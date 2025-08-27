España

Las revistas del corazón esta semana: la gran pérdida de Verónica Echegui y la angustia de Makoke por la salud de un familiar

Este miércoles, 27 de agosto, también son protagonistas de las portadas Amador Mohedano y su significativo deterioro físico y Victoria Federica e Irene Urdangarin, quienes han roto con sus respectivas parejas

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
Las revistas del corazón este
Las revistas del corazón este miércoles, 27 de agosto de 2025

‘Semana’

Este miércoles, 27 de agosto, Semana revela en exclusiva la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, tras 11 años de relación, 9 de ellos como matrimonio. De acuerdo con la información que maneja la revista, su inesperada ruptura ha tenido lugar de mutuo acuerdo y en ella no hubo terceras personas. Eso sí, por el bien de sus dos hijas en común, los dos se seguirán tratando como una familia.

Semana también lleva a la primera plana a Amador Mohedano, quien en las últimas semanas mantiene en vilo a sus seguidores debido a su significativo deterioro físico. La publicación ha cazado al hermano de Rocío Jurado durante una nueva visita al hospital. El cierre de la portada lo protagoniza Verónica Echegui, quien falleció el pasado 24 de agosto tras varios meses batallando contra una dura enfermedad. Su partida ha dejado una profunda conmoción en el cine español.

La revista 'Semana' este miércoles,
La revista 'Semana' este miércoles, 27 de agosto

‘Diez Minutos’

La portada de Diez Minutos la protagoniza Carla Goyanes, quien ha sido fotografiada disfrutando de su primer verano tras la muerte de su padre, Carlos Goyanes, y su hermana, Caritina Goyanes. La revista del corazón también rinde homenaje a Verónica Echegui, quien ha dejado una huella imborrable en la historia del cine y la televisión.

El cierre de la portada lo protagonizan Hiba Abouk, quien ha sido fotografiada junto a sus hijos disfrutando de los últimos días del verano antes de retomar su rutina en septiembre, y Cristina Castaño, quien disfruta de su etapa como madre a los 46 años. La actriz ha sido cazada dando un paseo con su bebé.

La revista 'Diez Minutos' este
La revista 'Diez Minutos' este miércoles, 27 de agosto

‘Lecturas’

Lecturas dedica su portada a Makoke, quien atraviesa un momento difícil por la enfermedad de un familiar, lo que ha llevado a suspender su boda con Gonzalo Fernández. La revista del corazón revela la gran angustia que vive la expareja de Kiko Matamoros, un sentimiento que se puede evidenciar en las imágenes que se han hecho públicas gracias a la publicación. La televisiva fue cazada en las inmediaciones del hospital y su rostro mostraba una gran preocupación y tristeza.

La revista también lleva a su primera plana la conmoción por la muerte de Verónica Echegui a los 42 años. También ocupa la primera plana el viaje que Cari Lapique ha realizado con su nieta Carlota en el primer aniversario de la muerte de Caritina Goyanes. La empresaria también estuvo acompañada por Antonio Matos, viudo de su hija. El cierre de la portada lo protagoniza la princesa Mette-Marit, quien ha sido acusada de encubrir a su hijo tras una denuncia de violación.

La revista 'Lecturas' este miércoles,
La revista 'Lecturas' este miércoles, 27 de agosto

‘¡Hola!’

¡Hola! dedica su portada a Enrique Iglesias, quien se encuentra en la dulce espera de su cuarto hijo en común con Anna Kournikova. Una buena nueva que han anunciado con un emotivo reportaje fotográfico para la revista del corazón, en la que se puede ver a la familia al completo y las primeras imágenes de Anna embarazada.

La primera plana también destaca las rupturas de Victoria Federica, quien mantenía una relación con Borja Moreno, e Irene Urdangarin, quien parece haber puesto fin a su historia de amor con Juan Urquijo, cuñado de José Luis Martínez-Almeida. También es protagonista de las portadas Norma Duval, quien ha posado con sus “cuatro nietos” por el primer aniversario de la muerte de su sobrino Juan Carlos. Además, ha aprovechado la ocasión para presentar al bebé de Juan Carlos. El cierre de la portada lo protagonizan las icónicas modelos Laura Sánchez, Adriana Artiles y Verónica Blume.

