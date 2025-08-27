España

José Manuel Parada revela el programa que rechazó por María Teresa Campos: “No iba a hacer lo mismo que Carmen Sevilla hizo conmigo”

El que fuera presentador de ‘Cine de barrio’ ha confesado que Mediaset le ofreció sustituir a la periodista al frente de un formato de Telecinco

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Guardar
12/12/2024 José Manuel Parada asiste
12/12/2024 José Manuel Parada asiste a la fiesta de Navidad que celebra Atresmedia EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

A sus 71 años, José Manuel Parada sigue encadenando proyectos televisivos y no parece tener intención de retirarse. El comunicador colabora semanalmente en el programa Y ahora, Sonsoles y es uno de los concursantes de la décima edición de MasterChef Celebrity. Una de sus compañeras en ambos formatos será Valeria Vegas, quien ha charlado con el mítico presentador sobre su vida y obra.

En la entrevista, publicada por la revista Diez Minutos, Parada recuerda la oferta laboral que rechazó por lealtad a María Teresa Campos, con quien compartió plató en Pasa la vida y ¡Qué tiempo tan feliz!. Fue precisamente ese último espacio el que Mediaset le ofreció presentar en sustitución de Teresa: “Me llamaron de Telecinco porque querían que fuera yo el que hiciera ese programa, era cuando Teresa estaba mal de salud”, explica a Valeria Vegas.

Parada asegura que en la cadena “se quedaron de piedra” cuando rechazó la propuesta: “Les dije que no iba a hacer lo mismo que a mí me hizo Carmen Sevilla. Nunca se lo dije, pero creo que ella se enteró, de alguna manera, y la notaba como tensa”, añade.

Así, el presentador recuerda el mayor revés que sufrió en su carrera, cuando fue apartado de Cine de Barrio, espacio que dirigió y condujo en TVE durante casi una década. “Me echaron de una manera absolutamente injusta”, recuerda.

Tras su salida, se confirmaron sus peores temores: las especulaciones eran ciertas y sería su amiga Carmen Sevilla quien le sustituiría al frente del programa. “A mí si Carmen me dice ‘mira, me han llamado’ yo lo hubiera guardado en secreto. Y estábamos cenando, cuando le digo a Carmen ese rumor y se pone a llorar, negándolo”, relata el comunicador.

José Manuel Parada y Sara
José Manuel Parada y Sara Montiel, en 'Cine de barrio'. (Archivo RTVE)

Según cuenta, en aquella cena también se encontraba Concha Velasco, que se acercó a él y le dijo: “Parada, la conozco muy bien, lo va a hacer”. “Fíjate lo que es la vida, que Carmen Sevilla me sustituyó a mí y Concha Velasco sustituyó a Carmen”, apunta el televisivo.

Los inicios de ‘Cine de Barrio’

Aunque José Manuel Parada comenzó su trayectoria en la radio, Cine de barrio sería el gran proyecto de su vida. Sin embargo, los inicios del programa no fueron fáciles, tal y como rememora en su entrevista. “Hay quien dice ‘Parada se forraba haciendo ‘Cine de barrio’, y lo que no saben es que durante dos años yo cobraba un sueldo mensual que era casi nada y con muy poco presupuesto”, asevera.

Pese a las dificultades, el presentador consideraba ese espacio como “la oportunidad” de su vida, ya que siempre ha sido un gran cinéfilo. Además, su relación con las principales artistas del panorama nacional ayudó al programa a despegar: “Vinieron todas las grandes de este país, que cobraban un dinero importante, cuando no tenía ni un duro para darles. Mi primera madrina fue Rocío Dúrcal. La llamé para que viniera y lo dejó todo sin pedir nada”, narra Parada, que también rescata la frase que le dijo Imperio Argentina cuando la invitó al formato: “¿Cómo no voy a ir, si soy admiradora suya?“.

Temas Relacionados

José Manuel ParadaMaría Teresa CamposCarmen SevillaProgramas de TelevisiónTelevisión EspañaTelecincoMediaset EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno incrementará en septiembre el ritmo de traslados de menores migrantes solicitantes de asilo a la Península

La Secretaría de Estado de Migraciones está en conversaciones con varias comunidades autónomas de cara a “poder cerrar en los próximos días más recursos para estos niños y niñas”

El Gobierno incrementará en septiembre

William Li, médico, revela los beneficios del chocolate a nivel cardiometabólico: “Una simple cucharada de cacao puede hacer maravillas para la salud”

El reputado cardiólogo destaca los efectos del cacao puro en nuestra salud y advierte de que no cualquier tipo vale

William Li, médico, revela los

Mark Ruffalo subió “mucho de peso” comiendo este plato casi a diario para interpretar a un agente del FBI en HBO

‘Task’, la nueva serie policiaca del creador de ‘Mare of Easttown’, estará disponible el 8 de septiembre en España

Mark Ruffalo subió “mucho de

Un abogado explica cómo calcular lo que vas a ganar con tu incapacidad permanente: “No puedes cobrar por debajo de un mínimo”

La Seguridad Social garantiza que ningún beneficiario de esta ayuda ingrese por debajo de la pensión mínima, que varía según la edad y la situación familiar

Un abogado explica cómo calcular

“La gente está contenta”: Sheinbaum celebra resultados de reporte del INEGI sobre bienestar emocional

La presidenta indicó que la población tiene un alto nivel de satisfacción con la vida en general

“La gente está contenta”: Sheinbaum
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno incrementará en septiembre

El Gobierno incrementará en septiembre el ritmo de traslados de menores migrantes solicitantes de asilo a la Península

El Gobierno advierte a las comunidades autónomas que se nieguen a acoger a los menores migrantes: “Tendrían que intervenir las fuerzas de seguridad”

Un mecánico en incapacidad temporal por una luxación en el hombro es pillado llevando sacos de 50 kilos para una obra en su casa: el despido es procedente

Una profesora advierte a los padres sobre la ropa a evitar para la vuelta al cole: “Piensen en el bienestar de sus hijos y faciliten la vida de los profesores”

Franco Berrino, el médico influencer de 81 años: “Para perder peso no se necesitan dietas, solo cuatro reglas sencillas”

ECONOMÍA

Un abogado explica cómo calcular

Un abogado explica cómo calcular lo que vas a ganar con tu incapacidad permanente: “No puedes cobrar por debajo de un mínimo”

Estas son las multas que recibirán las empresas que llamen o escriban a sus empleados cuando estén de vacaciones

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 27 agosto

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 27 agosto

Más de cinco millones de hogares en España deberán reformarse antes de 2030 para poder venderse o alquilarse

DEPORTES

Quién es Izan Almansa, el

Quién es Izan Almansa, el hijo pródigo del Real Madrid de baloncesto que vuelve a casa y que encandila Scariolo para la selección

Muere a los 51 años el exciclista Mutriku Peio Arreitunandia

Los cambios que tiene que llevar a cabo el FC Barcelona para que el Johan Cruyff pueda acoger el partido ante el Valencia

Johnny Herbert arremete contra Alonso: “Le mostraría la puerta de salida al ‘Matusalén’ de los pilotos”

Sorteo de la Champions League 2025-2026: cómo funciona, a qué hora es y dónde se puede ver