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‘Villa Viruta’, la casa rural de Beatriz Trapote y Víctor Janeiro en plena sierra de Cádiz que se alquila por poco más de 100 euros la noche

El matrimonio tiene una vivienda la Sierra de Grazalema que alquila por temporadas. Cuenta con piscina comunitaria, pero también con chimenea para los meses más fríos

Víctor Janeiro y Beatriz Trapote. (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD)
Víctor Janeiro y Beatriz Trapote. (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD)
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En plena Sierra de Grazalema, rodeada de naturaleza y aire puro, se encuentra un rincón muy especial para la familia Janeiro-Trapote. Se trata de Villa Viruta, una acogedora casa rural propiedad de Beatriz Trapote y Víctor Janeiro, que lleva un tiempo abierta al público como alojamiento turístico. Una propuesta ideal para quienes buscan desconectar en un entorno privilegiado con todas las comodidades.

La familia Janeiro lleva décadas ligada a la provincia de Cádiz. Naturales de Ubrique, su historia se entrelaza con la tradición taurina y la fama televisiva, especialmente a raíz del fenómeno mediático que supuso Jesulín de Ubrique en los años 90. Su hermano menor, Víctor Janeiro, también siguió los pasos del toreo y de la pequeña pantalla, y es precisamente junto a su mujer, la periodista Beatriz Trapote, con quien ha construido un estilo de vida más tranquilo y familiar en tierras gaditanas.

Estancias de 'Villa Viruta'. (Airbnb)
Estancias de 'Villa Viruta'. (Airbnb)

Instalados en Jerez de la Frontera junto a sus tres hijos, Beatriz y Víctor han diversificado sus proyectos más allá de los focos. Ambos gestionan varios negocios locales, entre ellos centros de belleza y una cafetería. Pero también un alojamiento del que están muy orgullosos, Villa Viruta, una casa que ha sido testigo de entrañables momentos familiares y que quieren compartir con otros viajeros.

Ubicada en el municipio de El Bosque, muy cerca de la conocida finca Ambiciones, Villa Viruta es una vivienda de dos plantas situada en una tranquila urbanización. Su interior está cuidadosamente diseñado para el confort de las familias, parejas o grupos que buscan una estancia relajada. En la planta baja se encuentran el salón-comedor con chimenea, un baño con ducha y una cocina amplia y luminosa, equipada con todo lo necesario.

Estancias de 'Villa Viruta'. (Airbnb)
Estancias de 'Villa Viruta'. (Airbnb)

En la planta superior se sitúan los dos dormitorios y un baño completo con bañera. Uno de los cuartos dispone de una cama de matrimonio y un sofá cama, mientras que el segundo cuenta con dos camas individuales y otro sofá cama. A esto se suma la posibilidad de convertir el sofá del salón en una cama doble, lo que permite alojar hasta ocho personas cómodamente.

Uno de los grandes atractivos del alojamiento es su enfoque familiar. Beatriz Trapote, madre de tres, ha volcado su experiencia para que otros padres puedan viajar con tranquilidad. La casa cuenta con todo lo necesario para un bebé: cuna, parque cuna, cambiador, trona, hamaca, bañera para bebé, calienta biberones, termo de agua, juguetes y productos de aseo infantil. Todo está pensado para que los más pequeños también disfruten de la escapada y que a sus padres le sea cómodo.

El entorno tampoco decepciona. El patio exterior con limonero y mobiliario de jardín invita a disfrutar de comidas al aire libre, mientras que el acceso a una piscina comunitaria hace que sea una opción perfecta tanto en verano como en invierno, pues las sendas de los alrededores tampoco defraudan.

Estancias de 'Villa Viruta'. (Airbnb)
Estancias de 'Villa Viruta'. (Airbnb)

En este negocio es Beatriz quien toma las riendas como anfitriona. Activa en redes sociales y plataformas como Wallapop y Airbnb, ha sabido dar visibilidad a su nuevo proyecto, que ya cuenta con excelentes valoraciones por parte de quienes han pasado por allí. “Beatriz ha sido una anfitriona muy amable y atenta. Estuvo pendiente a la llegada, durante los días del alojamiento y al partir. La casa tiene todo lo necesario para disfrutar de la estancia. La casa puede alojar hasta siete personas, pero los dormitorios más que para tres personas serían ideales solo para dos. Salvo ese detalle, el resto de la casa es amplia y muy acogedora”, destaca uno de los comentarios más recientes. Otros huéspedes elogian la limpieza, el estado impecable de la casa y la abundancia de detalles, desde productos de aseo hasta opciones para el desayuno.

En cuanto al precio, Villa Viruta se alquila por 137 euros la noche para cuatro adultos. A partir de ese número, el precio se ajusta según el número de personas, aunque, como indica la propia Beatriz, están abiertos a aplicar tarifas especiales.

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