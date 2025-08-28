España

Las tres claves para detectar si tu pareja es la persona con la que quieres estar, según una psicóloga

La experta propone un ejercicio de mínimos y no negociables para ayudarnos a determinar si nuestra pareja nos está proporcionando aquello que buscamos en una relación

Por Guillermo Urquiza

Guardar
Una psicóloga recomienda un ejercicio
Una psicóloga recomienda un ejercicio para ayudarnos a determinar si nuestra pareja nos ofrece aquello que buscamos en una relación (Montaje Canva Infobae)

Con el paso del tiempo, los sentimientos en una relación evolucionan. En ocasiones, se debe a la madurez que trae consigo el amor adulto: una sensación de estabilidad en la convivencia. No obstante, otras veces, las personas dejan de sentir aquello que les motivaba a continuar la relación y entran en un conflicto consigo mismos. Esto puede ser muy contradictorio para aquellos que llevan tanto tiempo dedicándose con cariño a un vínculo y de repente se ven llenos de dudas.

Una psicóloga y divulgadora de contenido (@juliapsicologa) ofrece una herramienta para ayudarnos a construir un criterio sobre el estado de nuestra relación. Se trata de un ejercicio de análisis para diagnosticar los pros y contras y esclarecer nuestros sentimientos ante la vorágine de emociones que supone replantearse tantas cosas. Según explica la psicóloga, no se trata de un ejercicio barato, sino de una forma de entrar en consonancia con lo que uno siente con respecto a la relación. En el mundo de las relaciones, no hay respuestas fáciles. Muchas veces no existe un sí o un no sencillo. Los afectos están llenos de claroscuros. Por ello, es muy importante aprender a moverse en ellos, elaborando un juicio razonado.

Un ejercicio de psicología afectiva

El ejercicio se trata de buscar tres cosas que son imprescindibles en las relaciones para nosotros: mínimos, no negociables y preferencias. Los mínimos son aquellas cosas que consideramos que merecemos por el hecho de ser humanos: que nos traten con respeto, que no nos griten cada vez que discutimos, que no haya manipulación que, ante todo, nos tengan en cuenta y respeten nuestra dignidad. Sin embargo, esto no hace atractiva a una persona, esto no debería ser un condicionante para que nosotros quisiéramos estar con alguien. Es algo que todo el mundo debería cumplir de forma estricta, porque es la única manera natural en la que los humanos deben tratarse los unos a los otros; con consideración y respeto.

Una pareja pasando tiempo de
Una pareja pasando tiempo de calidad juntos (AdobeStock)

Ante todo, las relaciones nos tienen que sumar. Las personas no eligen a otras porque les haga falta, sino porque ven en el otro un valor añadido que puede llegar a ser muy beneficioso para sus vidas. En consecuencia, una vez entendido esto, llegaríamos a los no negociables, es decir, esas cosas que buscamos en una persona: aquello por lo que yo te voy a admirar. Si, por ejemplo, el deporte es un pilar fundamental en la vida de una persona, eso puede constituirse como un negociable a la hora de entablar vínculos afectivos de calidad.

Por último, estarían las preferencias. La psicóloga lo compara como los toppings que añadimos al final de un postre. No son estrictamente necesarios para que esa otra persona nos guste, pero son cosas que nos gustaría que estuvieran ahí de alguna manera. Por ejemplo, siguiendo con la importancia del deporte, se puede dar el caso de que yo haga pádel y mi pareja haga fútbol. El deporte está ahí, a pesar de que sean distintos. Por un lado me gustaría que mi pareja hiciese pádel conmigo, por otro, entiendo que su afición y dedicación al deporte va por otro lado y respeto su autonomía.

La Formula - Psicoterapeuta Nilda Chiaraviglio - Las Parejas Que Mas Funcionan

En definitiva, la psicóloga propone este sencillo ejercicio para determinar si nuestra pareja nos está ofreciendo aquello que buscamos en una relación. Es una forma fácil de hacer diagnóstico de nuestros vínculos, elaborando juicios fundamentados ante las posibles dudas que pueden surgir con el tiempo.

Temas Relacionados

PsicologíaParejaRelacionesMínimosNo negociablesRespetoEspaña-NacionalEspaña-NoticiasEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

“Nunca viajes con tu DNI si has denunciado su robo”: la Policía advierte de sus peligros

A través de sus redes sociales, la policía nacional explica qué tienes que hacer si has encontrado tu DNI después de haber denunciado su pérdida o robo

“Nunca viajes con tu DNI

Una española revela qué es lo que no te cuentan sobre Estados Unidos tras pasar un mes en Los Ángeles: “He esperado a estar en España para contarlo para que no me deportaran”

Las autoridades estadounidenses le hicieron esperar en una sala durante cinco horas y nunca llegaron a comunicarle el motivo de la detención

Una española revela qué es

La alpinista rusa atrapada a 7.000 metros de altura que no puede ser rescatada: una espera agónica

Natalia Nagovitsyna sufrió una fractura durante el descenso del Pico Pobeda y permanece aislada desde hace más de diez días; la operación de rescate ha sido suspendida por su extrema peligrosidad

La alpinista rusa atrapada a

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada

Un colombiano que vive en España explica una de las cosas que le parece más rara del país: “No encuentras nada abierto”

El vídeo ha generado una gran cantidad de reacciones, especialmente entre usuarios que han negado sus palabras o señalado que la realidad no suele ser como la que él ha relatado

Un colombiano que vive en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una española revela qué es

Una española revela qué es lo que no te cuentan sobre EEUU tras pasar un mes en Los Ángeles: “He esperado a estar en España para contarlo para que no me deportaran”

Un profesor de secundaria de Barcelona detenido junto a otras 15 personas por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil

Los hospitales franceses deben prepararse para un eventual conflicto armado: la carta del Ministerio de Salud

La Justicia rechaza la indemnización de 152.000 euros a un trabajador que perdió el pulgar derecho en un accidente laboral

La Policía explica los motivos por los que debes entregar tu DNI a los agentes: “La gente se niega a entregarlo”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

El pueblo más barato para comprar una vivienda en Cádiz: tres veces por debajo de la media provincial

“Mi ex ha sacado la mitad del dinero de la cuenta conjunta, ¿puede hacerlo?”: un abogado responde

Este es el precio de la gasolina este 28 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Hay tres cosas que hace tu jefe siempre que no son legales”

DEPORTES

Djokovic habla sobre cómo se

Djokovic habla sobre cómo se siente: “Tengo el sentimiento de no ser suficiente desde muy pequeño”

Mattia Bellucci, amante de los tatuajes y rival de Alcaraz en el US Open: “Jugué contra él cuando tenía 16 años y me sorprendió su nivel”

Quién es Izan Almansa, el hijo pródigo del Real Madrid de baloncesto que vuelve a casa y que encandila Scariolo para la selección

Muere a los 51 años el exciclista Mutriku Peio Arreitunandia

Los cambios que tiene que llevar a cabo el FC Barcelona para que el Johan Cruyff pueda acoger el partido ante el Valencia