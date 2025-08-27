España

Un español que vive en Irlanda explica lo mejor y lo peor del país: “Tienes que disfrutarlo”

Aunque muchas personas se marchan al extranjero para obtener mejores oportunidades laborales, también hay aspectos que no son tan positivos

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Guardar
Un español que vive en
Un español que vive en Irlanda explica cuáles son las cosas que más y menos le gustan del país (@buenosdiasporcierto/TikTok)

Pese a que son muchas las personas que se han marchado a vivir al extranjero que señalan que es una de las mejores decisiones de sus vidas porque allí han encontrado una gran cantidad de experiencias positivas, “cada país tiene sus cosillas”, como indica Alejandro Mesa, un español que reside en Irlanda desde hace ocho meses.

En dos vídeos publicados recientemente en su cuenta de TikTok (@buenosdiasporcierto), el joven creador de contenido ha explicado cuáles son las tres cosas que más le gustan de vivir en Irlanda. Sin embargo, no se ha olvidado de que no todo es bueno: como ocurre en todos los lugares del mundo, también hay ciertos aspectos que deben mejorarse o que no resultan del todo agradable para quienes no están acostumbrados a ello. “Estoy seguro de que alguna cosita os va a sorprender mucho”.

“Te da para ahorrar y bastante”

Muchos de los españoles que han hecho las maletas y se han asentado en países como Suiza, Noruega o Irlanda ha sido precisamente por una cuestión de trabajo: y es que en estos países hay una mayor cantidad de oferta laboral y sueldos generalmente más altos. "Hay trabajo de todo, de lo que quieras, cuando tú quieras", explica Alejandro con respecto a la situación del país en el que reside.

“Muchas veces no hace falta ni tener estudios ni tener un buen nivel de inglés para conseguir trabajo. Eso sí, si tienes un buen nivel de inglés y tienes estudios, vas a conseguir mejores trabajos y, por supuesto, ganar más dinero”. Así, aunque el coste de vida sea más alto, se compensa con los sueldos: “Te da para ahorrar y bastante”.

Alejandro también explica que otra de las virtudes de su experiencia en Irlanda ha sido la de conocer a muchísima gente, ya que los irlandeses son “una maravilla”: “Es gente muy amable y muy respetuosa. Yo llevo aquí ya ocho meses y nunca he tenido un problema grave con nadie. Es gente que siempre da las gracias, que siempre se disculpa, siempre tienen una sonrisa, no arman jaleo, no ves que se peleen en la calle... Es gente que evita el conflicto”.

La bandera nacional de Irlanda
La bandera nacional de Irlanda en Dublín, Irlanda, el 25 de agosto de 2018. (REUTERS/Dylan Martinez)

Por último, lo que más le gusta al español de Irlanda es su naturaleza, motivo por el que el país es conocido como “la Isla Esmeralda”. Además, esto es así en casi todas las partes del territorio: “Yo vivo al lado del aeropuerto, a media hora del centro en coche, y tengo unas vistas impresionantes”.

El problema de la vivienda

Con respecto a las cosas que menos le gustan, Alejandro evidentemente ha mencionado el clima. Acostumbrado al buen tiempo de España y sus altas temperaturas en verano, reconoce que “no es muy agradable” tener que enfrentarse a un tiempo marcado por la lluvia, las escasas horas de sol, el frío y el viento. “Lo que realmente me molesta es que no siento que el tiempo avance, no siento las estaciones”, explica. “Prácticamente es como un invierno muy largo”.

También destaca que la gastronomía no es uno de los puntos fuertes del país. Además de la calidad, el español se centra en la escasa variedad: “Normalmente es caro, suelen ser unos veinte euros un plato, y es que en todos los restaurantes es todo lo mismo. Alitas de pollo, fish and chips, hamburguesas, comida india, comida mexicana. Es que hay seis platos y en todos los pubs se come lo mismo”. Así, reconoce que, aunque la gastronomía de estos establecimientos está buena, se vuelve “muy repetitivo”.

Por último, Alejandro se centra en un problema que afecta especialmente a los jóvenes y más aún a aquellos que vienen del extranjero para buscar un futuro mejor: la vivienda. Al igual que está ocurriendo en muchos otros países de Europa, el precio de los alquileres se ha disparado, convirtiéndose en una tarea muy complicado conseguir una casa asequible: “En Irlanda es que es imposible encontrar una vivienda que te guste; que haya buen ambiente, porque de vivir solo ni hablamos; que esté limpia; que no haya problemas con el casero; que de repente el casero no la quiera vender; que no te quieran subir el precio del alquiler; que se te rompa algo y te lo arreglen en la misma semana, y, sobre todo, que no sea cara”.

