilic, Tomas Berdych y Novak Djokovic, su paso por el equipo de Tsitsipas no logró desbloquear el rendimiento que buscaban. Desde el final de Roland Garros, ambos planificaron la temporada de césped, pero los resultados no acompañaron: octavos de final en Halle y una precipitada eliminación en la primera ronda de Wimbledon tras el retiro del griego por dolores de espalda.

Ivanisevic remarcó la relevancia de la fortaleza mental en el tenis moderno: “Si no estás preparado mental, física y emocionalmente, sobre todo mentalmente, para jugar durante horas con los mejores, no tienes ninguna posibilidad de jugar al tenis. No estaba mentalmente preparado para jugar en Wimbledon. Espero que encuentre su camino. Le deseo todo lo mejor, conocemos los resultados que ha obtenido. No se le ha olvidado jugar al tenis”.

En el balance deportivo, Tsitsipas acumula este año 19 triunfos y 13 derrotas, con un título en Dubai como logro más destacado. Se encuentra en su peor puesto en el ranking ATP desde 2018 y encara el tramo final de la temporada con un margen estrecho: tan solo pondrá en juego 510 puntos. El jugador ateniense, dos veces finalista de Grand Slam y tricampeón del Masters 1000 de Monte-Carlo, enfrenta un momento de redefinición profesional.