La revista '¡Hola!' este miércoles,
La revista '¡Hola!' este miércoles, 27 de agosto

Temas Relacionados

Kiko RiveraEnrique IglesiasMakokeCaritina GoyanesRevistasFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasRevistas del Corazón

Últimas Noticias

Pierre Philip, psiquiatra y profesor de medicina, explica cómo conciliar el sueño para la vuelta al cole: “Es posible determinar tu hora ‘natural’ de acostarte y dormir”

Recomienda retomar progresivamente los horarios habituales de sueño y vigilia varios días antes del regreso a la escuela o al trabajo para evitar fatiga y mejorar la concentración

Pierre Philip, psiquiatra y profesor

Las hipotecas se disparan en junio: crecen un 31,7% interanual y el importe medio sube a 168.000 euros

Según los últimos datos del INE el tipo de interés medio se situó en el 2,99%, con un plazo de amortización de 25 años

Las hipotecas se disparan en

Un hombre apuñala a varias personas porque le molesta el ruido frente a su casa: tres heridos y una investigación en curso

Los hechos ocurrieron de madrugada cuando el agresor bajó armado con un cuchillo para reclamar silencio a un grupo en la vía pública

Un hombre apuñala a varias

Dio negativo en tres PCR, pero le ingresaron por una pulmonía y acabó muriendo de Covid-19: la Justicia madrileña deniega una indemnización a la familia

Los familiares solicitaron 234.147 euros, defendiendo que el fallecimiento derivó de un contagio intrahospitalario y de un manejo inadecuado del caso

Dio negativo en tres PCR,

Un hombre ofrece cocaína a dos transeúntes, resultan ser policías y les ofrece 400 euros para que no le detengan

Enfrenta cargos por venta de drogas, corrupción activa y negativa a desbloquear su teléfono móvil durante la investigación

Un hombre ofrece cocaína a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dio negativo en tres PCR,

Dio negativo en tres PCR, pero le ingresaron por una pulmonía y acabó muriendo de Covid-19: la Justicia madrileña deniega una indemnización a la familia

El peligro del DNI: así es cómo puedes evitar la suplantación de identidad, según la OCU

Los vecinos de La Palma de Cervelló consiguen frenar la subida del 25% en su factura del agua gracias a una sentencia: es un “fraude de ley”

Interior licita por más de 1,2 millones de euros el suministro de medicamentos antipsicóticos para los presos

Última hora de los incendios en España hoy, en directo | Surge un nuevo incendio en Asturias y ya son seis en gravedad 2 en Castilla y León

ECONOMÍA

Las hipotecas se disparan en

Las hipotecas se disparan en junio: crecen un 31,7% interanual y el importe medio sube a 168.000 euros

Este es el tiempo que puedes estar de baja, según un abogado: “El Estatuto lo deja muy claro”

El precio de la gasolina este 27 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Estas son las sanciones que puedes recibir dependiendo de la cantidad de dinero en efectivo que ingreses o retires del banco, según Hacienda

“Se está engañando a muchas personas”: esta es la reflexión que hace un abogado sobre las indemnizaciones por accidente

DEPORTES

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia

Alejandra Quereda, seleccionadora de gimnasia rítmica, tras ganar dos medallas de bronce en un Mundial con polémica: “Ha sido una competición muy dura y atípica, pero las deportistas han sabido sobreponerse”

Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los nuevos pilotos de Cadillac F1, la nueva escudería que llega al paddock en 2026

El FC Barcelona, en el punto de mira por su acuerdo con el Congo: Amnistía Internacional les acusa de “blanquear violaciones de Derechos Humanos”

Un piloto español podría convertirse en compañero de Max Verstappen en Red Bull: corre en la IndyCar, pero le relacionan con la Fórmula 1

El alpinista Marco Confortola, en el punto de mira por supuestamente manipular sus fotos para reclamar ascensiones de varios ochomiles