Alejandro destaca que ha tenido bastante suerte, ya que actualmente vive en una casa en la que tiene “buena relación con los compañeros” y en la que considera que el precio es “justo” con respecto a la media general del país. No siempre ha sido así: “El primer mes sí que es verdad que me tocó una casa que era horrible y hui de ahí en cuanto pude”. Además, está intentando encontrar una vivienda más cerca del trabajo y le está resultando una “odisea”: “Es que está todo el mundo igual, todo el mundo tiene alguna queja de lo que sea, siempre pasa alguna cosa”.

ChatGPT Plus Los españoles emigran a Suiza y Alemania por mejores oportunidades laborales, salarios más altos y condiciones de vida superiores. La estabilidad económica, sistemas sociales eficientes y la demanda de mano de obra cualificada atraen a profesionales y jóvenes. Esta fuga de talento puede afectar negativamente a España.

Así, aunque irse a vivir al extranjero se convierte en una experiencia potencialmente beneficiosa, también es muy importante tener en cuenta que hay algunos aspectos que no serán tan positivos. La cuestión está en poner en una balanza unos y otros para considerar si realmente merecerá la pena.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTokTikTok EspañaIrlandaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Un español que vive en Irlanda alucina con los cines en el país: “Se debería hacer en toda España”

Ante los elevados precios de este tipo de establecimientos, el servicio que se ofrece en la mayoría de los cines del país se convierte en un gran incentivo para aumentar la audiencia

Un español que vive en

El precio de la gasolina este 27 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Aquí está la lista de los precios más baratos de los carburantes y también los más inasequibles en distintas ciudades de España

El precio de la gasolina

Estas son las sanciones que puedes recibir dependiendo de la cantidad de dinero en efectivo que ingreses o retires del banco, según Hacienda

La Agencia Tributaria vigila las operaciones en metálico para evitar prácticas relacionadas con la evasión de impuestos o el blanqueo de capitales

Estas son las sanciones que

Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio y dos hijas en común

El hijo de Isabel Pantoja y su expareja mantenían una relación de once años y habían formado una familia

Kiko Rivera e Irene Rosales

El plan del PP contra los incendios no convence a los ecologistas: “Debería asumir su responsabilidad en las regiones donde gobierna”

Greenpeace advierte sobre la falta de profundidad de las propuestas del partido de Feijóo a la hora de abordar “problemas estructurales como el abandono del medio rural”

El plan del PP contra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los vecinos de La Palma

Los vecinos de La Palma de Cervelló consiguen frenar la subida del 25% en su factura del agua gracias a una sentencia: es un “fraude de ley”

Interior licita por más de 1,2 millones de euros el suministro de medicamentos antipsicóticos para los presos

Última hora de los incendios en España hoy, en directo | Surge un nuevo incendio en Asturias y ya son seis en gravedad 2 en Castilla y León

Yolanda Díaz reforzará la Inspección de Trabajo con más de medio millar de empleados y un laboratorio de informática forense para perseguir el fraude laboral

Robles se abre a que el Ejército pueda desplegarse en futuras catástrofes sin la necesidad de que las autonomías lo pidan

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina este 27 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Estas son las sanciones que puedes recibir dependiendo de la cantidad de dinero en efectivo que ingreses o retires del banco, según Hacienda

“Se está engañando a muchas personas”: esta es la reflexión que hace un abogado sobre las indemnizaciones por accidente

La UE esquiva el nuevo ataque de Trump contra sus leyes tecnológicas y se ciñe a los aranceles ya acordados: “Son cuestiones separadas”

Se acabó el secretismo de sueldos en España: la nueva normativa de la UE que busca terminar con la brecha salarial

DEPORTES

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia rítmica, tras ganar dos medallas de bronce en un Mundial con polémica: “Ha sido una competición muy dura y atípica, pero las deportistas han sabido sobreponerse”

Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los nuevos pilotos de Cadillac F1, la nueva escudería que llega al paddock en 2026

El FC Barcelona, en el punto de mira por su acuerdo con el Congo: Amnistía Internacional les acusa de “blanquear violaciones de Derechos Humanos”

Un piloto español podría convertirse en compañero de Max Verstappen en Red Bull: corre en la IndyCar, pero le relacionan con la Fórmula 1

El alpinista Marco Confortola, en el punto de mira por supuestamente manipular sus fotos para reclamar ascensiones de varios ochomiles