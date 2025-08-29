Beatriz Trapote, pareja de Víctor Janeiro, revela que su padre tiene un tumor inoperable en el pulmón: “La vida no es tan bonita ni fantástica”

Beatriz Trapote en una imagen de archivo (Europa Press)

Beatriz Trapote se encuentra atravesando un delicado momento a nivel personal. La pareja de Víctor Janeiro ha compartido un delicado momento de su vida familiar a través de sus redes sociales. La periodista se ha sincerado ante sus más de 120.000 seguidores en Instagram y ha revelado que su padre padece una dura enfermedad.

De acuerdo con su testimonio, su padre fue ingresado el pasado mes de marzo en un hospital en Jerez y, a sus 72 años, ha sido diagnosticado con un cáncer de pulmón inoperable. La exparticipante de Supervivientes no pudo evitar romper en llanto al hablar de esta difícil realidad.

Beatriz Trapote ha explicado que tomó la decisión de romper su silencio a raíz de las innumerables preguntas que le han realizado sus seguidores para conocer el estado de salud de su progenitor. Hasta ahora, había optado por mantener la discreción para evitar preocupaciones y preservar la serenidad del entorno familiar.

“Esa neumonía no curaba”

En una serie de vídeos y mensajes publicados en la red social, la de Leganés ha dado más detalles sobre la situación. “La vida de influencer también es mostrar la realidad. Yo pienso que cuando un influencer es verdadero, se nota, se palpa, cuando uno tiene problemas, quiere compartirlo y sobre todo cuando recibe tanto cariño por vuestra parte”, ha manifestado Trapote, agradeciendo las muestras de afecto recibidas para ella y su padre.

La comunicadora ha afirmado que sus hijos han pasado cerca de un mes junto a los abuelos en Madrid, y que ella misma ha intentado mantener la normalidad en el hogar y en sus publicaciones digitales. “La última vez que vinieron mis padres fue en mayo, pero espero que pronto puedan volver”, ha expresado, destacando el esfuerzo por sacar adelante sus compromisos profesionales y familiares mientras afronta la enfermedad de su padre. “Han sido meses muy duros. Uno intenta estar ahí, dar la cara, sacar toda la publicidad adelante, hacer planes con los niños… pero los niños no entienden las enfermedades, ni los hospitales. Son muy pequeños”, ha detallado, visiblemente emocionada, en un vídeo.

Los problemas de salud de su padre comenzaron en marzo y, tras un ingreso hospitalario inicial bajo el diagnóstico de neumonía, las pruebas médicas posteriores reflejaron la presencia de un tumor en el pulmón. “El 20 de marzo, ingresó por una neumonía y salió, pero esa neumonía no curaba. Después de muchas pruebas, lo que había en el fondo era un tumor en el pulmón. Cuando escuchas la palabra tumor… puede ser bueno, puede ser malo. Hay que analizarlo, biopsiarlo. Son meses duros. Y cuesta mucho digerirlo, porque es una palabra que cada vez escuchamos más en la sociedad, pero que cuando te toca de cerca, se convierte en un mazazo”, ha manifestado.

Trapote ha indicado que el tumor es de grandes dimensiones y no puede ser operado. Por el momento, su padre está sometiéndose a un proceso de quimioterapia y que se encuentra “muy bajito de defensas”, aunque toda la familia mantiene la esperanza y la confianza en la ciencia. “El cáncer es grande y no se puede operar. Cuando recibes la quimio, es lo que veo a través de redes. Sois los que dais ánimo no solo a los enfermos, sino a los familiares”, ha expuesto, sin poder contener el llanto.

La periodista ha insistido en la importancia de la autenticidad en las redes y en mostrar la vida real, incluso en circunstancias adversas. “La vida no es tan bonita ni fantástica”, ha indicado, defendiendo la idea de que las influencers también atraviesan dificultades, aunque a menudo estas no se muestren abiertamente. “Ya sabes, abuelo, que nos estás viendo… mucha fuerza, mucha energía. Esta batalla hay que ganarla. Tienes 72 años, pero cuentas con un equipo de oncología muy bueno en el hospital Severo Ochoa y, sobre todo, con el cariño de tus hijos, de tu mujer, de tus hermanos, cuñados, primos, amigos y de todos los trapotistas que están aquí”, ha expresado, visiblemente emocionada.

La periodista también ha reiterado la importancia de mantener la esperanza y afrontar las adversidades con fuerza. “En la vida, incluso en los momentos más duros, hay que aprender a ser positivo y a sacar fuerzas de donde parece que ya no quedan. Porque las grandes batallas solo llegan a quienes tienen la fortaleza de los grandes guerreros, y cada lucha difícil es también una demostración de su coraje y de su grandeza”, ha zanjado Trapote, recibiendo numerosas muestras de apoyo por parte de sus seguidores.