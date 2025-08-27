Las revistas del corazón esta semana: la gran pérdida de Verónica Echegui y la angustia de Makoke por la salud de un familiar

Las revistas del corazón este miércoles, 27 de agosto de 2025

Este miércoles, 27 de agosto, Semana revela en exclusiva la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, tras 11 años de relación, 9 de ellos como matrimonio. De acuerdo con la información que maneja la revista, su inesperada ruptura ha tenido lugar de mutuo acuerdo y en ella no hubo terceras personas. Eso sí, por el bien de sus dos hijas en común, los dos se seguirán tratando como una familia.

Semana también lleva a la primera plana a Amador Mohedano, quien en las últimas semanas mantiene en vilo a sus seguidores debido a su significativo deterioro físico. La publicación ha cazado al hermano de Rocío Jurado durante una nueva visita al hospital. El cierre de la portada lo protagoniza Verónica Echegui, quien falleció el pasado 24 de agosto tras varios meses batallando contra una dura enfermedad. Su partida ha dejado una profunda conmoción en el cine español.

La portada de Diez Minutos la protagoniza Carla Goyanes, quien ha sido fotografiada disfrutando de su primer verano tras la muerte de su padre, Carlos Goyanes, y su hermana, Caritina Goyanes. La revista del corazón también rinde homenaje a Verónica Echegui, quien ha dejado una huella imborrable en la historia del cine y la televisión.

El cierre de la portada lo protagonizan Hiba Abouk, quien ha sido fotografiada junto a sus hijos disfrutando de los últimos días del verano antes de retomar su rutina en septiembre, y Cristina Castaño, quien disfruta de su etapa como madre a los 46 años. La actriz ha sido cazada dando un paseo con su bebé.

Lecturas dedica su portada a Makoke, quien atraviesa un momento difícil por la enfermedad de un familiar, lo que ha llevado a suspender su boda con Gonzalo Fernández. La revista del corazón revela la gran angustia que vive la expareja de Kiko Matamoros, un sentimiento que se puede evidenciar en las imágenes que se han hecho públicas gracias a la publicación. La televisiva fue cazada en las inmediaciones del hospital y su rostro mostraba una gran preocupación y tristeza.

La revista también lleva a su primera plana la conmoción por la muerte de Verónica Echegui a los 42 años. También ocupa la primera plana el viaje que Cari Lapique ha realizado con su nieta Carlota en el primer aniversario de la muerte de Caritina Goyanes. La empresaria también estuvo acompañada por Antonio Matos, viudo de su hija. El cierre de la portada lo protagoniza la princesa Mette-Marit, quien ha sido acusada de encubrir a su hijo tras una denuncia de violación.

¡Hola! dedica su portada a Enrique Iglesias, quien se encuentra en la dulce espera de su cuarto hijo en común con Anna Kournikova. Una buena nueva que han anunciado con un emotivo reportaje fotográfico para la revista del corazón, en la que se puede ver a la familia al completo y las primeras imágenes de Anna embarazada.

La primera plana también destaca las rupturas de Victoria Federica, quien mantenía una relación con Borja Moreno, e Irene Urdangarin, quien parece haber puesto fin a su historia de amor con Juan Urquijo, cuñado de José Luis Martínez-Almeida. También es protagonista de las portadas Norma Duval, quien ha posado con sus “cuatro nietos” por el primer aniversario de la muerte de su sobrino Juan Carlos. Además, ha aprovechado la ocasión para presentar al bebé de Juan Carlos. El cierre de la portada lo protagonizan las icónicas modelos Laura Sánchez, Adriana Artiles y Verónica Blume.

